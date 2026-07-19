Perú

Magistrado del TC confirma que casos de Vladimir Cerrón y Ollanta Humala siguen en proceso de deliberación y sin fallo aún

Gustavo Gutiérrez señaló que las resoluciones sobre las demandas de ambos políticos continúan en etapa de votación y no tienen fecha definida para su publicación

Guardar
Google icon
Primer plano de los políticos peruanos Ollanta Humala con corbata roja y Vladimir Cerrón con corbata oscura, ambos con traje.
Gustavo Gutiérrez, magistrado del Tribunal Constitucional, confirmó que los procesos de Vladimir Cerrón y Ollanta Humala siguen en etapa de deliberación y que las resoluciones están en votación

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Gustavo Gutiérrez, confirmó este domingo que los procesos relacionados con el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y el expresidente Ollanta Humala, siguen en etapa de deliberación.

En diálogo con RPP, el magistrado precisó que las resoluciones se encuentran en votación por parte de los integrantes del máximo intérprete de la Constitución, aunque evitó hacer comentarios sobre el avance de los expedientes para no contravenir, según expresó, la normativa interna.

“Si me identifica cuál es la fuente, quizás puedo responder”, dijo al ser consultado sobre un informe del diario El Comercio, el cual publicó que el pleno del TC sesionó y votó las demandas de habeas corpus presentadas por ambos políticos en busca de su libertad.

PUBLICIDAD

“Me preocupa, como magistrado, que constantemente se filtren informaciones del Tribunal Constitucional cuando los casos están bajo deliberación. Por ello, no me corresponde emitir una opinión sobre fuentes no identificadas”, añadió.

El magistrado evitó dar detalles sobre el avance de los expedientes y criticó la filtración de información mientras los casos no se resuelven oficialmente
El magistrado evitó dar detalles sobre el avance de los expedientes y criticó la filtración de información mientras los casos no se resuelven oficialmente

De acuerdo con el diario, las resoluciones se publicarían la próxima semana. En el caso de Cerrón, la votación fue de cuatro a favor y tres en contra; para Humala, cinco a favor y dos en contra.

Un fallo favorable para el líder de Perú Libre anularía la orden de captura ante una de prisión preventiva por 24 meses por presunto financiamiento irregular de campañas electorales de Perú Libre, lo cual le permitiría abandonar la clandestinidad.

PUBLICIDAD

Respecto a Humala, podría otorgarle la libertad cuando cumple una condena de quince años por lavado de activos, tras recibir aportes ilícitos de Hugo Chávez y de la empresa brasileña Odebrecht para financiar sus campañas de 2006 y 2011.

No obstante, Gutiérrez insistió en que no puede referirse al contenido de las deliberaciones ni anticipar resultados: “No puedo emitir ningún pronunciamiento al respecto, porque quebraría inclusive mi reglamento interno, que me impide pronunciarme sobre decisiones que no han sido publicadas”, afirmó.

Ollanta Humala
Un fallo favorable permitiría a Cerrón dejar la clandestinidad al anularse su orden de captura por financiamiento irregular y podría otorgar la libertad a Humala, condenado por lavado de activos

Además, indicó que ambos casos ya pasaron por audiencia y están en agenda desde diciembre y marzo, respectivamente. Consultado sobre una posible publicación de las resoluciones en la semana en curso, el magistrado insistió que tampoco puede pronunciarse sobre ese punto.

Panorama

Aunque en marzo pasado la Corte Suprema revocó una condena de tres años y seis meses de prisión que se había dictado en su contra en un caso de corrupción cuando fue gobernador de la región central de Junín, Cerrón mantiene una orden de prisión preventiva en otra investigación por la presunta financiación irregular de la formación que fundó.

Esos procesos judiciales impidieron que se presentara como candidato presidencial en las elecciones de 2021, por lo que Pedro Castillo lo reemplazó y ganó las elecciones.

Actualmente, Castillo permanece recluido en el penal de Barbadillo, junto a Humala y Alejandro Toledo (2001-2006), quien cumple dos condenas por sobornos y lavado de dinero vinculados a Odebrecht y cuya defensa ha solicitado un indulto humanitario por motivos de salud grave.

Temas Relacionados

Vladimir CerrónOllanta Humalaperu-politicaTribunal ConstitucionalTC

Más Noticias

La reacción de Yoshimar Yotún cuando Ricardo Gareca lo calificó como ídolo de Sporting Cristal: “No he podido darles una liga tras mi regreso”

El entrenador argentino elogió al volante peruano y lo puso por todo lo alto en el club ‘cervecero’, aunque ‘Yoshi’ apeló a la calma y reveló una cuenta pendiente

La reacción de Yoshimar Yotún cuando Ricardo Gareca lo calificó como ídolo de Sporting Cristal: “No he podido darles una liga tras mi regreso”

La polémica opinión de Horacio Benincasa tras tras derrota de ADT ante Universitario: “Ante la duda es para el grande”

El central cuestionó decisiones arbitrales y pidió más revisiones del VAR luego del 2-1 de la ‘U’ sobre ADT en Tarma, aunque evitó reducir el partido al juez y destacó el esfuerzo del plantel con diez

La polémica opinión de Horacio Benincasa tras tras derrota de ADT ante Universitario: “Ante la duda es para el grande”

¿Qué significan el rojo y blanco para los peruanos? La historia detrás de los colores que representan al país

Aunque las Fiestas Patrias del 28 y 29 de julio hacen que el rojo y blanco cobren mayor presencia, estos colores representan la identidad nacional y acompañan a los ciudadanos dentro y fuera del país

¿Qué significan el rojo y blanco para los peruanos? La historia detrás de los colores que representan al país

Denuncian que paciente con fractura mandibular sigue sin cirugía tras ingreso al hospital Rebagliati

La familia del joven hospitalizado reclama que, pese a la confirmación de la fractura y la evaluación médica, aún no se ha realizado la intervención quirúrgica necesaria

Denuncian que paciente con fractura mandibular sigue sin cirugía tras ingreso al hospital Rebagliati

¿Viajas con mascotas en Fiestas Patrias? Esta es toda la documentación y cuidados que debes tener para un paseo inolvidable

Miles de perros y gatos salen del país cada año, por lo que Senasa recomienda iniciar el proceso con anticipación para cumplir con las exigencias sanitarias internacionales y evitar contratiempos en el aeropuerto

¿Viajas con mascotas en Fiestas Patrias? Esta es toda la documentación y cuidados que debes tener para un paseo inolvidable
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

José Balcázar califica de “error” su pedido de pensión vitalicia y afirma que solo cobrará la del Poder Judicial

José Balcázar califica de “error” su pedido de pensión vitalicia y afirma que solo cobrará la del Poder Judicial

Presidente José Balcázar anuncia viaje a Junín para atender la emergencia por sismo de magnitud 5.1

Rafael López Aliaga afirma que tiene “similitudes” con Jorge Nieto, Ricardo Belmont y Alfonso López Chau de cara al próximo Congreso

Confirman ampliación de prisión preventiva por 18 meses para Andrés Hurtado, quien seguirá recluido en el penal de Lurigancho

JNE convoca a Absalón Vásquez para entregarle la credencial de senador luego de que Rafael López Aliaga decidiera no asumir el cargo

ENTRETENIMIENTO

¿Por qué Gisela Valcárcel considera que este no es el momento para regresar a la televisión peruana?

¿Por qué Gisela Valcárcel considera que este no es el momento para regresar a la televisión peruana?

La advertencia de la madre de Gisela Valcárcel que la dejó helada y con la cocina destrozada: quería llamar a la prensa

Shakira, BTS, Madonna y más artistas: el show de medio tiempo de la final del Mundial Argentina vs España y cómo verlo en Perú

Olinda Castañeda envía un mensaje espiritual tras la prisión de Jackson Mora: “Que busquen a Cristo”

Magaly Medina es homenajeada por la Municipalidad de La Molina: “Acepto esta condecoración con humildad”

DEPORTES

El pedido de Ricardo Gareca a las autoridades peruanas para mejorar el deporte en el país: “El tiempo pasa factura”

El pedido de Ricardo Gareca a las autoridades peruanas para mejorar el deporte en el país: “El tiempo pasa factura”

La reacción de Yoshimar Yotún cuando Ricardo Gareca lo calificó como ídolo de Sporting Cristal: “No he podido darles una liga tras mi regreso”

La polémica opinión de Horacio Benincasa tras tras derrota de ADT ante Universitario: “Ante la duda es para el grande”

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026: clasificación final y puntajes tras la Semana 3

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: partido por la primera fecha del Torneo Clausura de Liga 1 2026