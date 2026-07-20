Tribunal Constitucional analiza demanda del Colegio Médico contra ingreso de especialistas en emergencias

El Tribunal Constitucional evaluó en audiencia pública si la ley N.° 32210 permite que cirujanos dentistas con especialidad atiendan en emergencias de hospitales estatales

El Tribunal Constitucional (TC) realizó una audiencia pública en Iquitos el último viernes para examinar si la ley N.° 32210 permite que cirujanos dentistas con especialidad atiendan en áreas de emergencia de hospitales estatales.

El foco del debate es el alcance profesional de estos especialistas y su incorporación en la atención de urgencias, una práctica que, según gremios odontológicos, tiene más de treinta años de historia.

El Colegio Médico del Perú (CMP), encabezado por el decano nacional Pedro Riega, expuso sus observaciones ante los magistrados del máximo intérprete de la Constitución. “Es falso que se rechace la presencia de cirujanos dentistas, especialistas en cirugía bucal y maxilofacial en las emergencias”, afirmó.

PUBLICIDAD

“La inconstitucionalidad de la ley, en el extremo que dispone que el cirujano dentista integra el equipo básico de guardia, radica en que la organización de los equipos de guardia se basa en la necesidad de los pacientes, la cual se traduce en la demanda de atención en las emergencias. Una ley no puede obligar a la presencia de ningún profesional de la salud en todas las emergencias del país”, agregó.

El debate gira en torno al alcance profesional de estos especialistas y su inclusión en equipos de guardia, una práctica con más de treinta años según gremios odontológicos

El cirujano dentista Yener López, por su parte, defendió la presencia de su gremio en la atención de urgencias. “Tenemos especialistas en cirugía bucal y maxilofacial, preparados para tratar fracturas y lesiones graves en el tercio medio e inferior de la cara. El centro del debate debe ser la formación profesional y el derecho de la población a recibir atención oportuna y de calidad”, señaló.

PUBLICIDAD

Sostuvo que la oposición del CMP responde más a preocupaciones laborales que a la calidad del servicio, y cuestionó que en 2019 médicos especialistas en cirugía de cabeza y cuello adoptaran la denominación de “cirugía de cabeza, cuello y maxilofacial” sin compartir la misma formación.

Riega refirió en diálogo con este medio que “en la audiencia quedó completamente claro que la conformación de los equipos de guardia, y quienes integran el equipo básico de guardia, no deben ser definidos por ley”.

“Un médico cirujano está formado para comprender integralmente a un paciente independientemente de la zona anatómica de los síntomas y de la causa o etiología de la enfermedad que tenga. El médico asume la responsabilidad integral de la atención de un paciente”, dijo.

PUBLICIDAD

“Un cirujano dentista (...) está formado para resolver un conjunto de problemas del sistema estomatognático. Un cirujano especialista en cirugía bucal y maxilofacial tampoco es médico, su labor es muy importante como complemento de una atención multidisciplinaria”, avanzó.

López replicó que esa postura se basa principalmente en opiniones personales, no en argumentos jurídicos sólidos. “La ley 16447, vigente hace más de 60 años, reconoce como profesión médica al cirujano dentista. Riega confunde los términos intencionalmente o por ingenuidad. Nosotros somos orgullosos de ser cirujano dentista y jamás pretendemos ser médico cirujano. Cuando se habla de profesión médica se habla de diversos profesionales de la salud, no solo del médico cirujano en exclusividad como pretende el CMP”, dijo.

PUBLICIDAD

El Tribunal Constitucional comunicará su decisión en los próximos días, mientras ambas partes mantienen posturas opuestas sobre la integración de especialistas en las emergencias hospitalarias

Señaló que, al ser consultados en la audiencia de la semana pasada, los asesores legales no precisaron qué artículo de la Carta Magna resultaría vulnerado por la ley. “Considero que la norma respeta la Constitución y fortalece el derecho a la salud, permitiendo que cirujanos dentistas especializados atiendan emergencias, sobre todo en poblaciones vulnerables”, afirmó.

Según Riega, en Perú existen menos de 300 cirujanos bucomaxilofaciales y cerca de 64.000 odontólogos. “Cada especialidad médica y cada especialidad de las profesiones de la salud puede ser necesaria en una emergencia. Según la frecuencia de los casos, se programa presencialmente o de retén. Las especialidades médicas no necesitan formar parte del ‘equipo básico de guardia’ para ser programadas en las emergencias”, precisó.

PUBLICIDAD

El Tribunal Constitucional anunciará su decisión en los próximos días. López manifestó su confianza en que el fallo priorizará, según sus palabras, “el acceso de la población a servicios de salud con atención especializada”.