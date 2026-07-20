El presidente de la FPF dio a conocer los detalles de la empresa que transmitirá los duelos de la 'bicolor'. (Video: FPF)

La selección peruana enfrenta un nuevo ciclo tras una campaña adversa en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, donde finalizó en el penúltimo lugar de la tabla. Bajo la dirección técnica de Mano Menezes, la ‘bicolor’ inicia una etapa de reconstrucción con el objetivo de conseguir un cupo para la Copa del Mundo 2030, que se celebrará principalmente en España, Portugal y Marruecos, además de algunos partidos en Argentina, Uruguay y Paraguay.

El anuncio más relevante para los hinchas llegó de la mano del presidente de la FPF, Agustín Lozano, quien oficializó el acuerdo con América Televisión para la transmisión en señal abierta de todos los partidos del combinado patrio durante el proceso clasificatorio. Este convenio otorga a América TV los derechos exclusivos no solo de la selección absoluta, sino también de los equipos juveniles y femeninos en todas sus categorías.

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Este convenio representa una oportunidad para que la afición peruana acompañe a la selección en cada partido del nuevo proceso eliminatorio, con acceso garantizado a transmisiones abiertas y de calidad. El acuerdo busca fortalecer la conexión entre el equipo nacional y su público, en un contexto en el que el fútbol femenino y las divisiones menores también adquieren mayor protagonismo.

Se reveló el canal exclusivo que transmitirá todos los partidos de la selección peruana rumbo al Mundial 2030. - créditos: FPF

Mensaje desde América TV sobre la transmisión de partidos de Perú rumbo al Mundial 2030

El anuncio fue complementado por el CEO de América Multimedia, Fernando Muñiz Bethancourt, quien expresó en Cuarto Poder el compromiso del canal en este nuevo trayecto: “Como terminamos el Mundial 2026 el día de hoy y nos encaminamos hacia el Mundial 2030, vamos a acompañar en todo ese proceso a nuestra selección nacional, a la selección nacional del Perú. Vamos a tenerla en exclusiva en todo ese proceso para llegar al Mundial 2030”.

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Muñiz subrayó el carácter inclusivo y exclusivo de la cobertura: “Vamos a ser los únicos que vamos a transmitirlos en televisión abierta y en todas nuestras plataformas, así que van a poder disfrutarlos con nosotros, con la calidad de transmisión que siempre les entregamos a todos ustedes”.

La alianza consolida a América TV como el canal de referencia para los aficionados, teniendo en cuenta que ya difundió los cotejos de las pasadas Eliminatorias: “Estoy muy contento y muy agradecido con la gente de la Federación Peruana de Fútbol por haber confiado en nosotros para ser sus socios estratégicos, para poder llevar estas transmisiones de todo este contenido y me siento muy feliz de podérselos anunciar a todos ustedes como un contenido más exclusivo de América Multimedia. Estamos felices porque lo mejor está por venir y ustedes lo van a disfrutar a través de todas nuestras pantallas. Disfruten por favor de todo lo que tenemos para ofrecerles”.

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Fernando Muñiz habló de este acuerdo con la FPF para la difusión de los encuentros de la 'blanquirroja'. (Video: América TV)

El nuevo formato de las Eliminatorias para el Mundial 2030

Las Eliminatorias Sudamericanas hacia el Mundial 2030 mantendrán el sistema de todos contra todos, aunque la distribución de cupos sufrirá modificaciones relevantes. Para esta edición, Argentina, Uruguay y Paraguay ya cuentan con la clasificación automática como países anfitriones de algunos partidos del torneo. Así, el resto de las selecciones, incluida Perú, competirán por tres cupos y medio.

El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, confirmó: “Las Eliminatorias de este Mundial 2030 van a clasificar 3 cupos y medio. Nosotros tres (Argentina, Uruguay y Paraguay) ya estamos clasificados”. Pese a esa ventaja para los organizadores, todos los equipos sudamericanos disputarán la fase clasificatoria, pero los clasificados de antemano lo harán para definir el ranking de un futuro torneo intercontinental organizado por FIFA y UEFA.

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El camino para la selección peruana no será sencillo, ya que, tras el recambio generacional y la salida de figuras históricas, el equipo deberá mostrar una nueva identidad y cohesión. Eso sí, algunos cotejos los afrontará en la altura. Además, se anticipa la creación de un torneo adicional que enfrentará a selecciones sudamericanas y europeas según sus posiciones finales y el ranking FIFA, lo que añade un aliciente competitivo extra.