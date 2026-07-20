¿Quién es el ‘Viejo Palpatine’? El narco colombiano que instaló una red en Perú para enviar cocaína valorizada en US$ 21 millones al Mundial

La Policía Antidrogas desarticuló una organización liderada por el “Viejo Palpatine”, un narcotraficante presuntamente vinculado al Cartel de Cali, que preparaba el envío de 700 kilos de cocaína valorizados en US$ 21 millones desde Perú hacia el extranjero. El operativo permitió identificar su red de colaboradores, entre ellos ciudadanos extranjeros y presuntos integrantes encargados de la logística y seguridad. Fuente: Panorama

Un cargamento de 700 kilos de cocaína de alta pureza, valorizado en 21 millones de dólares, tenía como destino un mercado internacional vinculado al país donde se desarrollaba el Mundial de Fútbol. La droga fue incautada por la Dirandro durante un operativo que permitió desarticular una organización liderada por un ciudadano colombiano señalado como presunto exintegrante del Cartel de Cali.

El cabecilla de la operación era Arcesio Trujillo, conocido por la Policía Antidrogas como “El Viejo Palpatine”. Según la investigación policial, el extranjero había instalado una estructura criminal en territorio peruano con un centro de producción en Bagua y conexiones para sacar la droga por la costa norte del país.

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Según el reportaje de Panorama, la organización también contaba con colaboradores nacionales y extranjeros. Entre ellos, la Policía identificó a ciudadanos de nacionalidad china que presuntamente brindaban seguridad al narcotraficante colombiano y cumplían funciones dentro de la red que buscaba trasladar la cocaína hacia mercados internacionales.

Arcesio Trujillo, presunto líder de una organización de narcotráfico, aparece junto a un registro del operativo de la Dirandro que incautó 700 kg de cocaína valorada en 21 millones de dólares en Perú. (Composición: Infobae Perú)

¿Quién es Arcesio Trujillo, el presunto exintegrante del Cartel de Cali capturado en Perú?

Arcesio Trujillo es un ciudadano colombiano que, según la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (Dirandro), cuenta con antecedentes y un amplio historial delictivo en Colombia. El coronel PNP Jenner Lozada, jefe de la División de Investigaciones Especiales de la Dirandro, indicó que el extranjero ingresó al Perú entre los años 2023 y 2024.

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De acuerdo con la información policial, Trujillo habría llegado al país tras conflictos con grupos criminales y organizaciones vinculadas al narcotráfico en Colombia. Los agentes de inteligencia lo relacionaron con el desaparecido Cartel de Cali, una de las organizaciones criminales más importantes de Colombia durante las décadas de 1980 y 1990.

En Perú, la Policía comenzó a seguir sus movimientos bajo el apelativo de “Viejo Palpatine”. Las investigaciones permitieron identificar que el presunto narcotraficante no actuaba solo y que contaba con una red de apoyo encargada de diferentes actividades dentro del negocio ilícito.

Arcesio Trujillo, alias “El Viejo Palpatine”, presunto líder de una organización de narcotráfico desarticulada en Perú, aparece en dos tomas diferentes. (Composición: Infobae Perú)

La estructura criminal que protegía al “Viejo Palpatine” en el norte del país

La investigación de la Dirandro detectó que Arcesio Trujillo tenía un grupo de seguridad conformado por ciudadanos de nacionalidad china. Según la Policía, estos extranjeros llegaron al Perú para proteger al presunto cabecilla y conocer el funcionamiento de la organización dedicada al tráfico de drogas.

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Los agentes no descartan que estos sujetos puedan tener vínculos con organizaciones criminales internacionales interesadas en la producción y comercialización de cocaína peruana. Durante el seguimiento policial, los ciudadanos chinos fueron registrados acompañando al “Viejo Palpatine” en sus desplazamientos por diferentes puntos del norte del país.

Además, la Policía identificó a integrantes peruanos que cumplían funciones específicas dentro de la estructura criminal. Entre ellos figuran Sarita Fernández Estela, señalada como encargada del almacenamiento de la droga; Rufasto Vargas Duberlí, vinculado al área logística; y Julio César Fernández Estela, conocido como “Chiqui”, considerado por los investigadores como uno de los hombres de mayor confianza de Trujillo.

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Según las autoridades, “Chiqui” realizaba coordinaciones operativas y habría tenido contacto con los puntos donde se producía y almacenaba la droga.

La imagen presenta a Arcesio Trujillo, alias "El Viejo Palpatine", junto a otros presuntos colaboradores, incluidos ciudadanos chinos, en el marco de una operación antidrogas en Perú. (Composición: Infobae Perú)

La ruta de los 700 kilos de cocaína desde Bagua

La Policía estableció que la organización contaba con un presunto megalaboratorio de cocaína ubicado en el centro poblado en Bagua. Desde ese punto, la droga era trasladada por vía terrestre hacia la costa mediante vehículos con compartimentos ocultos conocidos como “caletas”.

Las ciudades de Chiclayo y Piura fueron identificadas como lugares donde el grupo coordinaba sus operaciones. Los agentes realizaron labores de vigilancia para registrar los movimientos de Arcesio Trujillo y sus colaboradores, quienes utilizaban vehículos particulares para movilizarse.

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Según la Dirandro, la droga tenía como destino el puerto de Paita, desde donde habría sido enviada al extranjero a través de contactos con otras organizaciones criminales internacionales.

La carga estaba compuesta por paquetes tipo ladrillo que, tras las pruebas químicas preliminares realizadas por la Policía, dieron positivo para alcaloide de cocaína. Cada kilo podía alcanzar un valor aproximado de 30 mil dólares en mercados como Estados Unidos, elevando el valor total del cargamento a unos 21 millones de dólares.

Paquetes de cocaína incautada en Perú por la Dirandro, valorada en 21 millones de dólares y destinada a un mercado internacional. (Captura Panorama)

Así cayó la organización que buscaba enviar droga desde Perú hasta Estados Unidos

La captura de Arcesio Trujillo ocurrió durante el operativo Tiburón, una intervención ejecutada de manera simultánea en tres puntos: el centro de producción ubicado en Bagua, el puerto de Paita y un hotel de Chiclayo donde se encontraba el presunto cabecilla.

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El seguimiento policial permitió identificar los movimientos de la organización y reunir información sobre sus principales integrantes. Finalmente, los agentes ingresaron al lugar donde estaba Trujillo y ejecutaron una orden judicial de detención preliminar por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas.

Con esta intervención, la Policía logró incautar uno de los cargamentos más importantes detectados en los últimos operativos contra redes internacionales que utilizan el territorio peruano como punto de producción y traslado de cocaína hacia el extranjero.