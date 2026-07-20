Conmebol confirmó las ternas arbitrales para Sporting Cristal vs Bragantino y Lanús vs Cienciano por la Copa Sudamericana 2026

Ambos clubes peruanos jugarán la ida de los playoffs el 22 de julio a las 7.30 p. m., con equipos arbitrales distintos para Lima y Argentina (Sporting Crista / Cienciano)

La Conmebol oficializó las designaciones arbitrales para los compromisos que afrontarán Sporting Cristal y Cienciano esta semana por la Copa Sudamericana 2026, en una instancia que puede marcar el rumbo de ambos clubes peruanos en el certamen. Se trata de los partidos de ida de los playoffs, con el cuadro celeste como local en Lima y el equipo cusqueño en condición de visitante en Argentina.

Según lo informado, los dos representantes nacionales jugarán el miércoles 22 de julio, a las 7.30 p. m. (hora peruana). Sporting Cristal se medirá ante Red Bull Bragantino, mientras que Cienciano tendrá una salida exigente frente a Lanús. Con ese marco, la atención también se centra en quiénes estarán a cargo de conducir los encuentros en cancha y en el soporte tecnológico del videoarbitraje.

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Terna argentina para el choque en Lima: Sporting Cristal vs Red Bull Bragantino

Conmebol designó una terna íntegramente argentina para el duelo entre Sporting Cristal y Red Bull Bragantino. Leandro Rey dirigirá el partido y Silvio Trucco estará a cargo del VAR. (Sporting Cristal)

Para el duelo que Sporting Cristal sostendrá en Lima ante Red Bull Bragantino de Brasil, la Conmebol designó a un grupo arbitral de nacionalidad argentina en todas las funciones principales. El juez central será Leandro Rey, responsable de la conducción del juego y de las decisiones disciplinarias y reglamentarias en el campo.

En las bandas, Rey contará con José Savorani y Sebastián Raineri, quienes cumplirán la tarea de asistentes y tendrán a su cargo, entre otras acciones, la validación de posiciones adelantadas y el control de incidencias en los laterales. La función de cuarta árbitra recaerá en María Laura Fortunato, encargada de la coordinación operativa en la zona técnica y del soporte al equipo principal en situaciones administrativas durante el partido.

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El sistema de videoarbitraje también tendrá presencia argentina. Silvio Trucco fue asignado para la cabina del VAR, mientras que Salomé Di Iorio actuará como asistente de video (AVAR). La implementación de esta herramienta implica que, ante jugadas determinantes, el árbitro principal podrá recibir recomendaciones de revisión o acudir al monitor, según el protocolo establecido.

Sporting Cristal afrontará este encuentro con el objetivo de hacerse fuerte en casa y obtener una ventaja en el primer episodio de la serie. El cruce ante el conjunto brasileño aparece como una prueba de alto nivel, con un marco en el que las decisiones arbitrales y el uso del VAR suelen ser factores de atención permanente en partidos de eliminación.

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Cienciano visitará a Lanús con arbitraje venezolano y VAR ecuatoriano

Cienciano afrontará su visita a Lanús con árbitros venezolanos en el campo y un equipo ecuatoriano en el videoarbitraje. La Conmebol oficializó todas las designaciones para la serie. (Cienciano)

En el caso de Cienciano, la organización definió que su visita a Lanús en Argentina sea dirigida por una terna venezolana. Alexis Herrera fue elegido como árbitro principal para este compromiso, con la responsabilidad de impartir justicia en un escenario visitante y de alta exigencia competitiva.

Los asistentes serán Lubin Torrealba y Alberto Ponte, quienes acompañarán a Herrera en los laterales y colaborarán en la evaluación de acciones que requieren precisión, especialmente en jugadas de ataque que puedan terminar en gol o en sanciones que dependan de la ubicación de los futbolistas en el momento del pase. El cuarto árbitro será Yender Herrera, asignado a las tareas de control en el banco de suplentes y a la coordinación de aspectos logísticos en el transcurso del partido.

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Para el videoarbitraje, Conmebol designó al ecuatoriano Carlos Orbe como responsable del VAR, con Byron Romero como AVAR. Esa configuración implica que el soporte tecnológico tendrá mando ecuatoriano en la revisión de acciones clave, con comunicación directa hacia el árbitro principal cuando corresponda, de acuerdo con el reglamento de intervención.

Cienciano afrontará este duelo como visitante con la necesidad de construir un resultado que le permita encarar con opciones el encuentro de vuelta. El escenario en Argentina, ante un rival local, supone un reto en el que la disciplina táctica y la gestión de momentos del juego suelen ser determinantes, especialmente en series de ida y vuelta.

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