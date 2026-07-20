Niña awajún es trasladada a Bagua tras ser víctima de violación sexual: padrastro continúa prófugo

Una niña awajún de siete años fue trasladada de emergencia desde la comunidad nativa de Pantam Entsa, en el distrito de El Cenepa, hacia la ciudad de Bagua, tras confirmarse que resultó víctima de violencia sexual. La menor permanece internada en estado crítico en el Hospital de Apoyo Gustavo Lanatta Luján, donde recibe atención médica urgente.

La alerta se activó luego de que organizaciones de la sociedad civil y entidades estatales coordinaron la evacuación de la niña, quien habría sido agredida por su padrastro, según testimonios recogidos por los líderes comunales.

El operativo, supervisado por la Defensoría del Pueblo en Amazonas, contó con el apoyo logístico del Ejército del Perú y la colaboración del Centro Emergencia Mujer (CEM) de la comisaría local.

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Niña awajún de siete años es trasladada de emergencia tras abuso sexual en comunidad indígena| Foto: RPP Noticias/Defensoría

Durante el traslado y la atención inicial, representantes de la Defensoría verificaron que la niña recibió los procedimientos médicos necesarios sin retrasos y que su madre autorizó las intervenciones requeridas de inmediato. Además, ambas tendrán acceso a un albergue, donde reciben atención legal, social y psicológica, con enfoque intercultural y lingüístico.

Padrastro se escapó

La respuesta estatal incluyó la participación de la Fiscalía de El Cenepa y la Fiscalía de Bagua, organismos que asumieron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho. Sin embargo, el presunto agresor fue retenido inicialmente por la propia comunidad nativa, bajo la dirección de su Apu (autoridad indígena), y permaneció bajo custodia comunal en espera de la intervención de la Policía Nacional del Perú.

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La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona, reconoció que el proceso de captura y custodia se realizó de manera autónoma por la comunidad, sin intervención inmediata de las fuerzas policiales.

Una menor indígena fue evacuada en estado crítico desde El Cenepa hasta Bagua, donde recibe atención médica y protección institucional, luego de que su comunidad denunciara al presunto agresor, quien permanece prófugo| Andiina

“Esta labor la ha realizado la sociedad civil, el apu y la comunidad; al momento de trasladarlo, tengo información preliminar de que este sujeto ha escapado”, señaló Pariona.

Pariona reiteró que se mantienen abiertas las líneas de investigación para determinar posibles responsabilidades y esclarecer cómo ocurrió la fuga.

La Defensoría del Pueblo sigue monitoreando el estado de salud de la niña y la situación legal del caso. Además, de ubicar al principal sospechoso de este acto.

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Canales de ayuda

El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) ofrece atención prehospitalaria gratuita ante emergencias médicas en todo el país. Para solicitar ayuda inmediata.

La Policía Nacional del Perú (PNP) dispone del número 105 para reportar delitos, emergencias o solicitar intervención policial en situaciones de riesgo.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) brinda asistencia y orientación para casos de violencia familiar, sexual y situaciones de vulnerabilidad a través de la Línea 100. Este servicio es confidencial, gratuito y está disponible las 24 horas, facilitando apoyo psicológico, legal y social.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atiende emergencias relacionadas con incendios, rescates y accidentes a través de la línea 116. Este canal está habilitado permanentemente y permite la movilización de unidades especializadas para proteger la vida, la salud y los bienes de la población en contextos de emergencia.