Velan restos de fallecidos durante sismo de 5.1 en la Plaza de Pumpunya: deudos piden ayuda

El movimiento telúrico de magnitud 5.1 dejó seis fallecidos, cientos de afectados y graves daños en viviendas e infraestructura. Los sobrevivientes denuncian que pasaron la noche en la calle. Latina/ Punto final.

La plaza de Pumpunya, en el distrito de Chongos Bajo, región Junín, se ha convertido en el escenario del dolor de toda una comunidad. Entre ataúdes, flores, carpas de emergencia y alimentos donados, familiares y vecinos despiden a las víctimas que dejó el sismo de magnitud 5.1 registrado la noche del sábado. Al mismo tiempo, los sobrevivientes intentan reorganizar sus vidas tras perder viviendas, pertenencias e incluso a sus seres queridos.

El ambiente es de profundo luto, pero también de esperanza. Mientras los féretros permanecen frente a los pobladores que acompañan el velorio, la ayuda humanitaria comienza a llegar desde distintos puntos de la región. Sin embargo, para quienes lo perdieron todo, el apoyo todavía resulta insuficiente frente a la magnitud de la tragedia.

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Las imágenes registradas en la zona muestran el enorme daño que sufrió la infraestructura de Chongos Bajo. Una de las edificaciones más afectadas fue la iglesia del distrito, cuya estructura presentó importantes rajaduras y desprendimientos tras el fuerte movimiento telúrico.

Seis muertos y cientos de damnificados: así vive Pumpunya tras el devastador sismo en Chongos Bajo. Captura: Latina.

Durante la cobertura realizada en el lugar se observó cómo parte de la infraestructura continuaba desprendiéndose, obligando a extremar las precauciones entre quienes permanecían cerca del templo. "Una de las estructuras dañadas fue la iglesia de Chongos Bajo, en el corazón del pueblo“, informó el reportaje mientras se mostraban las afectaciones en el recinto religioso.

Desde el lugar, un reportero explicó el estado de la construcción. "Acá nos encontramos en la iglesia de Chongos Bajo, habiendo daños materiales“, señaló.

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Seis muertos y cientos de damnificados: así vive Pumpunya tras el devastador sismo en Chongos Bajo. Captura: Latina.

Por qué un sismo de magnitud moderada provocó tanta destrucción en Pumpunya

Especialistas explicaron que, aunque la magnitud del sismo fue considerada moderada, la verdadera razón del nivel de destrucción estuvo relacionada con su escasa profundidad.

El informe detalló que el foco sísmico se ubicó a 24 kilómetros de profundidad, característica que hace que la energía liberada llegue con mucha mayor intensidad a la superficie.

Seis muertos y cientos de damnificados: así vive Pumpunya tras el devastador sismo en Chongos Bajo. Captura: Latina.

A ello se sumó otro factor determinante: gran parte de las viviendas estaban construidas con adobe y quincha, materiales tradicionales que, en muchos casos, no cuentan con refuerzos antisísmicos. Además, el movimiento ocurrió cuando la mayoría de familias ya descansaba dentro de sus hogares.

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Con la llegada de la luz del día fue posible dimensionar la magnitud de la tragedia. Las calles aparecieron cubiertas por escombros y numerosas viviendas quedaron completamente destruidas.

En la losa deportiva de Pumpunya se instalaron carpas para albergar a cerca de 300 personas damnificadas, quienes pasaron la noche al aire libre por temor a nuevas réplicas y porque sus casas ya no ofrecían condiciones seguras.

Ese mismo espacio también se convirtió en un velorio colectivo para despedir a las víctimas. Una pobladora relató el drama que vivieron durante las horas posteriores al sismo. "Hemos dormido en la calle, ahorita no tenemos apoyo de ninguna autoridad. Queremos apoyo porque acá todos nos hemos quedado prácticamente sin casa, sin nada. Todo se ha caído“, manifestó s Latina Noticias.

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Seis muertos y cientos de damnificados: así vive Pumpunya tras el devastador sismo en Chongos Bajo. Captura: Latina.

Según los primeros reportes, al menos cuatro de los fallecidos pertenecían al centro poblado de Pumpunya: tres adultos mayores y un adolescente de 17 años, pérdidas que han golpeado profundamente a una comunidad donde prácticamente todos se conocen.

Otra sobreviviente recordó cómo lograron salir segundos después del movimiento. "Hemos salido para afuera“, comentó. Al ser consultada sobre dónde habían pasado la noche respondió:

Seis muertos y cientos de damnificados: así vive Pumpunya tras el devastador sismo en Chongos Bajo. Captura: Latina.

"Sí, en la calle, sin ningún apoyo, nada. No nos apoyan. Nada.“ Para soportar las bajas temperaturas propias de la zona andina, las familias improvisaron fogatas utilizando restos de las viviendas colapsadas.

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"Fogata hemos hecho, sí“, explicó la pobladora. Cuando le preguntaron con qué habían alimentado el fuego respondió: ”Sí, sí, sí. Toda la casa. Todo Chongos está desastre."

Seis muertos y cientos de damnificados: así vive Pumpunya tras el devastador sismo en Chongos Bajo. Captura: Latina.

Hospitales afectados y demoras en el levantamiento de los cuerpos

El balance actualizado confirmó que el desastre dejó seis personas fallecidas, además de numerosos heridos y cuantiosos daños materiales.

Las afectaciones no se limitaron a las viviendas. También se reportaron daños en infraestructura pública, incluyendo los hospitales Daniel Alcides Carrión y El Carmen de Huancayo, lo que complicó la atención inicial de los afectados.

Desde el Ejecutivo, representantes del Gobierno expresaron sus condolencias a las familias y aseguraron que el Estado ya desplegaba personal para atender la emergencia.

Seis muertos y cientos de damnificados: así vive Pumpunya tras el devastador sismo en Chongos Bajo. Captura: Latina.

"Todas las autoridades, nuestro más sentido pésame realmente a los familiares de esas personas que lamentablemente han fallecido. En la noche seguramente todos estaban en sus viviendas. Hemos visto las viviendas totalmente destrozadas. Se le va a proporcionar también ayuda a esas personas. El Gobierno, el Estado se hace presente desde anoche, desde la misma eventualidad que ha sucedido, los bomberos, el Ejército y nuestra Policía“, indicó un representante del Ejecutivo.

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Sin embargo, durante las primeras horas posteriores al desastre también se reportaron dificultades para realizar el levantamiento de los cuerpos debido a la demora en la llegada de representantes del Ministerio Público.

La periodista corresponsal de Latina informó desde la zona que los familiares esperaban desde temprano la presencia de los fiscales. "Hasta ahora no llega, nadie viene. Estamos llamando. Son más de las nueve de la mañana y el Ministerio Público no ha llegado para que realice el levantamiento de cadáver y pueda entregar los restos a sus familiares para que ellos dispongan velarlos donde corresponde“, señaló.

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La ubicación geográfica de Chongos Bajo, a casi 300 kilómetros de Lima, también habría dificultado una respuesta más rápida durante las primeras horas posteriores al desastre. Mientras tanto, los pobladores seguían reclamando la presencia permanente del Estado y mayor apoyo para enfrentar la emergencia.

Seis muertos y cientos de damnificados: así vive Pumpunya tras el devastador sismo en Chongos Bajo. Captura: Latina.

La solidaridad llega desde Huancayo y Chupaca mientras Pumpunya despide a sus víctimas

A pesar del dolor, otro sentimiento predominaba en Pumpunya: la solidaridad. Durante un nuevo enlace desde la plaza principal, el enviado especial destacó que decenas de personas llegaban desde Huancayo, Chupaca y otras provincias llevando alimentos, colchones, frazadas y artículos de primera necesidad.

"El ambiente es de bastante solidaridad. Es realmente conmovedor ver cómo, para llegar a la zona, nos hemos cruzado con decenas y decenas de personas que vienen de Huancayo y Chupaca trayendo ayuda para los damnificados“, relató al dominical Punto Final. Agregó que la ayuda no dejaba de llegar.

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"Aquí, en el mismo lugar donde más dolor se siente, que es el velorio de las cuatro víctimas de Pumpunya, la ayuda llega de manera incesante. Han llegado abrigos, colchones, comida y alimentos de primera necesidad“, comentó.

Seis muertos y cientos de damnificados: así vive Pumpunya tras el devastador sismo en Chongos Bajo. Captura: Latina.

Entre quienes enfrentan la pérdida más difícil se encuentra el señor Orihuela, quien perdió a su hijo durante el terremoto. Con la voz entrecortada recordó el momento que cambió para siempre la vida de su familia.

"Ha sido muy fatal el terremoto que nos ha agraviado a toda Pumpunya. En ese terremoto he perdido a mi hijo“, expresó.

Seis muertos y cientos de damnificados: así vive Pumpunya tras el devastador sismo en Chongos Bajo. Captura: Latina.

Consultado por el nombre del adolescente respondió: "Se llama Jeff Orihuela Urbina."

El padre explicó que el joven ya descansaba cuando comenzó el movimiento. "Estaba en su cuarto, ya descansando. Ahí nos sorprendió el terremoto. Ya no se podía. Teníamos varios familiares a quienes acudir y en eso ya nos ganó el tiempo“, recordó.

Además, reveló que otro integrante de su familia permanece hospitalizado. "Uno de ellos se encuentra en el hospital, pero gracias a Dios está recuperándose“, indicó.

Seis muertos y cientos de damnificados: así vive Pumpunya tras el devastador sismo en Chongos Bajo. Captura: Latina.

Padre que perdió a su hijo pide al Gobierno cumplir las promesas de ayuda

Al igual que otros pobladores, aprovechó la oportunidad para dirigirse directamente a las autoridades nacionales. "Yo quisiera a todos los ministros o miembros de Lima que nos están prometiendo que nos cumplan. Estamos en nuestra feria, no tenemos nada de comer, no tenemos dónde vivir. Toda la población de Pumpunya está destruida. Se ha vuelto en nada“, afirmó.

No obstante, también quiso agradecer el apoyo recibido desde otras localidades. "Tenemos apoyo de Huancayo, de Chupaca, de todos los pueblos y provincias. Tenemos bastante ayuda. Gracias más bien a ustedes. Yo quisiera al presidente y al ministro que con su promesa nos cumplan con la ayuda“, manifestó.

El reportero añadió que la plaza donde se realizaban los velorios también se había convertido en un refugio improvisado para decenas de familias que, por temor a nuevas réplicas o porque sus viviendas quedaron inhabitables, optaron por pasar la noche en ese lugar.

Seis muertos y cientos de damnificados: así vive Pumpunya tras el devastador sismo en Chongos Bajo. Captura: Latina.

Mientras avanzaba la noche, la plaza seguía llena de familias que permanecían junto a los féretros de sus seres queridos y de otras que utilizaban ese mismo espacio para dormir bajo carpas improvisadas. El temor a nuevas réplicas impedía que muchos regresaran a sus viviendas, incluso aquellas que permanecían parcialmente en pie.

La tragedia de Pumpunya ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de numerosas comunidades rurales frente a los sismos superficiales, especialmente cuando predominan construcciones de adobe y quincha. También ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades y la enorme solidaridad de la población, que ha llegado desde diferentes provincias para asistir a quienes hoy enfrentan una de las peores tragedias de su historia reciente.

Entre velorios, lágrimas y abrazos, los sobrevivientes insisten en un mismo pedido: que la ayuda no quede únicamente en anuncios y que la reconstrucción llegue con la rapidez que necesitan para volver a empezar. Mientras Pumpunya despide a sus fallecidos, toda una comunidad espera que el dolor de estos días se transforme en acciones concretas que permitan recuperar la tranquilidad y reconstruir un pueblo golpeado por uno de los desastres más duros de los últimos años.

Seis muertos y cientos de damnificados: así vive Pumpunya tras el devastador sismo en Chongos Bajo. Captura: Latina.