Perú

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte aparecen juntos en avant premiere y comparten día familiar con sus hijos

El futbolista y la modelo brasileña compartieron con sus hijos y el público una velada especial de PAW Patrol, marcando su regreso a los eventos públicos tras superar un fuerte conflicto en su relación

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La pareja reapareció públicamente tras su reconciliación, mostrando unión y cercanía familiar.
La pareja reapareció públicamente tras su reconciliación, mostrando unión y cercanía familiar.

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte, una de las parejas más seguidas del momento, reaparecieron públicamente en compañía de sus hijos tras haber superado un fuerte conflicto en su relación. Su aparición en el avant premiere de PAW Patrol: La Dino Película, realizada en Cinépolis Larcomar, se transformó en una postal de unidad familiar y cercanía, desplazando cualquier especulación previa sobre su vida privada.

La función especial, organizada por Paramount Pictures Perú, convirtió al país en el primero de Latinoamérica en acoger la proyección de la nueva entrega de la exitosa franquicia animada.

El evento reunió a reconocidas figuras del espectáculo local, entre ellas Melissa Paredes y Erick Elera —voz del personaje Dr. Theo Rising en la versión en español para Sudamérica—, pero el foco de la atención mediática estuvo puesto en la tranquilidad y el vínculo que exhibieron Guerrero y Consorte, quienes caminaron juntos por la alfombra roja y compartieron con sus hijos una experiencia orientada al entretenimiento familiar.

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La familia llegó al recinto con una actitud distendida. Paolo Guerrero, capitán de la selección nacional y uno de los futbolistas más emblemáticos del país, sostuvo en brazos a uno de sus pequeños mientras respondía a la prensa y saludaba a los asistentes.

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte compartieron un momento especial junto a sus hijos durante el avant premiere de PAW Patrol: La Dino Película en Lima.
Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte compartieron un momento especial junto a sus hijos durante el avant premiere de PAW Patrol: La Dino Película en Lima.

“A ellos les encanta PAW Patrol desde muy pequeños”, afirmó Guerrero ante los micrófonos, resaltando el significado personal del evento y la importancia de compartir este tipo de actividades con sus hijos.

Ana Paula Consorte, modelo brasileña y pareja del delantero, también destacó la oportunidad de reencontrarse en un espacio familiar. “Es un buen momento para pasar en familia y nos encanta la película”, expresó, aludiendo al clima de alegría que se vivió durante la función especial. Las imágenes de ambos, sonriendo y posando junto a sus hijos, dejan atrás la crisis que vivió la pareja meses atrás.

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Más unidos que nunca

En marzo de este año, Ana Paula Consorte confirmó en un programa de espectáculos su separación de Paolo Guerrero, indicando que la decisión se había tomado tiempo atrás y que ambos priorizarían el bienestar de sus hijos. La brasileña evitó detallar los motivos de la ruptura.

Semanas después, la pareja sorprendió al aparecer nuevamente unida en el Estadio Alejandro Villanueva durante la celebración del triunfo de Alianza Lima, luego en un viaje familiar a Disney y, más recientemente, el sábado 18 de julio en el avant premiere de la película de PAW Patrol: La Dino Película. Estas apariciones públicas confirmaron la reconciliación y el restablecimiento de la convivencia familiar, disipando las especulaciones sobre una ruptura definitiva.

‘PAW Patrol: La Dino Película’ se estrena en cines peruanos el jueves 23 de julio y Perú será el primer país de Latinoamérica en verla, según lo difundido.
‘PAW Patrol: La Dino Película’ se estrena en cines peruanos el jueves 23 de julio y Perú será el primer país de Latinoamérica en verla, según lo difundido.

La cinta, que presenta a la patrulla de cachorros en una aventura inédita en una isla habitada por dinosaurios, fue concebida como un espectáculo para grandes y chicos, enfatizando valores como la valentía, el trabajo en equipo, la empatía, la inclusión y la perseverancia. Según Paramount Pictures Perú, la elección de Lima para la avant premiere respondió al entusiasmo del público local y al impacto que la franquicia ha tenido en el país.

Erick Elera dobló la voz de Dr. Theo Rising

La jornada también incluyó la participación de Erick Elera, actor y cantante peruano, quien presta su voz al personaje Dr. Theo Rising en esta nueva entrega. El cantante reconoció la emoción que le generó formar parte de un proyecto internacional, cuya versión en español se estrenará en cines peruanos el jueves 23 de julio.

Hacer doblaje era uno de esos sueños que tenía pendiente y hoy puedo decir que se hizo realidad. Me siento muy feliz y agradecido por la confianza. Lo más emocionante es que PAW Patrol es una serie que mi hijo sigue y disfruta muchísimo, así que saber que ahora podrá escuchar mi voz en la pantalla es algo que me llena el corazón y hace que esta experiencia sea aún más especial”, expresó.

Erick Elera anunció su debut en el doblaje y prestará su voz al Dr. Theo Rising en la versión latinoamericana de ‘PAW Patrol: La Dino Película’.
Erick Elera anunció su debut en el doblaje y prestará su voz al Dr. Theo Rising en la versión latinoamericana de ‘PAW Patrol: La Dino Película’.

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