Stephanie Cayo y Alejandro Sanz celebran juntos el título de España en el Mundial 2026: José Peláez y Ezio Oliva también apoyaron a 'La Roja'

Stephanie Cayo, Alejandro Sanz, José Peláez y Ezio Oliva aparecen celebrando el campeonato de España en el Mundial de 2026.

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina no solo se vivió en el estadio de Nueva Jersey, donde Ferrán Torres marcó el único gol en el minuto 106 del tiempo extra para consagrar a La Roja como bicampeona del mundo. También se vivió con intensidad en las redes sociales de figuras del espectáculo que eligieron un bando y lo hicieron público.

Entre ellas, dos nombres llamaron la atención por su complicidad: la actriz peruana Stephanie Cayo y el músico español Alejandro Sanz, quienes siguieron el partido juntos y compartieron su euforia en tiempo real a través de sus historias de Instagram.

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La actriz peruana Stephanie Cayo y el cantante madrileño Alejandro Sanz posan mientras celebran el título de España en el Mundial de fútbol.

La presencia de Cayo en el grupo de celebridades que alentó a la selección española no pasó desapercibida para sus seguidores peruanos, acostumbrados a verla ligada a proyectos y figuras del mundo hispanohablante.

La actriz, que lleva años con una carrera consolidada fuera del Perú, no se limitó a apoyar en silencio: sus publicaciones durante el partido mezclaron euforia con comentarios directos sobre las jugadas del equipo argentino, lo que encendió la conversación en sus redes.

Las publicaciones de Stephanie Cayo sobre jugadas de Argentina en la final entre España y Argentina generaron reacciones divididas en sus redes sociales.

La noche de Stephanie y Sanz: euforia, críticas y una foto que lo dijo todo

Antes del pitido final, Alejandro Sanz publicó en sus historias una fotografía de Cayo con la camiseta de la selección española y una pañoleta con los colores de La Roja en la cabeza. “Aquí juiciosos”, escribió el artista junto a un corazón dedicado a la actriz. La imagen fue la primera señal pública de que ambos seguían el partido juntos, y circuló con rapidez.

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Cayo, por su parte, replicó la publicación de Sanz en sus propias historias y también compartió imágenes propias durante el desarrollo del partido.

Pero fueron sus comentarios sobre las jugadas argentinas los que generaron mayor conversación. Ante una acción que consideró irregular, escribió: “Robo no, lo SIGUIENTE. Qué vergüenzaaaaa”. En otra historia, acompañó un video de una jugada cuestionada con el mensaje: “Le doy un Oscar por mal jugador y mal actor”, en referencia a lo que interpretó como una simulación de un futbolista argentino.

Sanz también se mostró activo durante el partido. Publicó en sus historias imágenes de los elementos futbolísticos que tiene en casa y escribió “¡¡¡Vamos!!!” junto a una imagen del hermano menor de Lamine Yamal, uno de los jugadores más destacados de la selección española a lo largo del torneo.

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Alejandro Sanz comparte en redes sociales su celebración y gratitud por la victoria de España en el Mundial 2026, con imágenes y mensajes de apoyo a la selección.

Tras el gol de Torres y el pitido final, el músico madrileño expresó su emoción con una historia que resumió el clima del momento: “No cabe en una vida mi gratitud. Vamosss España qué maravilla!!!”. Minutos después, publicó una fotografía junto a Cayo, los dos visiblemente felices, que se convirtió en la imagen que cerró la noche para sus seguidores.

Los comentarios a esa última foto reflejaron la división de opiniones que generó la dupla. “Muchas felicidades”, “Guapísimos”, “Bravo, feliz por ustedes” y “Ahhh es española ella… miraaa” convivieron con mensajes como “Aguante Argentina” y uno que resumió el sentimiento de varios fans latinoamericanos: “Te amo pero estoy con el corazón partío”, acompañado de una bandera argentina.

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Peláez, Oliva y más peruanos que también eligieron a España

Stephanie Cayo no fue la única figura peruana que alentó a la selección española durante la final. El conductor de Latina, José Peláez, publicó una extensa dedicatoria que explicaba el origen de su vínculo con La Roja. En una serie de fotos que incluyó imágenes con su bebé —ambos con camisetas de España— y una fotografía antigua de su padre.

José Peláez alentó a España en la final del Mundial 2026 y vinculó ese apoyo con la historia de su padre y su vida en ese país.

Peláez relató que su hijo Luquitas vivió su primera final mundialista, y que el abuelo del niño nació en España. “Así que hoy me hace muy feliz sentir que de alguna forma y en cierto plano nos encontraremos con su abuelo cada vez que España meta un gol”, escribió el presentador, quien además vivió casi diez años en ese país.

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Peláez también evocó un recuerdo de su padre durante el Mundial Corea-Japón 2002: “Lo recuerdo gritar al televisor de madrugada intentando explicarme efusivamente porque creía que le estaban robando el partido a España”. La publicación, que cerró con un “Arriba España” y un mensaje de cariño hacia sus amigos argentinos, acumuló reacciones de sus seguidores en redes.

José Peláez y su hijo Luquitas, vestidos con la camiseta de España, comparten un momento mientras alientan a la selección en la final del Mundial 2026, conmemorando un legado familiar.

El músico peruano Ezio Oliva, radicado en España desde este año junto a su esposa Karen Schwarz y sus dos hijas, también vivió la final desde el lado español. En sus historias publicó la camiseta de La Roja con emojis de aplausos y compartió videos de cómo pasó el primer tiempo del partido: en el metro, de camino a casa con sus hijas.

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“Así fue nuestro primer tiempo”, escribió junto a las imágenes. Tras el triunfo, Oliva tuvo un gesto que llamó la atención de sus seguidores: publicó una fotografía de Lionel Messi llorando al recibir la medalla de subcampeón, con una sola palabra —“Gigante”— en reconocimiento a la trayectoria del capitán argentino. Schwarz no realizó publicaciones sobre el partido.

El cantante peruano Ezio Oliva comparte la emocionante jornada en la que él y sus hijas decidieron alentar a la selección de España en un partido contra Argentina. Un video lleno de alegría, pasión y celebración familiar. Video: Instagram Ezio Oliva

España ganó su segunda Copa del Mundo, 16 años después de su primer título en Sudáfrica 2010, con el gol de Andrés Iniesta también en tiempo extra. El triunfo ante Argentina, que buscaba su cuarta estrella y el bicampeonato consecutivo, quedó sellado con el tanto de Torres al minuto 106, ante una audiencia global que siguió la final desde estadios, bares y pantallas en todo el mundo.

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