¿Por qué Gisela Valcárcel considera que este no es el momento para regresar a la televisión peruana?

La reconocida presentadora Gisela Valcárcel responde a la pregunta que todos se hacen: ¿volverá a la televisión? En esta entrevista, habla sobre su pausa de tres años y sus razones para no regresar por el momento. Video: YouTube Latina / Habla Serio

Gisela Valcárcel fue directa cuando le preguntaron si tenía planes de volver a la televisión: “No ahora. No es mi espacio, no ahora”. La respuesta, dada durante su participación en el pódcast ‘Habla serio con Mónica Delta y Santiago Gómez’ de Latina Noticias, despejó cualquier especulación sobre un regreso próximo a la pantalla chica y marcó el tono de una conversación en la que la conductora habló de su presente, sus proyectos y algunos de los episodios más intensos de su vida personal.

La pregunta llegó en el momento oportuno. El conductor Santiago Gómez repasó los distintos ciclos televisivos de Valcárcel —'Aló, Gisela’, ‘Gisela en América’, ‘Gisela contigo’, ‘La casa de Gisela’, ‘Bailando por un sueño’, ‘El artista del año’— y señaló que ya llevan tres años sin verla en pantalla. La conductora no esquivó la pregunta, pero sí fue clara en que la decisión no responde a un retiro definitivo, sino a una lectura personal del momento que atraviesa.

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Valcárcel: “Uno siente el momento en el que debe retornar”

Para explicar su postura, Gisela recurrió a un antecedente concreto. Antes del lanzamiento de ‘Bailando por un sueño’ en 2008, también estuvo tres años alejada de los medios. Ese periodo, según contó en el pódcast de Latina Noticias, no fue tiempo perdido: fue el espacio que le permitió reconectar con la vida cotidiana antes de asumir un nuevo proyecto televisivo de gran envergadura.

“Para que se diera el último, que fue hace tiempo, desde el 2008, ‘Bailando por un sueño’, yo estuve tres años fuera de la televisión también. Haciendo este ejercicio de ir a comprar normalmente”, relató la presentadora. Hoy, según describió, su rutina diaria incluye visitar a su nieta, salir a comer con su hija y atender a su madre, actividades que, afirmó, forman parte de “la vida cotidiana que todos debemos tener”.

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Gisela Valcárcel aclaró en el pódcast Habla serio de Latina Noticias que su ausencia de la televisión no implica un retiro definitivo.

La conductora fue explícita en que no siente ninguna señal que la impulse a volver. Cuando retomó la televisión en 2008, dijo, fue porque algo interno le indicó que algo más grande estaba por ocurrir. “Ahora nada me habla de eso”, señaló en la conversación recogida por Latina Noticias.

El libro que la llevará a los teatros

Lejos de la televisión abierta, Gisela Valcárcel tiene un proyecto concreto entre manos: el libro ‘El poder de ser tú’, cuya promoción la llevará a presentaciones en teatros y auditorios de distintas ciudades. La conductora describió esta iniciativa como una forma de retomar el diálogo con su público en un formato distinto al televisivo.

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“Si yo empecé hablando con la gente, ¿por qué no podemos hablar ahora en otro tipo de escenarios?”, planteó en el pódcast. La idea, explicó, nace de pensar en las mujeres que la siguieron durante décadas: aquella que tenía 30 años cuando empezó a verla en televisión hoy tiene 70; la que tenía 50 hoy ronda los 90. “Yo quiero hablar con ella”, dijo con claridad.

Cuando los conductores del pódcast de Latina Noticias le preguntaron si se trataba de un formato más documental, Valcárcel precisó: “Es un docuvlog, son reuniones, son conferencias, son charlas que daré. Es un estilo”. La conductora descartó así que el proyecto apunte a la televisión abierta o a un pódcast convencional, y lo ubicó en un espacio propio, más cercano a las charlas presenciales y al contacto directo con el público.

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Gisela Valcárcel descartó volver a la televisión por ahora y afirmó que no siente que este sea su momento para regresar a la pantalla chica.

Revelaciones sobre su familia

La entrevista en ‘Habla serio’ también tuvo espacio para episodios personales. Gisela recordó la pelea más intensa que tuvo con su madre, Teresa Álvarez, originada cuando la conductora le recordó que se encontraban en su casa. La reacción de su progenitora fue inmediata y contundente.

“Tiró toda la refrigeradora al suelo, abrió la alacena y tiró todo. Me dijo: ‘Nunca más le vas a decir a tu madre de quién es esta casa, porque lo que tú eres te lo di yo’“, relató la animadora. La escena, según describió, terminó con la cocina prácticamente destrozada y su hermana intentando calmar los ánimos.

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La conductora también evocó uno de los momentos más difíciles de su infancia: el día en que, a los cinco años y medio, conoció a su padre por primera vez. “Había un señor sentado en el comedor. Sentí miedo y mi mamá me dijo: ‘Es tu papá’. Yo le respondí que era mentira”, recordó.

Gisela Valcárcel relata una de las anécdotas más impactantes de su vida, cuando en la cima de su fama, una discusión con su madre terminó con una lección inolvidable sobre mantener los pies en la tierra. Video: YouTube Latina / Habla Serio

Según explicó en el pódcast de Latina Noticias, la llegada de su padre modificó la dinámica del hogar: su madre comenzó a dedicarle mayor atención a su esposo, y las cuatro hijas pasaron a un segundo plano. Gisela también mencionó que nunca recibió de su padre la validación que esperaba por sus calificaciones escolares.

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