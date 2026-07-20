Perú

Nuevo equipo de rescatistas reinicia búsqueda de tres montañistas desaparecidos en el Huascarán

Las víctimas fueron localizados a más de 6.400 metros sobre el nivel del mar, pero las labores de rescate tomarán tiempo debido a la dificultad de la zona en la que se encuentran

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Tres hombres con indumentaria de montaña y sonrientes posan frente a una montaña nevada; uno de ellos sostiene una cámara fotográfica
Artidoro Salas, Freddy Mendoza y Alejandro Ugarte permanecen desaparecidos en el nevado Huascarán cuatro días después de perder contacto durante la expedición

Un nuevo equipo de rescatistas inició este lunes la búsqueda de tres montañistas desaparecidos desde el martes en el nevado Huascarán, en la región Áncash, según informó el presidente de la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP), Beto Pinto Toledo.

El despliegue apunta a un punto geolocalizado tras una incursión de voluntarios de la AGMP el último viernes, cuando un dron detectó huellas que los rescatistas consideran una pista para orientar el operativo.

El grupo está integrado por dos guías oficiales de alta montaña y dos porteadores contratados por los familiares. Pinto Toledo identificó a los guías como Daniel Milla y William Alvarado, ambos de la AGMP, acompañados por dos porteadores.

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De acuerdo con el Parque Nacional Huascarán, las autoridades dispusieron el cierre temporal del ascenso en el tramo entre los campamentos n.º 1 y n.º 2 para facilitar la búsqueda. La restricción rige desde este lunes y tendrá una duración de 15 días.

Estas son las últimas imágenes grabadas por un grupo de andinistas antes de ser reportados como desaparecidos. En el video, se les ve agotados pero optimistas mientras continúan su ascenso en la montaña nevada. | Latina Noticias

Guías localizan a montañistas a 6.400 metros

Los tres montañistas peruanos desaparecidos en el nevado Huascarán, en la región de Áncash, fueron localizados el sábado 18 de julio en dos grietas de más de 100 metros de profundidad a 6.400 metros sobre el nivel del mar, según informó Beto Pinto Toledo, presidente de la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP). Por ello, se comunicó el cierre del acceso al nevado para continuar con las labores de búsqueda desde hoy, lunes 20 de julio.

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Los desaparecidos son Alejandro Manuel Ugarte Jordán, de 38 años, fotógrafo profesional y creador de contenido digital; Freddy Saúl Mendoza Lizana, de 36; y Artidoro Salas Gaytán, de 42, con experiencia reconocida en ascensos de alta montaña en Huaraz. Llevan cuatro días sin dar señales de vida.

La última comunicación se registró el martes 14 de julio a las 9:00 de la mañana, cuando Ugarte envió un mensaje de WhatsApp a su pareja para informar que el grupo se había extraviado tras una fuerte tormenta durante el descenso y pidió el envío de drones y helicópteros. Desde ese momento, el silencio fue total. Las últimas coordenadas registradas por el reloj Garmin de Ugarte sitúan al grupo en el sector conocido como La Garganta, a unos 6.300 metros de altitud, zona caracterizada por grietas profundas, avalanchas frecuentes y vientos extremos.

Beto Pinto, presidente de la Asociación de Guías de Montaña, explica las razones por las cuales se tuvo que detener la búsqueda de tres montañistas desaparecidos. A pesar de haber ubicado el punto exacto donde se encuentran, fallas en la coordinación con un helicóptero impidieron la continuación del operativo. - Latina Noticias

¿Qué sigue?: rescate privado en tres fases

Con los voluntarios agotados, la familia de los desaparecidos decidió contratar un equipo de rescatistas privados. Pinto Toledo convocó una reunión técnica en Huaraz para trasladarles el informe de localización. El plan contempla tres fases: la primera, a cargo del equipo privado de cuatro a seis personas especializadas, consiste en confirmar si los montañistas se encuentran efectivamente en los dos puntos identificados; la segunda, en evaluar las posibilidades reales de extracción dado el peligro extremo del terreno; y la tercera, en organizar con las familias y los profesionales disponibles la operación de rescate o recuperación. Pinto Toledo estimó que la primera fase podría completarse en dos días.

El dirigente advirtió que la zona es de altísimo riesgo. Hace más de 20 años, en el mismo sector, desaparecieron un cliente y su guía peruano en circunstancias similares. “De acuerdo a la experiencia va a ser poco probable que puedan verlos porque ahí las grietas son bien profundas”, reconoció.

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