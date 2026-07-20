Los sentidos mensajes de Christian Cueva y Carlos Zambrano a Lionel Messi tras perder la final del Mundial 2026 con Argentina

Los sentidos mensajes de Christian Cueva y Carlos Zambrano a Lionel Messi tras la final del Mundial 2026 - Crédito: Agencias.

La final del Mundial 2026 dejó un cierre amargo para la selección argentina y, a la vez, un campeón que supo imponer su plan. España se quedó con el título al vencer 1-0 en el tiempo suplementario, en un duelo disputado en Estados Unidos y atravesado por momentos decisivos, desde la expulsión de Enzo Fernández hasta el gol de Ferran Torres. En ese marco, el foco también se posó sobre Lionel Messi, cuya participación quedó asociada a su último encuentro mundialista.

En las horas posteriores al partido, llegaron reacciones desde distintos ámbitos del fútbol. Entre ellas, se destacaron las publicaciones de Christian Cueva y Carlos Zambrano, futbolistas de Sport Boys, quienes dedicaron mensajes a Messi tras la derrota argentina.

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Ambos apelaron a un reconocimiento personal y deportivo, con referencias a su influencia en el juego y, en el caso de Cueva, al antecedente de haberlo enfrentado.

Mensajes de Cueva y Zambrano a Messi tras la final

Christian Cueva y Carlos Zambrano dedicaron mensajes de reconocimiento a Lionel Messi tras la final del Mundial 2026. Ambos destacaron su legado en el fútbol pese a la derrota de Argentina. (Instagram)

Christian Cueva eligió un mensaje directo para el capitán argentino, con tono de agradecimiento y una mención a un cruce previo entre ambos. “Gracias simplemente gracias por lo que das a este hermoso deporte, tuve la dicha de enfrentarte eres crack en todo sentido”, escribió en Instagram. La publicación se enmarcó en la seguidilla de reacciones que recibió Messi luego del partido que cerró su recorrido en Mundiales, según el propio contexto planteado en los mensajes posteriores a la final.

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Carlos Zambrano, también integrante de Sport Boys, se sumó con una frase breve enfocada en la trayectoria del futbolista argentino. “Gracias por todo lo que diste al fútbol, crack”, publicó el defensor, identificado por el apodo de “Kaiser”. En su texto, el zaguero apuntó al recorrido de Messi en la elite y a su impacto en el deporte, en línea con la lectura general que predominó tras la definición en Estados Unidos.

Los posteos de Cueva y Zambrano aparecieron en un escenario de amplio eco para el desenlace del torneo. Mientras una parte de las reacciones se orientó a destacar el logro español, otras se centraron en el respaldo al equipo argentino y, en particular, a Messi. En ese contexto, las palabras de los futbolistas del elenco rosado se alinearon con una idea predominante: el reconocimiento al recorrido del atacante, más allá del resultado final.

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Cómo se definió el partido: España campeón en el tiempo extra

Luego de la caída argentina frente a España, Cueva y Zambrano expresaron su admiración por Lionel Messi en redes sociales. Los futbolistas peruanos resaltaron su trayectoria y aporte al deporte. (Instagram)

España construyó su victoria desde una propuesta de presión alta y control del balón. Desde el inicio, el equipo dirigido por Luis de la Fuente asumió la iniciativa, empujó a Argentina hacia su campo y generó una de las primeras ocasiones claras mediante Lamine Yamal, cuyo remate fue desviado por Emiliano “Dibu” Martínez. Con el correr del encuentro, el conjunto español mantuvo el dominio del ritmo y, según el desarrollo descrito del partido, logró reducir los espacios para Messi, interrumpiendo los circuitos que buscaban abastecer al capitán.

Argentina, a su vez, debió ajustar su estructura por un contratiempo físico: Lisandro Martínez salió lesionado cerca del cierre de la primera mitad y Nicolás Otamendi ingresó en su lugar. Esa variante obligó a Lionel Scaloni a retocar la disposición defensiva en un partido que se mantuvo cerrado durante el tiempo reglamentario. España siguió insistiendo, con Yamal como fuente principal de desequilibrio, aunque volvió a toparse con intervenciones relevantes de Martínez, que sostuvieron al seleccionado sudamericano y empujaron la definición hacia la prórroga.

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El quiebre llegó en los descuentos del tiempo reglamentario con la expulsión de Enzo Fernández, quien vio la roja por una falta sobre Pau Cubarsí. Con un jugador más, España encontró condiciones más favorables para instalarse con continuidad en campo rival durante el alargue. El gol del título se produjo a los 105 minutos: un centro terminó en control de Nico Williams, que asistió a Ferran Torres para la definición y el 1-0 definitivo, esta vez fuera del alcance del arquero argentino.

En el tramo final, Argentina buscó el empate con una postura más adelantada, con Messi y Giuliano Simeone en la tentativa de empujar el juego hacia el área española. Sin embargo, la última resistencia sostuvo el resultado y España celebró el título mundial. El triunfo significó la segunda Copa del Mundo para el seleccionado español, con una espera de 16 años desde la consagración de Sudáfrica 2010, e implicó la igualdad con Francia con dos campeonatos.

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