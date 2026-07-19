Presidente José Balcázar anuncia viaje a Junín para atender la emergencia por sismo de magnitud 5.1

El presidente José María Balcázar anunció que viajará a la zona afectada de Junín tras el sismo de magnitud 5,1 registrado la noche del sábado, que dejó un saldo de cinco fallecidos, según informó Radio Nacional.
El movimiento telúrico tuvo epicentro a siete kilómetros al sur de Chupaca, en el departamento de Junín. El jefe de Estado dijo que esperará un informe directo de las autoridades desplegadas en la región para definir las medidas de apoyo.
En una entrevista con Radio Nacional, Balcázar aseguró que el Gobierno actúa “con rapidez” y que la ayuda ya está en manos de las autoridades regionales y del Ejecutivo: “Vamos a elaborar un listado para socorrer a los damnificados y brindarles atención”.
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También afirmó que existe coordinación con el Gobierno Regional de Junín para que la asistencia humanitaria “llegue de manera ordenada” a los afectados. En paralelo, la emisora RPP informó que el ministro de Defensa Amadeo Flores y el premier Luis Arroyo llegaron a Chongos Bajo para monitorear la zona y recoger testimonios.
La presidenta electa Keiko Fujimori se pronunció en su cuenta de X y expresó condolencias a las familias de las víctimas y solidaridad con los damnificados. “Saludo las acciones de la Presidencia del Consejo de Ministros y exhorto al Gobierno a que se continúen desplegando todos los esfuerzos y se adopten las medidas inmediatas que sean necesarias para proteger a la población, atender a los afectados y brindar apoyo oportuno a las familias damnificadas”, escribió.
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Mininter despliega 250 agentes de la PNP
Como parte de la atención a la emergencia, el Ministerio del Interior (Mininter) anunció el despliegue de más de 250 policías de la Policía Nacional del Perú fueron movilizados para tareas de búsqueda, rescate y seguridad tras el sismo de magnitud 5.1 que se registró la noche del viernes con epicentro en Chongos Bajo, en la región Junín.
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó sobre seis personas fallecidas como consecuencia del movimiento telúrico, mientras que se han registrado aproximadamente a 300 familias damnificadas debido al derrumbe de sus casas, varias de las cuales han quedado inhabitables.
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De acuerdo con el comunicado del Mininter, también el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú desplegó más de 50 efectivos, además de diez unidades para atender la emergencia en las zonas afectadas.
El ministerio indicó que los equipos de primera respuesta realizan remoción de escombros, evacuación de personas afectadas, atención prehospitalaria y apoyo a la población en las áreas de mayor impacto, en coordinación con las autoridades competentes.
¿Qué hacer en caso de sismos?
El Gobierno del Perú recomienda que, en caso de sismos, los ciudadanos tengan en consideración estas medidas:
Antes del sismo
- Ubica las zonas seguras y estructuras firmes para protegerte.
- Ten preparada una mochila de emergencia.
- Participa en los simulacros de sismo de tu barrio.
- Educa a los niños de tu casa sobre medidas de precaución.
- Contrata un ingeniero para reforzar tu vivienda.
Durante el sismo
- Mantén la calma. El asustarte solo puede paralizarte o hacerte cometer errores.
- Aléjate de las ventanas y objetos que pueden caerse.
- Si no llegas rápido a la salida, busca un espacio seguro.
- No llames por teléfono. La línea estará sobrecargada, así que mejor envía mensajes de texto.
- No uses ascensor.
Después del sismo
- Revisa si hay fugas de gas que podrían causar fuego.
- Llamar a los números de emergencia como: los bomberos 116, Cruz Roja (01) 2660481 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) 106.
- Auxilia a los heridos.
- Ten cuidado con las posibles réplicas. Evita estar cerca a casas que han sido afectadas por el sismo.
- Si estás cerca al mar, aléjate de la zona hasta que se descarte la posibilidad de un maremoto.
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