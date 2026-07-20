Almendra Gomelsky, Julián Zucchi, Belén Estévez y otros argentinos en Perú reaccionaron a la derrota ante España en la final del Mundial 2026

Almendra Golmesky, Coco Maggio, Juliana Oxenford, Julián Zucchi y Belén Estevez reaccionan con mensajes de pena y orgullo a la derrota de la selección en el Mundial 2026.

El gol de Ferrán Torres en el minuto 106 del tiempo extra selló el título de España en el Mundial 2026 y apagó el sueño del bicampeonato argentino. Pero la derrota no silenció a la numerosa comunidad de figuras argentinas con vida pública en Perú: Almendra Gomelsky, Belén Estévez, Julián Zucchi, Juliana Oxenford y Coco Maggio volcaron en redes sociales su dolor, su orgullo albiceleste y su gratitud a Lionel Messi en las horas que siguieron al pitido final en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

La final, que terminó 1-0 tras 90 minutos sin goles, dejó a Argentina como subcampeona del mundo por séptima vez en su historia. Para estas figuras, el partido no fue solo un evento deportivo: fue una jornada vivida con la camiseta puesta, en familia, con amigos, y en algunos casos, a miles de kilómetros de Lima.

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Gomelsky, Estévez y Zucchi: mensajes para Messi y orgullo de la camiseta

Almendra Gomelsky, presentadora y una de las Dalinas originales del programa infantil ‘Nubeluz’ en los años 90, vio el partido junto a su esposo e hijos en Lima, y también compartió la jornada con Katia Condos, expareja del conductor Federico Salazar, quien estuvo acompañada de sus hijos y su hermano, el actor Joaquín de Orbegozo.

Condos narró en sus historias, con humor, la intensidad de su amiga durante el partido: “Les tengo que contar algo que me tiene muy preocupada. La Dalina se pone como loca cuando juega Argentina, de verdad da miedo, se pone a cantar canciones y estoy yendo con Siena, una de mis hijas, que alienta a España, así que temo por la seguridad de mi familia”. Golmesky replicó esa historia con el texto “Loca pero cute”.

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Una divertida compilación de momentos de la final del mundial, protagonizada por la increíble pasión de Almendra Gomelsky por la selección argentina, con un sentido mensaje hacia Lionel Messi. Video: Instagram Almendra Gomelsky

Nacida en Quilmes, Argentina, y radicada en Perú desde su infancia, Golmesky publicó tras el partido una serie de fotografías de Messi con un mensaje que resumió el sentir de muchos de sus compatriotas: “Hay futbolistas que ganan títulos. Y hay otros que terminan formando parte de los recuerdos de generaciones enteras. Gracias, Lionel Messi, por enseñarnos que los sueños también se alcanzan después de muchas caídas”.

En sus historias, añadió una frase más personal junto a una imagen del capitán argentino: “Gracias Leo de mi corazón por todo. No campeonamos, pero contigo nos sacamos la lotería”.

Belén Estevez, bailarina y figura de los realities de Gisela Valcárcel que llegó a Perú en 2010, había alentado a la selección durante el partido con publicaciones que evocaban la histórica victoria ante Inglaterra y pedían el bicampeonato. Cuando llegó la derrota, su respuesta fue más contenida: publicó en sus historias un video de alfajores típicos argentinos con el texto: “Con mate y alfajores se sufre un poco menos”, seguido de un emoji de carita triste. Antes del partido había escrito: “Por la última de Leo... Argentina, quiero verte bicampeón”.

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Belén Estévez, argentina residente en Perú, comparte momentos personales de aliento a la selección de Argentina con su familia y disfrutando de mate y alfajores durante el Mundial.

Julián Zucchi vivió la final de manera más intensa y con mayor exposición pública. El conductor, nacido en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1985 y radicado en Perú durante más de una década tras su llegada en 2011 para participar en ‘Combate’, viajó desde Lima hasta Argentina para ver el partido con su familia.

Publicó en Instagram una serie de imágenes elogiando a Messi con un escueto “Te AMO” y en sus historias alternó el aliento durante el juego con mensajes de orgullo tras la caída. “Hoy ganó España, y fue un gran campeón. Pero Argentina volvió a demostrar algo que va mucho más allá del resultado: se puede caer sin dejar de representar quién sos. Barrio, huevo y corazón hasta el último segundo. Orgulloso de esta camiseta. Siempre”, escribió.

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Zucchi también colocó en sus historias un texto dirigido a quienes festejaban la derrota albiceleste: “Nosotros llegamos a otra final del mundo. La séptima. Ganamos tres Mundiales y volvimos a competir hasta el último segundo, con diez jugadores y dejando el alma. Así que antes de burlarse, primero lleguen. Después ganen algo”.

Julián Zucchi comparte un emotivo video que refleja la pasión incondicional de los hinchas por la Selección Argentina, pese a quedar en segundo lugar en el Mundial 2026. Un recorrido por la alegría, la tristeza y, sobre todo, el orgullo de ser argentino. Video: Instagram Julián Zucchi

En otra historia añadió: “Che… qué feo tener que ponerse la camiseta de otro país para sentir que ganaste algo. Nosotros perdimos una final del mundo. Algunos celebraron una alegría prestada”. Cerró su actividad en redes con una imagen de Messi llorando al recibir su medalla de subcampeón y el texto: “No llores capitán, el viaje fue hermoso”.

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Oxenford desde Lima y Maggio desde el estadio en Nueva Jersey

Juliana Oxenford, periodista nacida en Buenos Aires el 28 de diciembre de 1978 e hija del actor argentino Marcelo Oxenford, llegó a Perú de niña y ha desarrollado toda su carrera en el país, donde conduce noticieros y programas de actualidad política. La final la siguió en compañía amistades —las tres con la camiseta argentina— y también junto a sus hijos.

Su última historia sobre el partido fue un video compartido en el que se ve a uno de los hijos de Gerard Piqué en el estadio, junto a su padre, cantando la canción del Mundial de Shakira. Oxenford acompañó el video con el comentario: “Cuando hasta tu hijo te hace sentir lo pelotudo que eres”. No realizó más publicaciones sobre el resultado ni sobre la derrota argentina.

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Juliana Oxenford vistió la camiseta de la selección y difundió una publicación viral con un comentario alusivo a Piqué.

Coco Maggio, actor y conductor conocido en Perú por ‘Combate’ y su faceta como creador de contenidos de viaje, vivió la final de forma diferente al resto: estuvo presente en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en Nueva York, y señaló, “mucha fe de que todo saldrá bien”.

Documentó su llegada al estadio, las fotos con amigos en los alrededores y, finalmente, imágenes desde adentro del recinto. Maggio, nacido en Buenos Aires el 15 de diciembre de 1983 y radicado en Perú desde 2016, publicó tras la derrota un video de una jugada del partido con el texto “Esto es para los que decían que el campeonato estaba arreglado para Argentina”.

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En su publicación escribió: “Felicidades España. Han jugado muy bien. Merecido campeonato. Nada que reprochar a este equipo. Nos dieron demasiado. Gracias por tanto. Cabeza en alto, son un orgullo para todos”.

Coco Maggio, hincha de la selección argentina, en su increíble jornada en el MetLife Stadium. Desde la ansiedad previa al partido hasta la entrega de medallas a la selección argentina por el segundo lugar. Video: Instagram Coco Maggio

Los comentarios a esa publicación fueron divididos. Varios usuarios cuestionaron el desempeño de Argentina en el partido y señalaron que el equipo no merecía llegar a la final: “Justamente las estadísticas del partido confirman que no debieron llegar a la final”, escribió uno; otro apuntó: “España superior de inicio a fin. Ahí te das cuenta quién llegó a la final con ayudin. Hoy ganó el fútbol”.

Maggio cerró su actividad en redes con una imagen de los jugadores argentinos recibiendo sus medallas de subcampeones y el mensaje: “GRACIAS!!! Hay que esperarlos en Buenos Aires como se merecen”.

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