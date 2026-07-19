Magistrado del TC confirma que casos de Vladimir Cerrón y Ollanta Humala siguen en proceso de deliberación y sin fallo aún

Gustavo Gutiérrez, magistrado del Tribunal Constitucional, confirmó que los procesos de Vladimir Cerrón y Ollanta Humala siguen en etapa de deliberación y que las resoluciones están en votación

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Gustavo Gutiérrez, confirmó este domingo que los procesos relacionados con el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y el expresidente Ollanta Humala, siguen en etapa de deliberación.

En diálogo con RPP, el magistrado precisó que las resoluciones se encuentran en votación por parte de los integrantes del máximo intérprete de la Constitución, aunque evitó hacer comentarios sobre el avance de los expedientes para no contravenir, según expresó, la normativa interna.

“Si me identifica cuál es la fuente, quizás puedo responder”, dijo al ser consultado sobre un informe del diario El Comercio, el cual publicó que el pleno del TC sesionó y votó las demandas de habeas corpus presentadas por ambos políticos en busca de su libertad.

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“Me preocupa, como magistrado, que constantemente se filtren informaciones del Tribunal Constitucional cuando los casos están bajo deliberación. Por ello, no me corresponde emitir una opinión sobre fuentes no identificadas”, añadió.

El magistrado evitó dar detalles sobre el avance de los expedientes y criticó la filtración de información mientras los casos no se resuelven oficialmente

De acuerdo con el diario, las resoluciones se publicarían la próxima semana. En el caso de Cerrón, la votación fue de cuatro a favor y tres en contra; para Humala, cinco a favor y dos en contra.

Un fallo favorable para el líder de Perú Libre anularía la orden de captura ante una de prisión preventiva por 24 meses por presunto financiamiento irregular de campañas electorales de Perú Libre, lo cual le permitiría abandonar la clandestinidad.

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Respecto a Humala, podría otorgarle la libertad cuando cumple una condena de quince años por lavado de activos, tras recibir aportes ilícitos de Hugo Chávez y de la empresa brasileña Odebrecht para financiar sus campañas de 2006 y 2011.

No obstante, Gutiérrez insistió en que no puede referirse al contenido de las deliberaciones ni anticipar resultados: “No puedo emitir ningún pronunciamiento al respecto, porque quebraría inclusive mi reglamento interno, que me impide pronunciarme sobre decisiones que no han sido publicadas”, afirmó.

Un fallo favorable permitiría a Cerrón dejar la clandestinidad al anularse su orden de captura por financiamiento irregular y podría otorgar la libertad a Humala, condenado por lavado de activos

Además, indicó que ambos casos ya pasaron por audiencia y están en agenda desde diciembre y marzo, respectivamente. Consultado sobre una posible publicación de las resoluciones en la semana en curso, el magistrado insistió que tampoco puede pronunciarse sobre ese punto.

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Panorama

Aunque en marzo pasado la Corte Suprema revocó una condena de tres años y seis meses de prisión que se había dictado en su contra en un caso de corrupción cuando fue gobernador de la región central de Junín, Cerrón mantiene una orden de prisión preventiva en otra investigación por la presunta financiación irregular de la formación que fundó.

Esos procesos judiciales impidieron que se presentara como candidato presidencial en las elecciones de 2021, por lo que Pedro Castillo lo reemplazó y ganó las elecciones.

Actualmente, Castillo permanece recluido en el penal de Barbadillo, junto a Humala y Alejandro Toledo (2001-2006), quien cumple dos condenas por sobornos y lavado de dinero vinculados a Odebrecht y cuya defensa ha solicitado un indulto humanitario por motivos de salud grave.

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