Perú

Reniec abre convocatoria de trabajo para personas con secundaria y sueldos de hasta S/ 2.600: conoce cómo postular

La entidad estatal busca incorporar personal para labores de empadronamiento en Huancavelica, Huánuco y el Callao, con contratos temporales de hasta 60 días y requisitos que incluyen experiencia en actividades de campo

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Un furgón blanco de Reniec con su logo azul y rojo estacionado en un camino de tierra. Personas forman una fila frente al vehículo en un valle montañoso con casas de adobe.
Pobladores de una comunidad rural en los Andes de Perú forman fila para recibir atención en un vehículo móvil de Reniec estacionado entre casas de adobe y montañas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) abrió una nueva convocatoria laboral dirigida a personas con secundaria completa y titulados técnicos, quienes podrán acceder a plazas temporales para participar en actividades descentralizadas de empadronamiento en distintas regiones del país. Los sueldos ofrecidos van desde S/ 2.400 hasta S/ 2.600, dependiendo de la función asignada.

Las vacantes están disponibles para prestar servicios en Huancavelica, Huánuco y el Callao, y la entidad informó que la convocatoria permanecerá vigente hasta el 19 de julio de 2026 o hasta completar el número de trabajadores requerido. Los interesados deberán cumplir una serie de requisitos, además de acreditar experiencia en labores de campo, censos o supervisión.

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Reniec busca personal para actividades descentralizadas: requisitos, lugares de trabajo y sueldos

Mostrador de oficina con dos personas, una de espaldas y otra de frente, un DNI electrónico, un lector de tarjetas inteligentes y el logo de RENIEC en la pared.
Un agente de RENIEC ofrece asistencia a un ciudadano en la oficina para trámites relacionados con el DNI electrónico y la recuperación de su PIN. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La convocatoria del Reniec está orientada a contratar Talento para actividades descentralizadas, un servicio que permitirá reforzar las labores de empadronamiento y recopilación de información en diversas localidades del país.

Las plazas están dirigidas a personas que residan en zonas cercanas a los lugares donde se desarrollarán las actividades, con el objetivo de facilitar la disponibilidad y el desplazamiento durante la ejecución del servicio.

Los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos generales:

  • Tener secundaria completa. Para funciones de supervisión se exige contar con título técnico o profesional.
  • Acreditar seis meses de experiencia laboral general en entidades públicas o privadas. Para puestos de supervisión se solicita más de un año.
  • Contar con un mes de experiencia específica realizando censos, encuestas, visitas domiciliarias, entrevistas, empadronamientos, gestión de información o labores similares. En el caso de supervisores, se requieren al menos tres meses supervisando este tipo de actividades.
  • Tener RUC activo y habido.
  • Contar con Constancia vigente del Registro Nacional de Proveedores (RNP).
  • No presentar impedimentos para contratar con el Estado.
  • No pertenecer ni haber pertenecido a una organización política durante los últimos cuatro años.
  • No haber sido candidato a cargos de elección popular en ese mismo periodo.
  • Disponer de un teléfono celular smartphone con acceso a internet.
  • Contar con un seguro de salud vigente, ya sea SIS, EsSalud, EPS, SCTR u otro equivalente.
  • De preferencia, poseer DNI electrónico.
  • Presentar el Certificado Único Laboral emitido por el Ministerio de Trabajo.
  • Tener disponibilidad para movilizarse dentro de las localidades donde se realizarán las actividades de empadronamiento.

Las sedes donde se prestará el servicio son las siguientes:

  • Huancavelica: distrito de Chinchihuasi, provincia de Churcampa.
  • Huánuco: provincia de Leoncio Prado, distrito Daniel Alomía Robles y centros poblados como Topa, San Pablo, Once de Octubre, Julio C. Tello, Nueva Zelandia, José Carlos Mariátegui, Antonio Mansilla, Villa Cedro, Libertad de Pampas, José Olaya y Pueblo Libre.
  • Callao: distrito de Ventanilla, específicamente en la zona de Pachacútec.

El periodo de contratación será de 30 días para las plazas ubicadas en Huancavelica y Huánuco, mientras que en Callao tendrá una duración de 60 días.

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La remuneración ofrecida oscila entre S/ 2.400 y S/ 2.600, dependiendo de la responsabilidad asignada.

Los interesados podrán presentar su postulación hasta el domingo 19 de julio de 2026, aunque el proceso podría cerrarse antes si se alcanza la cobertura necesaria.

¿Qué funciones cumple el Reniec y por qué es una de las instituciones más importantes del Estado?

Un funcionario atiende a una mujer mayor. Otros ciudadanos esperan en la oficina, con un cartel de Reniec y materiales de registro visibles.
Un funcionario atiende a ciudadanos de diversas edades y perfiles en un centro de Reniec, durante una jornada de inclusión digital en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) es un organismo constitucionalmente autónomo encargado de administrar la identidad de los ciudadanos peruanos y mantener actualizado el registro civil del país.

Entre sus funciones más conocidas se encuentra la emisión del Documento Nacional de Identidad (DNI), tanto en su versión física como electrónica, documento indispensable para realizar trámites, ejercer derechos ciudadanos y participar en los procesos electorales.

Asimismo, el Reniec administra el registro de nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y otros actos que modifican el estado civil de las personas, garantizando que dicha información sea incorporada oficialmente a los registros nacionales.

Otra de sus responsabilidades fundamentales consiste en elaborar y mantener actualizado el padrón electoral, base de datos utilizada en las elecciones nacionales, regionales y municipales. Esta labor se desarrolla en coordinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y permite identificar a los ciudadanos habilitados para emitir su voto.

De acuerdo con su Reglamento de Organización y Funciones, la institución también mantiene el Registro de Identificación de las Personas, protege la confidencialidad de los datos personales, administra los registros dactiloscópicos y pelmatoscópicos, colabora con autoridades policiales y judiciales en procesos de identificación y verifica la autenticidad de firmas utilizadas en mecanismos de participación ciudadana.

Además, durante los procesos electorales, el Reniec brinda apoyo logístico y técnico a los organismos del sistema electoral, facilitando infraestructura, información y recursos cuando resulta necesario.

La entidad también promueve la capacitación de registradores civiles, emite certificados digitales para entidades del Estado y desarrolla diversas acciones orientadas a fortalecer la seguridad de la identidad de los ciudadanos y la confiabilidad de los registros públicos.

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