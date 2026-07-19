Perú

Stephanie Cayo y Alejandro Sanz celebran juntos el título de España en el Mundial 2026: José Peláez y Ezio Oliva también apoyaron a 'La Roja'

La actriz peruana y el cantante madrileño siguieron la final desde el mismo bando. Sus historias en redes, con mensajes de euforia y críticas a las jugadas argentinas, generaron reacciones divididas entre sus seguidores

Guardar
Google icon
Tres fotografías muestran a cuatro personas adultas con uno o dos niños celebrando, algunos usan camisetas o gorros con motivos de España
Stephanie Cayo, Alejandro Sanz, José Peláez y Ezio Oliva aparecen celebrando el campeonato de España en el Mundial de 2026.

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina no solo se vivió en el estadio de Nueva Jersey, donde Ferrán Torres marcó el único gol en el minuto 106 del tiempo extra para consagrar a La Roja como bicampeona del mundo. También se vivió con intensidad en las redes sociales de figuras del espectáculo que eligieron un bando y lo hicieron público.

Entre ellas, dos nombres llamaron la atención por su complicidad: la actriz peruana Stephanie Cayo y el músico español Alejandro Sanz, quienes siguieron el partido juntos y compartieron su euforia en tiempo real a través de sus historias de Instagram.

PUBLICIDAD

Díptico. Izquierda: Stephanie Cayo de perfil con bandana rojigualda. Derecha: Alejandro Sanz y Stephanie Cayo sonríen, él con un trofeo, ella con bandana de España
La actriz peruana Stephanie Cayo y el cantante madrileño Alejandro Sanz posan mientras celebran el título de España en el Mundial de fútbol.

La presencia de Cayo en el grupo de celebridades que alentó a la selección española no pasó desapercibida para sus seguidores peruanos, acostumbrados a verla ligada a proyectos y figuras del mundo hispanohablante.

La actriz, que lleva años con una carrera consolidada fuera del Perú, no se limitó a apoyar en silencio: sus publicaciones durante el partido mezclaron euforia con comentarios directos sobre las jugadas del equipo argentino, lo que encendió la conversación en sus redes.

Pantalla de televisión, partido de fútbol entre España y Argentina, árbitro, jugador de fútbol, tres mensajes de texto superpuestos, bandera española
Las publicaciones de Stephanie Cayo sobre jugadas de Argentina en la final entre España y Argentina generaron reacciones divididas en sus redes sociales.

La noche de Stephanie y Sanz: euforia, críticas y una foto que lo dijo todo

Antes del pitido final, Alejandro Sanz publicó en sus historias una fotografía de Cayo con la camiseta de la selección española y una pañoleta con los colores de La Roja en la cabeza. “Aquí juiciosos”, escribió el artista junto a un corazón dedicado a la actriz. La imagen fue la primera señal pública de que ambos seguían el partido juntos, y circuló con rapidez.

PUBLICIDAD

Cayo, por su parte, replicó la publicación de Sanz en sus propias historias y también compartió imágenes propias durante el desarrollo del partido.

Pero fueron sus comentarios sobre las jugadas argentinas los que generaron mayor conversación. Ante una acción que consideró irregular, escribió: “Robo no, lo SIGUIENTE. Qué vergüenzaaaaa”. En otra historia, acompañó un video de una jugada cuestionada con el mensaje: “Le doy un Oscar por mal jugador y mal actor”, en referencia a lo que interpretó como una simulación de un futbolista argentino.

Sanz también se mostró activo durante el partido. Publicó en sus historias imágenes de los elementos futbolísticos que tiene en casa y escribió “¡¡¡Vamos!!!” junto a una imagen del hermano menor de Lamine Yamal, uno de los jugadores más destacados de la selección española a lo largo del torneo.

Tres publicaciones: una sala con bandera de España y un balón; un niño con camiseta de España; texto de euforia por España en fondo negro con emojis
Alejandro Sanz comparte en redes sociales su celebración y gratitud por la victoria de España en el Mundial 2026, con imágenes y mensajes de apoyo a la selección.

Tras el gol de Torres y el pitido final, el músico madrileño expresó su emoción con una historia que resumió el clima del momento: “No cabe en una vida mi gratitud. Vamosss España qué maravilla!!!”. Minutos después, publicó una fotografía junto a Cayo, los dos visiblemente felices, que se convirtió en la imagen que cerró la noche para sus seguidores.

Los comentarios a esa última foto reflejaron la división de opiniones que generó la dupla. “Muchas felicidades”, “Guapísimos”, “Bravo, feliz por ustedes” y “Ahhh es española ella… miraaa” convivieron con mensajes como “Aguante Argentina” y uno que resumió el sentimiento de varios fans latinoamericanos: “Te amo pero estoy con el corazón partío”, acompañado de una bandera argentina.

Peláez, Oliva y más peruanos que también eligieron a España

Stephanie Cayo no fue la única figura peruana que alentó a la selección española durante la final. El conductor de Latina, José Peláez, publicó una extensa dedicatoria que explicaba el origen de su vínculo con La Roja. En una serie de fotos que incluyó imágenes con su bebé —ambos con camisetas de España— y una fotografía antigua de su padre.

Collage de dos fotos. Izquierda: un hombre sonriente carga a un niño que viste camiseta de España. Derecha: foto antigua de un hombre mayor con un bebé
José Peláez alentó a España en la final del Mundial 2026 y vinculó ese apoyo con la historia de su padre y su vida en ese país.

Peláez relató que su hijo Luquitas vivió su primera final mundialista, y que el abuelo del niño nació en España. “Así que hoy me hace muy feliz sentir que de alguna forma y en cierto plano nos encontraremos con su abuelo cada vez que España meta un gol”, escribió el presentador, quien además vivió casi diez años en ese país.

Peláez también evocó un recuerdo de su padre durante el Mundial Corea-Japón 2002: “Lo recuerdo gritar al televisor de madrugada intentando explicarme efusivamente porque creía que le estaban robando el partido a España”. La publicación, que cerró con un “Arriba España” y un mensaje de cariño hacia sus amigos argentinos, acumuló reacciones de sus seguidores en redes.

Un hombre y un niño sentados. Ambos visten camisetas de fútbol de la selección de España. El hombre mira al niño sonriendo y el niño le da la espalda a la cámara
José Peláez y su hijo Luquitas, vestidos con la camiseta de España, comparten un momento mientras alientan a la selección en la final del Mundial 2026, conmemorando un legado familiar.

El músico peruano Ezio Oliva, radicado en España desde este año junto a su esposa Karen Schwarz y sus dos hijas, también vivió la final desde el lado español. En sus historias publicó la camiseta de La Roja con emojis de aplausos y compartió videos de cómo pasó el primer tiempo del partido: en el metro, de camino a casa con sus hijas.

“Así fue nuestro primer tiempo”, escribió junto a las imágenes. Tras el triunfo, Oliva tuvo un gesto que llamó la atención de sus seguidores: publicó una fotografía de Lionel Messi llorando al recibir la medalla de subcampeón, con una sola palabra —“Gigante”— en reconocimiento a la trayectoria del capitán argentino. Schwarz no realizó publicaciones sobre el partido.

El cantante peruano Ezio Oliva comparte la emocionante jornada en la que él y sus hijas decidieron alentar a la selección de España en un partido contra Argentina. Un video lleno de alegría, pasión y celebración familiar. Video: Instagram Ezio Oliva

España ganó su segunda Copa del Mundo, 16 años después de su primer título en Sudáfrica 2010, con el gol de Andrés Iniesta también en tiempo extra. El triunfo ante Argentina, que buscaba su cuarta estrella y el bicampeonato consecutivo, quedó sellado con el tanto de Torres al minuto 106, ante una audiencia global que siguió la final desde estadios, bares y pantallas en todo el mundo.

Temas Relacionados

Stephanie CayoAlejandro SanzMundial 2026Selección de EspañaJosé PeláezEzio OlivaLa Rojaperu-entretenimiento

Más Noticias

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: partido por la primera fecha del Torneo Clausura de Liga 1 2026

El cuadro ‘blanquiazul’ vuelve a Matute para medirse contra un ‘rojo matador’ obligado a ganar para revertir la mala campaña en el Apertura. Sigue las incidencias de la contienda

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: partido por la primera fecha del Torneo Clausura de Liga 1 2026

El pedido de Ricardo Gareca a las autoridades peruanas para mejorar el deporte en el país: “El tiempo pasa factura”

El extécnico de la selección peruana sostuvo que el país tiene talento “a la vista” que no se potencia por falta de interés. Pidió un “gesto de grandeza” y apoyo estatal al deporte

El pedido de Ricardo Gareca a las autoridades peruanas para mejorar el deporte en el país: “El tiempo pasa factura”

La reacción de Yoshimar Yotún cuando Ricardo Gareca lo calificó como ídolo de Sporting Cristal: “No he podido darles una liga tras mi regreso”

El entrenador argentino elogió al volante peruano y lo puso por todo lo alto en el club ‘cervecero’, aunque ‘Yoshi’ apeló a la calma y reveló una cuenta pendiente

La reacción de Yoshimar Yotún cuando Ricardo Gareca lo calificó como ídolo de Sporting Cristal: “No he podido darles una liga tras mi regreso”

La polémica opinión de Horacio Benincasa tras tras derrota de ADT ante Universitario: “Ante la duda es para el grande”

El central cuestionó decisiones arbitrales y pidió más revisiones del VAR luego del 2-1 de la ‘U’ sobre ADT en Tarma, aunque evitó reducir el partido al juez y destacó el esfuerzo del plantel con diez

La polémica opinión de Horacio Benincasa tras tras derrota de ADT ante Universitario: “Ante la duda es para el grande”

¿Qué significan el rojo y blanco para los peruanos? La historia detrás de los colores que representan al país

Aunque las Fiestas Patrias del 28 y 29 de julio hacen que el rojo y blanco cobren mayor presencia, estos colores representan la identidad nacional y acompañan a los ciudadanos dentro y fuera del país

¿Qué significan el rojo y blanco para los peruanos? La historia detrás de los colores que representan al país
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Magistrado del TC confirma que casos de Vladimir Cerrón y Ollanta Humala siguen en proceso de deliberación y sin fallo aún

Magistrado del TC confirma que casos de Vladimir Cerrón y Ollanta Humala siguen en proceso de deliberación y sin fallo aún

José Balcázar califica de “error” su pedido de pensión vitalicia y afirma que solo cobrará la del Poder Judicial

Presidente José Balcázar anuncia viaje a Junín para atender la emergencia por sismo de magnitud 5.1

Rafael López Aliaga afirma que tiene “similitudes” con Jorge Nieto, Ricardo Belmont y Alfonso López Chau de cara al próximo Congreso

Confirman ampliación de prisión preventiva por 18 meses para Andrés Hurtado, quien seguirá recluido en el penal de Lurigancho

ENTRETENIMIENTO

¿Por qué Gisela Valcárcel considera que este no es el momento para regresar a la televisión peruana?

¿Por qué Gisela Valcárcel considera que este no es el momento para regresar a la televisión peruana?

La advertencia de la madre de Gisela Valcárcel que la dejó helada y con la cocina destrozada: quería llamar a la prensa

Shakira, BTS, Madonna y más artistas: el show de medio tiempo de la final del Mundial Argentina vs España y cómo verlo en Perú

Olinda Castañeda envía un mensaje espiritual tras la prisión de Jackson Mora: “Que busquen a Cristo”

Magaly Medina es homenajeada por la Municipalidad de La Molina: “Acepto esta condecoración con humildad”

DEPORTES

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo HOY: partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo HOY: partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Brasil y Argentina se despiden de la VNL Masculina 2026: por primera vez Sudamérica no tendrá representantes en la Fase Final

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: partido por la primera fecha del Torneo Clausura de Liga 1 2026

El pedido de Ricardo Gareca a las autoridades peruanas para mejorar el deporte en el país: “El tiempo pasa factura”

La reacción de Yoshimar Yotún cuando Ricardo Gareca lo calificó como ídolo de Sporting Cristal: “No he podido darles una liga tras mi regreso”