Nuevo balance del sismo de 5.1 en Junín que dejó 6 fallecidos: Indeci reporta 350 damnificados y 52 viviendas destruidas

Un temblor de magnitud 5.1 sacudió la región Junín la noche del sábado 18 de julio. El movimiento telúrico, con epicentro en la provincia de Chupaca, dejó varias viviendas destruidas y afectadas, además de daños en la infraestructura vial y víctimas entre la población.
A casi 24 horas del sismo, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez Guerrero, dio a conocer un nuevo balance de la emergencia. El funcionario informó que, además de las seis personas fallecidas confirmadas por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, el movimiento telúrico dejó 32 personas afectadas en su salud que ya recibieron atención médica, 350 damnificados, 120 afectados y 52 viviendas destruidas.
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Vásquez explicó que equipos especializados del Indeci y del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) trabajan en la zona para realizar la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), proceso que permitirá definir la entrega de ayuda humanitaria a las familias afectadas.
Balance oficial: fallecidos, viviendas destruidas y vías afectadas
Según el reporte presentado por el jefe del Indeci, el sismo en Junín dejó 32 heridos, varios de los cuales ya fueron dados de alta tras recibir atención en establecimientos de salud.
El balance también incluye 350 damnificados, 120 personas afectadas, 52 viviendas destruidas, 27 inmuebles inhabitables y otras 37 casas con daños. A ello se suma un kilómetro de vía destruido, lo que dificulta el acceso a algunas zonas golpeadas por el movimiento sísmico.
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Mientras continúan las inspecciones en campo, las autoridades advirtieron que estas cifras podrían variar conforme avance el registro de información en las localidades afectadas.
Gobierno Regional instala carpas para las familias que perdieron sus viviendas
Tras el sismo de magnitud 5.1, el Gobierno Regional de Junín inició la distribución de bienes de ayuda humanitaria para las familias damnificadas, mientras que empresas privadas y ciudadanos hicieron llegar donaciones para apoyar la emergencia.
““El Gobierno Regional ya ha entregado bienes de ayuda humanitaria. Además, quiero agradecer a las empresas privadas y a las personas de buen corazón que han hecho llegar donaciones, las cuales, en coordinación con la municipalidad, se están distribuyendo entre los afectados y damnificados”, precisó.
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Luis Vásquez indicó que también se instalaron carpas para albergar temporalmente a las personas cuyas viviendas colapsaron. Además, desde Lima se envió ayuda alimentaria y más personal especializado para ampliar las labores de evaluación y asistencia.
El funcionario señaló que los grupos de intervención rápida realizan un trabajo casa por casa para registrar los daños y las necesidades de cada familia, información que permitirá definir la respuesta del Estado.
Jefe del Indeci pide reforzar la preparación ante sismos
Durante la entrevista, Vásquez también expresó su preocupación por la falta de preparación de algunas autoridades frente a este tipo de emergencias. Indicó que, durante la inspección en la provincia de Chupaca, identificaron municipios que no contaban con planes de gestión reactiva ni con espacios previamente definidos para instalar albergues temporales.
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Asimismo, sostuvo que algunas autoridades desconocían el procedimiento para realizar la evaluación de daños, una tarea fundamental para canalizar la ayuda humanitaria. Por ello, especialistas del Indeci y del Cenepred brindan asistencia técnica para completar las fichas EDAN en cada vivienda afectada.
“Al parecer, hay autoridades que no le toman con la debida seriedad a este tema, porque no cuentan con un plan de gestión reactiva ni tienen identificados los lugares donde se instalarán los albergues en caso de un sismo o una situación de emergencia”, señaló.
Finalmente, Luis Vásquez hizo un llamado a la ciudadanía para participar activamente en los simulacros y contar con un plan familiar de emergencia, una mochila de emergencia y una caja de reserva para afrontar este tipo de eventos.
También recomendó evaluar las condiciones de las viviendas, ya que gran parte de las estructuras que colapsaron en la zona afectada estaban construidas con adobe, mientras que las edificaciones de material noble resistieron mejor el movimiento telúrico.
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