Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos y reporte del IGP del domingo 19 de julio de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó una jornada de intensa actividad sísmica el 18 de julio, con eventos de diversas magnitudes registrados en distintas regiones del país. Destacaron dos movimientos en Chupaca, Junín, donde se detectaron sismos de 5.1 y 3.7

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Edificio de tres pisos con daños en la fachada, un letrero de 'Panadería Pastelería', escombros en la acera, poste con cables y farola de noche
La fachada de un edificio comercial con el letrero 'Panadería Pastelería' presenta daños estructurales y escombros en la acera durante la noche, iluminada por una farola.

El Perú se encuentra en una zona de alta sismicidad debido a la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, situación que mantiene a organismos como el IGP en permanente vigilancia. El último informe emitido por el Centro Nacional de Sismología (CENSIS) confirmó que el 18 de julio se registraron múltiples eventos en distintas regiones.

Entre los movimientos más relevantes, el IGP destacó que, en Chupaca, Junín ocurrieron dos sismos consecutivos: el primero de magnitud 5.1 y el segundo de 3.7, ambos sentidos por la población local y documentados en los reportes oficiales.

Sismo en Ica hoy domingo

El Instituto Geofísico del Perú informó que, a las 03:42 del 19 de julio de 2026, se registró un sismo de magnitud 4,0 con una profundidad de 36 kilómetros. El epicentro se ubicó a 81 kilómetros al suroeste de la ciudad de Ica y la intensidad fue de II-III en esa zona,

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Causas geológicas y ubicación de los últimos sismos

De acuerdo con especialistas del Instituto Geofísico del Perú, los sismos se producen por el choque constante entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. Esta fricción genera acumulación de energía que se libera en forma de terremotos, con epicentros frecuentes cerca de la costa y en el interior del territorio nacional.

Infografía sobre sismos en Perú. Muestra un globo terráqueo, mapas de placas tectónicas, el Cinturón de Fuego, y diagramas de subducción y monitoreo sísmico.
Explicación de las causas de la actividad sísmica en Perú, incluyendo el Cinturón de Fuego del Pacífico y la interacción de placas tectónicas como la de Nazca y la Sudamericana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sismo en Ica

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 4.0ocurrido a las 03:42 horas del 19 de julio de 2026. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 36 kilómetros y se localizó a81 kilómetros al suroeste de Ica, en la región Ica.

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Dos sismos se registraron frente a la costa de Ica durante la noche del 14 de julio. Captura de pantalla
Dos sismos se registraron frente a la costa de Ica durante la noche del 14 de julio. Captura de pantalla

De acuerdo con el informe, el evento alcanzó una intensidad II-III en la ciudad deIca, donde fue percibido levemente por la población.

El cinturón de fuego y la recurrencia sísmica en Perú

Perú forma parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja geográfica donde ocurre aproximadamente el 80% de los sismos más fuertes del mundo. Este contexto obliga a la sociedad peruana a mantener protocolos de prevención y educación constante frente a desastres naturales.

Mapa físico-político de Perú con chinchetas de colores. Brújula, lupa, dos rotuladores, un lápiz, un mapa doblado y un papel con un escudo impreso.
Un mapa físico-político de Perú señala con marcadores de colores las regiones de mayor actividad sísmica del país, acompañado por el logo del Indeci. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades recalcan que la ubicación del país sobre la placa tectónica sudamericana, en contacto directo con la placa de Nazca, convierte a la región en una de las más propensas a experimentar movimientos sísmicos de diferentes intensidades. Los expertos aconsejan no bajar la guardia, ya que la actividad sísmica es recurrente y puede ocurrir en cualquier momento.

Recomendaciones básicas para enfrentar un sismo

Ante la recurrencia de sismos, el IGP y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomiendan a la población adoptar medidas de prevención que pueden salvar vidas. Entre las principales acciones sugeridas se encuentran:

  • Ubicar las zonas seguras dentro y fuera de la vivienda.
  • Tener lista una mochila de emergencia con insumos básicos.
  • Participar en los simulacros organizados en la comunidad.
  • Educar a los niños y adultos mayores sobre medidas de autoprotección.
  • Contratar a un profesional para evaluar y reforzar la estructura de la vivienda si es necesario.
Infografía que muestra placas tectónicas, antenas de monitoreo, símbolos de predicción, banderas de Estados Unidos y Japón, un mapa de sismicidad y elementos de prevención.
Una infografía explica la actual imposibilidad científica de predecir sismos, incluyendo avances globales insuficientes en Estados Unidos y Japón, y subraya la importancia de la prevención y preparación ante eventos sísmicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, resulta fundamental mantener la calma durante un sismo y no correr hacia salidas peligrosas o zonas de paso vehicular.

Elementos clave de la mochila de emergencia

La mochila de emergencia debe contener suministros suficientes para los primeros días posteriores a un desastre. Las instituciones recomiendan incluir los siguientes elementos:

  • Artículos de higiene: toallas, jabones, cepillo y pasta dental.
  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, desinfectantes, medicamentos personales.
  • Dinero en efectivo y documentos de identidad.
  • Alimentos no perecibles y agua en botellas selladas.
  • Linterna, radio portátil, pilas, silbato y duplicado de llaves.
  • Abrigo, manta y calzado resistente.
  • Artículos específicos para bebés, adultos mayores y mascotas.

Se aconseja revisar periódicamente el contenido de la mochila para asegurarse de que todos los insumos estén vigentes y en buenas condiciones.

Mochila de emergencia: elementos esenciales para sismos en Perú
Un kit de emergencia básico con mochila, botiquín, agua, alimentos y elementos esenciales se dispone para afrontar un sismo nocturno en un hogar de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer durante y después de un sismo

Durante un sismo, los especialistas sugieren las siguientes acciones inmediatas:

  • Alejarse de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.
  • Buscar refugio bajo muebles sólidos o en zonas previamente identificadas como seguras.
  • No utilizar ascensores, ya que pueden atascarse o fallar por el movimiento.
  • Evitar llamar por teléfono, ya que las líneas suelen saturarse; es preferible enviar mensajes de texto.
Grupo de personas evacua por escaleras exteriores de un edificio de concreto hacia una zona de césped, pasando un letrero azul con el logo de INDECI.
Personas participan en un simulacro de evacuación por sismo en un edificio público de Lima, Perú, dirigiéndose a un punto de encuentro señalizado por INDECI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Terminada la emergencia, resulta vital comprobar si hay fugas de gas o cortocircuitos eléctricos, así como auxiliar a personas heridas, siempre y cuando no represente un riesgo personal.

  • Revisar si hay daños estructurales en la vivienda.
  • Mantenerse alejado de edificaciones dañadas o zonas de deslizamiento.
  • Informarse a través de los canales oficiales sobre posibles réplicas o alertas de tsunami si se está cerca del litoral.
  • Llamar a los números de emergencia habilitados por las autoridades: Bomberos (116), Cruz Roja ((01) 2660481), SAMU (106).

Protección de animales y personas vulnerables

Los hogares con niños pequeños, adultos mayores, personas con discapacidad o animales deben planificar acciones específicas. Para las mascotas, se recomienda:

  • Asignar a un responsable para su evacuación sin poner en peligro a otras personas.
  • Incluir alimento, agua y una manta para el animal en la mochila de emergencia.
  • Colocar un collar con datos de identificación y registrar al animal en el municipio correspondiente.

Para menores, ancianos o personas con movilidad reducida, es conveniente establecer rutas de evacuación claras y practicar simulacros con regularidad.

Grupo de personas, adultos y niños, en un simulacro de evacuación guiados por personal con chalecos naranja y cascos blancos en una plaza con césped y árboles
La comunidad de Ica participa en un simulacro de evacuación sísmica, guiada por personal de Defensa Civil hacia un punto de encuentro señalizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Educación y prevención: herramientas clave

La educación es un pilar para la resiliencia social ante los sismos. Las escuelas, instituciones públicas y privadas impulsan talleres y campañas para fortalecer la cultura de la prevención, fomentar la participación en simulacros y entregar información actualizada sobre la actividad sísmica.

Los especialistas insisten en que la adopción de hábitos preventivos y la organización familiar constituyen la mejor defensa frente a los desastres naturales que afectan a Perú, una nación históricamente expuesta a los embates de la naturaleza.

Sismógrafo profesional con una aguja dibujando ondas sísmicas en papel cuadriculado. Al fondo, una pantalla muestra el logo del Instituto Geofísico del Perú, IGP.
Un sismógrafo del Instituto Geofísico del Perú (IGP) registra las vibraciones sísmicas sobre papel milimetrado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sismos registrados el 18 de julio

Durante la jornada del 18 de julio, el IGP registró al menos cinco sismos en diferentes zonas del país. En la región de Arequipa, un movimiento de magnitud 3.5 se localizó a 12 kilómetros al sur de Punta de Bombón, con una profundidad de 51 kilómetros e intensidad II-III en la localidad.

En Ucayali, un sismo de 3.7 se registró a 93 kilómetros al noreste de Pampa Hermosa, con una profundidad de 35 kilómetros e intensidad II-III. Más tarde, en Ica, se reportó un evento de 3.9 a 74 kilómetros al suroeste de la ciudad, alcanzando intensidad III.

El reporte más significativo provino de Chupaca, Junín, donde un sismo de 5.1 a solo 7 kilómetros al sur de la localidad generó una intensidad IV-V, seguido por otro evento de 3.7 a 14 kilómetros al suroeste, ambos en un lapso menor a 30 minutos según el monitoreo del IGP.

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