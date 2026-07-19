Perú

La advertencia de la madre de Gisela Valcárcel que la dejó helada y con la cocina destrozada: quería llamar a la prensa

La conductora recordó en el pódcast 'Habla Serio' el día en que Teresa Álvarez reaccionó con furia tras una frase que le dijo la 'Señito' cuando ya era una figura conocida a nivel nacional y que nunca olvidó

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Gisela Valcárcel relata una de las anécdotas más impactantes de su vida, cuando en la cima de su fama, una discusión con su madre terminó con una lección inolvidable sobre mantener los pies en la tierra. Video: YouTube Latina / Habla Serio

Gisela Valcárcel tiene una de las trayectorias más largas de la televisión peruana, pero detrás de los reflectores guarda recuerdos familiares que pocas veces ha compartido en público. Uno de ellos salió a la luz esta semana, cuando la popular ‘Señito’ reveló el episodio más tenso que vivió con su madre, Teresa Álvarez, en una conversación que dejó a más de uno sin palabras.

La historia, narrada con detalle en el pódcast ‘Habla serio con Mónica Delta y Santiago Gómez’ de Latina, terminó con una cocina destrozada y una advertencia que la conductora asegura no haber olvidado jamás. La presentadora reconoció que ya no recuerda qué originó la discusión.

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Lo que sí tiene grabado en la memoria es la secuencia exacta de lo que ocurrió ese día dentro de su propia vivienda, cuando ya gozaba de reconocimiento nacional. Con el tiempo, Gisela admitió que aquel momento se convirtió en una de las enseñanzas más profundas que le dejó su progenitora sobre el respeto y los límites que una madre nunca deja de marcar, sin importar la fama de sus hijos.

La frase que desató la discusión con su madre

Todo comenzó cuando Teresa Álvarez le exigió a su hija obediencia. “A mí me haces caso, a mí me obedeces”, le dijo. La respuesta de Gisela fue directa: “Mamá, estamos en mi casa”. Esas cuatro palabras fueron suficientes para encender la mecha. Su madre, que estaba de espaldas al caño, se dio vuelta y le preguntó: “¿Qué has dicho?”.

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Díptico de dos fotografías. Izquierda: una mujer rubia con suéter rojo abraza a una mujer mayor con lentes. Derecha: una mujer rubia abraza a una mujer mayor
Gisela Valcárcel recordó en el pódcast Habla serio la pelea más tensa con su madre, Teresa Álvarez, cuando ya era una figura conocida en la televisión peruana.

Lo que siguió fue una reacción que la conductora describió como algo que nadie hubiera esperado. Teresa tomó el vaso que tenía en las manos, vació su contenido en el caño y comenzó a lanzar al suelo todo lo que encontraba a su alcance.

“Con sus manos tiró toda la refrigeradora al suelo, abrió los compartimentos de la alacena y tiró todo”, relató Gisela Valcárcel en el pódcast de Latina. En medio del caos, su madre le lanzó la frase que marcó ese día: “Nunca más le vuelvas a decir a tu madre de quién es esta casa, porque lo que tú eres, te lo di yo”.

La hermana de Gisela intentó intervenir para calmar los ánimos, pero la discusión ya había llegado a su punto más alto. La cocina quedó prácticamente destrozada. “Yo pensé que mi mamá había perdido la consciencia”, confesó la conductora. La escena, sin embargo, aún tenía un capítulo más. Teresa Álvarez no se limitó a destruir la cocina.

Convencida de que la fama no le daba a su hija ningún derecho especial, lanzó una advertencia que Gisela calificó como la más inesperada de toda la discusión: “¿Quién se ha creído?, porque es conocida y famosa. Y la próxima que tú quieras mover un poquito, yo voy a llamar a la prensa”. La amenaza, lejos de ser vacía, reflejaba el carácter de una mujer que nunca permitió que la popularidad de su hija cambiara la dinámica entre ambas.

Gisela Valcárcel dedicó un tierno mensaje a su madre. (Foto: Instagram)
Gisela Valcárcel dedicó un tierno mensaje a su madre. (Foto: Instagram)

Quién es Teresa Álvarez, la madre que le bajó los humos a la ‘Señito’

Detrás de esa reacción hay una historia de vida que explica mucho del carácter de Teresa Álvarez Fernández. La madre de Gisela Valcárcel tuvo una infancia difícil: no fue criada por sus padres biológicos y creció en el Puericultorio Pérez Araníbar, bajo el cuidado de voluntarias de esa institución.

Esa experiencia forjó en ella una personalidad luchadora que, según ha relatado la propia conductora en diversas ocasiones, se tradujo en valores muy concretos para sus hijas: no poner pretextos y esforzarse siempre al máximo, sin importar las circunstancias.

Gisela ha descrito públicamente a su madre como “mamá gallina” y una fuente constante de inspiración. La ha visto salir adelante tanto en la abundancia como en la escasez, y reconoce que esa fortaleza fue determinante en su propia formación. El episodio narrado en ‘Habla serio’ es, en ese sentido, coherente con el perfil de una mujer que nunca dejó que el éxito ajeno —ni siquiera el de su propia hija— alterara su autoridad.

Actualmente, Teresa Álvarez tiene 93 años y atraviesa un delicado estado de salud propios de la edad. Eso ha llevado a Gisela a reorganizar su vida por completo para acompañarla. La conductora ha compartido mensajes sobre esta etapa, en los que describe cómo su cotidianidad, lejos del mundo televisivo, gira hoy alrededor de su rol como hija cuidadora.

Gisela Valcárcel comparte mensaje por la salud de su madre

Gisela Valcárcel revela cómo conoció a su padre

La conversación en el pódcast de Latina no se limitó al episodio con su madre. Gisela Valcárcel también habló sobre uno de los primeros golpes emocionales de su infancia: el día en que, a los 5 años y medio, conoció a su padre. La conductora describió ese momento como una experiencia que le generó un profundo temor.

“Había un señor sentado en el comedor. Sentí miedo y mi mamá me dijo: ‘Es tu papá’. Yo le respondí que era mentira”, confesó. La llegada de su padre al hogar cambió la dinámica familiar de forma drástica. Gisela recordó que su madre comenzó a priorizar la atención hacia su esposo, y que sus cuatro hijas pasaron a un segundo plano.

A eso se sumó la presión de su padre respecto a sus calificaciones escolares y la falta de validación que sintió durante esa etapa.

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