Trabajadores municipales de Comas organizan actividades de campaña y cumpleaños de la alcaldesa Mónica Acuña

La alcaldesa de Comas y candidata a la reelección por Podemos Perú, Mónica Acuña, enfrenta cuestionamientos tras la difusión de imágenes y registros que muestran a trabajadores municipales en actividades relacionadas con la promoción política y la celebración de su cumpleaños.
Cuarto Poder presentó este domingo el material que evidencia la participación de empleados de áreas como serenazgo, adulto mayor y asistencia social en tareas ajenas a sus funciones habituales y dentro del horario laboral.
Entre los casos expuestos figura Víctor Castro Rosales, responsable del pintado en el centro cívico, captado pintando un local partidario con los colores de la agrupación de la alcaldesa. También se identificó a Raúl Vargas, chofer de serenazgo, coordinando una inauguración de campaña.
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El involucramiento de funcionarios incluyó labores logísticas y de organización. El informe señala que el viernes pasado, desde la madrugada, el Complejo Deportivo, Cultural y Recreacional Musga se acondicionó para celebrar los 50 años de Acuña.
En ese contexto, Alex Nina Huanca, empleado de apoyo al adulto mayor, trasladó carteles y artículos de propaganda en un vehículo municipal. La difusión del festejo incluyó imágenes de la alcaldesa junto a Daniel Urresti, quien confirmó su candidatura a la Alcaldía Metropolitana de Lima por Podemos, desafiando la prohibición local de colocar propaganda en postes públicos.
“Si tú lo ves como un regalo, yo lo veo como un gesto hacia mi persona, un tema de consideración hacia mi persona. Tal vez lo veamos diferente”, dijo la alcaldesa al ser consultada al respecto.
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Agregó que una promotora privada organizó y costeó la celebración: “La promotora, ellos alquilan absolutamente todo, ponen absolutamente todo. Por parte de mi persona ni por parte de la municipalidad hay un costo a pagar”, dijo.
Afirmó además haber solicitado licencia para el evento, aunque no era obligatorio: “Por un tema de comunicación, por un tema de respeto a los regidores, yo lo solicité”, señaló. Sobre la promotora, indicó no recordar el nombre exacto, sólo que se trata de una empresa que asume todas las responsabilidades logísticas.
En los actos proselitistas también se registró la presencia de Miguel Saldaña, exalcalde del distrito, inhabilitado y sentenciado por negociación incompatible, quien supervisó actividades de campaña.
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Acuña asumió la alcaldía tras la salida de su antecesor Ulises Villegas, actualmente prófugo y con orden de captura, tras recibir una condena de seis años de prisión por colusión agravada. Su paradero es desconocido, aunque ha emitido mensajes desde la clandestinidad.
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