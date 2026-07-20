Perú

Mañana hay corte de luz en Lima y Callao: estos sectores serán afectados varias horas el martes 21 de julio

El cronograma oficial prevé interrupciones de varias horas en San Juan de Lurigancho, Carabayllo y Los Olivos, además de varios sectores chalacos, por labores de mantenimiento y mejora de la red

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Cortes de luz
Cortes de luz en Lima: revisa la programación de las zonas que sufrirán de restricciones de energía eléctrica esta semana. (Foto: Andina)

Una serie de cortes programados en el servicio eléctrico afectará a diferentes zonas de Lima y Callao durante el martes 21 de julio, según el cronograma oficial difundido por las autoridades responsables del suministro. Diversos distritos experimentarán interrupciones de varias horas, lo que obligará a los habitantes y comercios a planificar sus actividades con antelación.

El Callao registrará varios puntos afectados. Entre las 9:00 y las 18:00 horas, se interrumpirá el servicio en Avenida Saén Peña cuadra 6, Jirón Puno cuadra 1, Calle Sucre cuadra 5 y Jirón Zeptia cuadra 2. Por otra parte, desde las 9:00 hasta las 17:00, la restricción se aplicará en la Avenida Néstor Gambetta kilómetro 14.2, kilómetro 11, y la parcela Capricornio 150 A-1.2.

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En el periodo de la tarde, de 13:30 a 16:30, el corte alcanzará el conjunto Residencial Los Jazmines II Etapa MZ A1, B1, C1, E, H, I, J, MZ Pacasmayo MZ K y Avenida Bocanegra MZ H. Según el mismo cronograma, otro sector del Callao, que incluye Asociación Propietarios Viviendas Las Viñas de Sucre Oquendo y diversas manzanas de las calles Filipinas, Fátima, Formosa y Freud, se verá sin suministro desde las 8:00 hasta las 17:30.

Panorámica nocturna de ciudad con edificios, algunos iluminados, otros oscuros, una avenida con vehículos y farolas encendidas
El paisaje urbano de Lima muestra una mezcla de edificios iluminados y zonas en penumbra, reflejando un corte de suministro eléctrico. (Andina)

El corte de luz, que abarca desde zonas residenciales hasta áreas industriales, responde a trabajos programados de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica, de acuerdo con la información oficial.

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San Juan de Lurigancho

En San Juan de Lurigancho, el corte afectará a asociaciones familiares en la Agrupación Perú Posible MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L y en la Agrupación Familiar Vista Alegre Margen Derecha MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. El servicio eléctrico se suspenderá entre las 9:30 y las 16:30 horas, lo que impactará tanto a viviendas como a actividades económicas en el sector.

Carabayllo:

En el distrito de Carabayllo, la afectación se concentrará entre las 9:30 y las 17:30 horas en la Agrupación Agropecuaria Villa Rica El Huarango manzanas A, D, E, así como en la Asociación Artesanos MZs B, C, L, E, Asociación SEIQ MZs E, Q y Asociación Industrial Unidas de Micro y Pequeños Empresarios MZs A, B.

El corte abarcará tanto sectores residenciales como agrupaciones empresariales, lo que puede generar repercusiones en la producción y servicios locales durante el lapso de la interrupción.

Primer plano de cuatro velas blancas encendidas en platillos blancos, sobre una barra o mesa oscura en un interior con poca luz
Cuatro velas encendidas sobre una mesa de madera oscura iluminan el ambiente durante un corte de luz en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Olivos

El distrito de Los Olivos también figura entre los más afectados. De 8:30 a 18:00 horas, el corte se extenderá a Asentamiento Humano 19 de Mayo manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, así como a la Urbanización El Parque de Naranjal manzanas A3, B3, F3, G3, Q3, O3, Q3, Q3, Y3.

La Avenida El Naranjal cuadra 14, Avenida Huandoy cuadra 50, Avenida Los Próceres cuadra 50, Calle Cajay cuadra 50, Calle Cochas cuadra 50, Calle Huantar cuadra 50, Jirón Piscobamba cuadra 15, Jirón Yaramarca cuadra 50, Jirón Uchupata cuadra 50 y Asociación Viv Monte Azul de Naranjal manzanas H, J, Jirón Mitobamba cuadras 50, 51 también figuran en la lista de áreas sin energía durante el mismo rango horario.

La diversidad de puntos afectados en Los Olivos refleja el alcance de los trabajos programados, que impactarán a una amplia franja de la población y la actividad comercial en el distrito.

Una calle oscura con varias personas cruzando, automóviles con luces encendidas y edificios oscuros al fondo, creando largas sombras en el asfalto
Personas transitan por una calle de Lima en la oscuridad debido a un corte de luz, con la iluminación proveniente de los faros de vehículos y las luces de emergencia. (Andina)

Recomendaciones ante un corte de luz

Ante la interrupción programada del suministro, se recomienda a los residentes y comerciantes de Lima y Callao tomar previsiones para minimizar los inconvenientes. Entre las acciones sugeridas se encuentran:

  • Desconectar equipos eléctricos y electrónicos antes del inicio del corte para evitar daños por posibles variaciones de voltaje.
  • Mantener linternas y baterías cargadas, así como provisiones básicas de agua y alimentos no perecibles.
  • Evitar la apertura constante de refrigeradores y congeladores para conservar los alimentos durante el periodo sin energía.
  • Planificar actividades que requieran uso de equipos eléctricos fuera del horario de restricción.
  • Consultar fuentes oficiales para conocer la evolución del servicio y los canales de atención disponibles.

Diversas autoridades reiteraron la importancia de mantenerse informados por vías oficiales, para recibir actualizaciones sobre la restitución del suministro y eventuales modificaciones al cronograma debido a condiciones climáticas u operativas.

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