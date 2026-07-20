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Gol y doblete de Eryc Castillo: letal cabezazo para el 2-1 de Alianza Lima ante Sport Huancayo por Liga 1 2026

El extremo ecuatoriano volvió a aparecer dentro del área y, con una gran definición aérea, le dio vuelta al marcador a favor de los ‘íntimos’ en el estadio Alejandro Villanueva

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El extremo ecuatoriano apareció por el segundo palo y puso la remontada de los 'blanquiazules' - Crédito: L1MAX.

Eryc Castillo apareció en el momento más complicado para Alianza Lima en el duelo ante Sport Huancayo, disputado este domingo 19 de julio por la fecha inaugural del Torneo Clausura 2026. El extremo ecuatoriano se convirtió en la figura de la jornada al marcar un doblete que permitió la remontada ‘blanquiazul’ y desató la celebración de los hinchas en el estadio Alejandro Villanueva.

El encuentro había comenzado cuesta arriba para el conjunto ‘íntimo’, que pese a tomar la iniciativa y buscar el arco rival en los primeros minutos se encontró con un golpe inesperado. El cuadro visitante aprovechó una de sus primeras oportunidades claras y se adelantó en el marcador gracias a una genial chalaca de Nahuel Luján.

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Con el marcador en contra, Alianza Lima incrementó la presión en busca del empate y encontró en Eryc Castillo a su principal carta ofensiva. El extremo ecuatoriano comenzó a ganar protagonismo en los metros finales y terminó siendo determinante para cambiar la historia del compromiso.

La respuesta llegó antes del descanso, cuando la ‘Culebra’ apareció dentro del área para aprovechar una acción ofensiva y devolverle la tranquilidad al cuadro blanquiazul en Matute. El atacante aliancista aprovechó su ubicación y definió con precisión para marcar el 1-1 y emparejar nuevamente el marcador.

El extremo apareció en el área rival y puso el 1-1 por el Torneo Clausura 2026 - Crédito: L1MAX.

El doblete de Eryc Castillo en Matute

Ya en el segundo tiempo, la ‘Culebra’ volvió a demostrar su jerarquía y completó su doblete a los 61 minutos. La jugada nació desde el sector izquierdo del campo, donde Marco Huamán envió un preciso centro al área que encontró bien ubicado al atacante ecuatoriano. Castillo se anticipó a la defensa huancaína y conectó un potente cabezazo que terminó venciendo la resistencia del arquero visitante.

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El tanto significó la remontada de Alianza Lima y desató la fiesta en el estadio Alejandro Villanueva. Después de verse abajo en el marcador por la brillante aparición de Nahuel Luján, el equipo blanquiazul encontró en Eryc Castillo la respuesta necesaria para darle vuelta al partido en su estreno por el Torneo Clausura 2026.

Con dos apariciones decisivas, el extremo ecuatoriano fue el gran protagonista de la jornada y confirmó su importancia dentro del ataque aliancista. Su doblete no solo permitió sumar los primeros puntos del campeonato, sino que también dejó claro que puede ser una de las principales armas ofensivas del cuadro íntimo durante el certamen.

Eryc Castillo lleva 11 anotaciones con Alianza Lima.
Eryc Castillo lleva 11 anotaciones con Alianza Lima. Crédito: ITEA

Eryc Castillo, el goleador de Alianza Lima en el 2026

El doblete ante Sport Huancayo reafirma a Eryc Castillo como una de las principales figuras ofensivas de Alianza Lima en la presente temporada. El extremo ecuatoriano llegó a 11 goles en el 2026, registro que lo coloca como el máximo anotador del plantel blanquiazul y uno de los goleadores más destacados del campeonato local.

Castillo ha conseguido esa cifra tras disputar 19 partidos, en los que además suma cinco asistencias, demostrando su influencia no solo en la definición, sino también en la generación de juego ofensivo. Su velocidad, capacidad para atacar espacios y presencia dentro del área lo han convertido en una pieza determinante para el equipo íntimo.

Con sus dos anotaciones frente a Sport Huancayo, la ‘Culebra’ volvió a responder en un momento clave y confirmó el valor que tiene dentro del esquema aliancista. Su aporte goleador lo mantiene como una de las armas más importantes de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026 y como uno de los futbolistas más decisivos del fútbol peruano en la actualidad.

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