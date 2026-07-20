Sismo en Junín: EsSalud envía médicos, ambulancias y equipo de emergencia para atender a afectados

El sismo de magnitud 5.1 que remeció la región Junín la noche del sábado continúa movilizando la respuesta de las instituciones del Estado. Mientras el Ejecutivo evalúa declarar el estado de emergencia y analiza la entrega de bonos para las familias damnificadas, los servicios de salud intensifican las labores de atención en las zonas con mayores daños, donde se reportan víctimas mortales, heridos y cientos de personas afectadas.
Como parte de esta respuesta, EsSalud envió brigadas especializadas de Hospital Perú y personal asistencial al Valle del Mantaro, con el objetivo de reforzar la atención médica en los distritos impactados por el movimiento telúrico. Las acciones se desarrollan de manera paralela a las labores de evaluación de daños que realizan las autoridades para determinar el alcance de la emergencia y las medidas que se adoptarán en los próximos días.
PUBLICIDAD
Hospital Perú y brigadas médicas llegan a Chupaca para reforzar la atención tras el sismo
El Seguro Social de Salud informó que movilizó un equipo multidisciplinario conformado por cerca de 20 profesionales de la salud, entre médicos especialistas en emergencias y desastres, enfermeras, psicólogos y técnicos de enfermería, quienes se trasladarán hacia la provincia de Chupaca para ampliar la capacidad de atención en la zona afectada.
El despliegue incluye personal de Hospital Perú, programa que brinda atención médica itinerante durante emergencias y situaciones de alta demanda. Además del recurso humano, también se trasladan equipos y mobiliario médico que permitirán instalar espacios temporales para la atención de pacientes.
Las brigadas se suman al personal que ya opera en la región desde la activación de la alerta amarilla, medida que permitió reforzar la respuesta sanitaria inmediatamente después del movimiento telúrico. En el distrito de Chupuro, uno de los sectores afectados en el sur del Valle del Mantaro, permanecen desplegadas ambulancias equipadas con medicamentos, insumos para primeros auxilios y equipos para la atención de pacientes con traumatismos.
PUBLICIDAD
Según informó EsSalud, las unidades trabajan en coordinación permanente con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), desde donde se organiza el traslado de pacientes y la distribución de recursos médicos hacia las zonas con mayores necesidades.
Estas acciones forman parte del operativo sanitario desplegado luego de que el balance preliminar del sismo reportara seis personas fallecidas, 32 heridas y alrededor de 250 familias damnificadas, además de decenas de viviendas colapsadas en distintos distritos de la región.
Hospital Ramiro Prialé acopia ayuda humanitaria
Como parte del plan de respuesta, el Hospital Nacional Ramiro Prialé, en Huancayo, fue designado como el principal punto de referencia para la atención de pacientes trasladados desde las zonas afectadas y para la recepción de ayuda humanitaria destinada a los damnificados.
PUBLICIDAD
Desde este establecimiento se coordinan las derivaciones de heridos que requieren atención especializada, así como la distribución de medicamentos, insumos médicos y otros recursos enviados para enfrentar la emergencia.
Paralelamente, el personal asistencial de EsSalud en Junín trabaja mediante un sistema de retenes y brigadas de intervención permanente para garantizar cobertura durante las 24 horas del día. La institución también informó que mantiene operativos sus servicios de transporte sanitario y los canales de comunicación entre los establecimientos de salud involucrados en la emergencia.
El despliegue sanitario ocurre mientras el Gobierno continúa evaluando la declaratoria del estado de emergencia para los distritos afectados por el sismo. El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, adelantó que los informes técnicos elaborados por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) servirán para sustentar esta medida y definir la eventual entrega de bonos destinados a las familias damnificadas.
PUBLICIDAD
En paralelo, el Gobierno Regional de Junín mantiene el traslado de ayuda humanitaria adquirida con recursos propios y ha solicitado al Ejecutivo la instalación de viviendas temporales, además de apoyo para la reconstrucción de inmuebles colapsados y compensaciones por las pérdidas registradas en cultivos y ganado.
Mientras continúan las evaluaciones en Chongos Bajo, Chupaca, Chupuro, Huacrapuquio y otras localidades del Valle del Mantaro, las brigadas médicas, ambulancias y equipos de respuesta permanecen desplegados para atender a la población afectada y apoyar las labores de emergencia en coordinación con el COER, el Indeci y las autoridades locales.
Más Noticias
Tribunal Constitucional analiza demanda del Colegio Médico contra ingreso de especialistas en emergencias
El órgano supremo evalúa la demanda del CMP contra la ley que autoriza a cirujanos dentistas con especialidad atender en emergencias de hospitales estatales
Conmebol confirmó las ternas arbitrales para Sporting Cristal vs Bragantino y Lanús vs Cienciano por la Copa Sudamericana 2026
Los equipos peruanos vuelven a la competición internacional esta semana. Los celestes lo harán en Lima, mientras que el ‘Papá’ se va a Argentina
Gaseosas, polladas, kits para manicure, sandwicheras y hasta vacunas: la lista insólita de gastos en la era de José Balcázar
Un informe de Cuarto Poder reveló compras y servicios poco relacionados con las prioridades ciudadanas, entre ellos coffee breaks, camisetas, almuerzos, morrales y kits para el manejo del estrés, realizados con fondos públicos
¿Quién es el ‘Viejo Palpatine’? El narco colombiano que instaló una red en Perú para enviar cocaína valorizada en US$ 21 millones al Mundial
El extranjero señalado como cabecilla de la operación de narcotráfico en Perú tenía antecedentes en Colombia y, según inteligencia policial, habría formado parte del Cartel de Cali antes de instalar una red en territorio peruano
Cierran acceso al Huascarán por 15 días para rescatar a montañistas perdidos: qué zonas estarán restringidas
La restricción entrará en vigor el 20 de julio y permanecerá vigente para facilitar las operaciones que buscan ubicar a tres andinistas, localizados en una zona de grietas a 6.400 metros de altitud
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD