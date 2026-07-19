Rafael López Aliaga afirma que tiene “similitudes” con Jorge Nieto, Ricardo Belmont y Alfonso López Chau de cara al próximo Congreso

La candidatura de Rafael López Aliaga como regidor de Lima Metropolitana no lo ha apartado de su rol como líder de Renovación Popular y de las conversaciones que sostiene su partido con otros líderes políticos con bancada presente en el nuevo congreso bicameral. Según el exalcalde de Lima, encontró varios puntos de encuentro con Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Ricardo Belmont (Obras) y Alfonso López Chau (Ahora Nación).

El excandidato presidencial consideró que los líderes de los partidos que tienen representación en el Congreso necesitan coincidir en temas relevantes a favor de los ciudadanos. “No podemos tener al señor Nieto Montesino por un lado, al señor Belmont por otro lado, al señor López Chau por otro lado (...) podemos unirnos en ciertos temas”, indicó López Aliaga a RPP.

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En el medio radial, Rafael López Aliaga sostuvo que tuvo conversaciones con Jorge Nieto, líder del Partido del Buen Gobierno, y encontró que “tenemos los mismos puntos de agenda” y que la única diferencia que tienen ambos grupos políticos es el “cómo”, pero es posible llegar a puntos comunes.

La infografía muestra la composición de la Cámara de Diputados (130 escaños) y el Senado (60 escaños) de Perú, destacando la distribución de asientos entre seis partidos políticos y sus líderes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con respecto a su relación con Ricardo Belmont (Obras) y Alfonso López Chau (Ahora Nación), el exalcalde afirmó que los conoce desde hace varios años. Según dijo en RPP, tiene una amistad con la familia del líder de Obras; mientras que el senador López Chau fue rector de la Universidad Nacional de Ingeniería mientras López Aliaga fue profesor.

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López Aliaga no descarta conversar con el hermano de Pedro Castillo

Respecto a su relación con Juntos por el Perú, López Aliaga afirmó que no conoce a José Castillo Terrones, hermano del ahora preso expresidente Pedro Castillo, pero no descarta hablar con él.

“Creo que una persona que ha sido trabajador de campo, aunque no tenga estudios superiores, tiene una formación (...) En un congreso, en un congreso hay que hablarlo”, dijo en RPP.

Congreso bicameral fijó fecha de juramentación

En entrevista con RPP, el diputado electo del Partido del Buen Gobierno Luis Quispe Candia, quien integra la junta preparatoria por ser uno de los parlamentarios de mayor edad, informó que la jornada del próximo viernes 24 de julio comenzará a las 9:00 de la mañana con la instalación de la Mesa Directiva de las juntas preparatorias.

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Posteriormente, a las 11:00 a. m. se realizará la juramentación de los senadores, mientras que a las 3:00 p. m. asumirán formalmente los diputados, cada grupo en su respectivo hemiciclo.

¿Cómo se elegirán las mesas directivas?

Con el retorno del sistema bicameral, el Senado y la Cámara de Diputados elegirán por separado a sus respectivas mesas directivas, órganos encargados de conducir los debates, dirigir las sesiones, representar institucionalmente a cada cámara y ordenar el trabajo legislativo durante el primer año del periodo parlamentario 2026-2031. Cada mesa estará integrada por un presidente y tres vicepresidentes, cuyos integrantes serán elegidos por voto secreto de los propios legisladores.

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De acuerdo con el cronograma definido por la Junta Preparatoria, la elección de la Mesa Directiva del Senado está prevista para el domingo 26 de julio a las 2:00 p. m., mientras que la Cámara de Diputados hará lo propio ese mismo día a las 6:00 p. m., aunque ambos horarios aún deben ser ratificados oficialmente. Las bancadas tendrán hasta el sábado 25 de julio para presentar sus listas de candidatos ante la Oficialía Mayor, que verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento del Congreso.