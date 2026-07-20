Cierran acceso al Huascarán por 15 días para rescatar a montañistas perdidos: qué zonas estarán restringidas

Alejandro Manuel Ugarte Jordán (izquierda), Freddy Saúl Mendoza Lizana (centro) y Artidoro Salas Gaytán (derecha) permanecen desaparecidos en el nevado Huascarán después de perder contacto durante la expedición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las labores para ubicar y rescatar a los tres montañistas desaparecidos en el nevado Huascarán obligaron a las autoridades peruanas a tomar una medida excepcional. Diversas instituciones vinculadas al turismo, la conservación y el rescate en alta montaña anunciaron el cierre temporal del tramo entre el Campamento 1 y el Campamento 2, una de las rutas más transitadas por quienes intentan alcanzar la cumbre más alta del país.

La decisión busca facilitar las operaciones de rescate que se desarrollan en una de las zonas más peligrosas del macizo, luego de que un equipo de guías especializados lograra ubicar el área donde se encontrarían los excursionistas desaparecidos desde el 14 de julio. La restricción también busca reducir riesgos para visitantes y permitir que los equipos de búsqueda trabajen sin interferencias en un terreno de alta complejidad.

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Cierre temporal del Huascarán: qué zonas estarán restringidas y desde cuándo entra en vigencia

Comunicado: Dircetur

A través de un comunicado conjunto, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Áncash, la Policía Nacional del Perú, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), la Asociación de Guías de Alta Montaña del Perú (AGMP), la Asociación de Guías Oficiales Especializados en Montaña de Áncash (AGOEMA), el Comité de Gestión del Parque Nacional Huascarán y el Comité Consultivo Regional de Turismo de Áncash informaron que el ascenso entre el Campamento 1 y el Campamento 2 del nevado Huascarán permanecerá cerrado durante 15 días calendario, a partir del 20 de julio de 2026.

Las entidades precisaron que esta medida responde exclusivamente a la necesidad de brindar condiciones adecuadas para las labores de búsqueda y rescate que se ejecutan de forma coordinada en la montaña. El objetivo es permitir que los equipos especializados puedan desplazarse con mayor seguridad y sin la presencia de expediciones turísticas en el área de intervención.

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La disposición alcanza a operadores turísticos, agencias de viaje, guías de montaña, clubes de montañismo y visitantes nacionales y extranjeros, quienes deberán abstenerse de realizar ascensos por el sector restringido mientras dure la emergencia.

Las autoridades solicitaron la colaboración de toda la comunidad vinculada al turismo de aventura para respetar el cierre temporal y evitar poner en riesgo tanto a los excursionistas como a los equipos que participan en el operativo.

El Huascarán, ubicado dentro del Parque Nacional Huascarán, es uno de los principales destinos de montañismo en Sudamérica y recibe cada temporada a decenas de deportistas nacionales y extranjeros que buscan alcanzar sus cumbres. Sin embargo, las condiciones de alta montaña exigen estrictos protocolos de seguridad debido a la presencia de glaciares, grietas, avalanchas y cambios bruscos del clima.

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Tres montañistas fueron localizados en grietas a 6.400 metros y continúa el operativo de rescate

La infografía de Infobae detalla la crítica búsqueda de los tres montañistas peruanos desaparecidos en el nevado Huascarán y los desafíos del rescate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión de cerrar parte del acceso al nevado Huascarán ocurre mientras continúa la búsqueda de Alejandro Manuel Ugarte Jordán (38), Freddy Saúl Mendoza Lizana (36) y Artidoro Salas Gaytán (42), quienes permanecen desaparecidos desde el pasado 14 de julio, cuando descendían de la montaña tras alcanzar la cumbre.

Según informó el presidente de la Asociación de Guías de Montaña del Perú, Beto Pinto Toledo, un grupo de rescatistas voluntarios logró identificar el área donde se encontrarían los tres excursionistas tras varios días de trabajo en condiciones extremas.

La localización fue posible gracias al uso de un dron especializado, el análisis de las últimas coordenadas registradas por un reloj GPS, los mensajes enviados por uno de los montañistas y la experiencia de los guías en la ruta. Como resultado, se identificaron dos grietas de más de 100 metros de profundidad, ubicadas aproximadamente a 6.400 metros sobre el nivel del mar, consideradas como los principales puntos de búsqueda.

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Antes de perder contacto, Alejandro Ugarte envió un mensaje de WhatsApp a su pareja indicando que el grupo se había desorientado debido a una fuerte tormenta durante el descenso y solicitó apoyo mediante drones y helicópteros. Esa fue la última comunicación registrada.

Pinto Toledo también denunció que el operativo enfrentó dificultades de coordinación luego de que un helicóptero de la Policía Nacional no recogiera al equipo de rescatistas en el punto previamente acordado, obligándolos a descender caminando durante más de doce horas desde la montaña.

Tras esa situación y el desgaste del grupo de voluntarios, las familias de los desaparecidos decidieron contratar un equipo privado especializado en rescate de alta montaña, el cual asumirá la siguiente etapa del operativo.

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De acuerdo con el plan presentado por los especialistas, la intervención se desarrollará en tres fases. La primera consistirá en confirmar la ubicación exacta de los montañistas en las grietas identificadas; posteriormente se evaluarán las condiciones del terreno y la viabilidad de una extracción, y finalmente se definirá el procedimiento para ejecutar el rescate o la recuperación, dependiendo de las condiciones encontradas en la zona.