ONP recibirá garantía estatal por S/ 42 millones para financiar bonos de reconocimiento durante 2026

El Gobierno Nacional aprobó una garantía por hasta S/ 42 millones a favor de los Bonos de Reconocimiento y Bonos Complementarios que emitirá la Oficina de Normalización Previsional (ONP) durante el Año Fiscal 2026. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo Nº 136-2026-EF, publicado en el marco de las disposiciones sobre endeudamiento público.
La norma establece que la garantía forma parte de las operaciones de endeudamiento interno autorizadas para el presente año y busca respaldar los compromisos vinculados a estos bonos, de acuerdo con las disposiciones del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones y la normativa aplicable a la jubilación anticipada para trabajadores que realizan actividades de riesgo.
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Garantía respaldará emisión de bonos de la ONP
El Decreto Supremo precisa que la Ley Nº 32515, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2026, autorizó al Gobierno Nacional a realizar operaciones de endeudamiento interno hasta por S/ 38.435 millones. Dentro de este monto, se contempla un límite de hasta S/ 42 millones destinado a los Bonos ONP.
En ese marco, el Gobierno Nacional otorgará la garantía a los Bonos de Reconocimiento y Bonos Complementarios que sean emitidos por la ONP durante el Año Fiscal 2026, hasta por el monto aprobado.
La medida se sustenta en las disposiciones del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, su reglamento y la Ley Nº 27252, que regula el derecho de jubilación anticipada para afiliados al Sistema Privado de Pensiones que realizan labores que implican riesgo para la vida o la salud.
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ONP asumirá redención con su presupuesto institucional
El decreto establece que la ONP será la entidad encargada de atender durante el presente año la redención de los Bonos de Reconocimiento y Bonos Complementarios. Estos pagos se realizarán con cargo a los recursos asignados en el presupuesto institucional del pliego.
Asimismo, la norma señala que la operación de endeudamiento interno cumple con los requisitos establecidos en el Decreto Legislativo Nº 1437, que regula el Sistema Nacional de Endeudamiento Público, así como con las directivas aplicables para la concertación de operaciones de endeudamiento y otorgamiento de garantías.
La Dirección General del Tesoro Público y la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Economía y Finanzas emitieron opinión favorable sobre la operación. Además, la Contraloría General de la República informó previamente sobre el procedimiento, conforme a sus competencias.
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MEF aprobará normas complementarias para aplicar la medida
El Decreto Supremo dispone que el Ministerio de Economía y Finanzas podrá aprobar, mediante resolución ministerial, las normas complementarias necesarias para la implementación de la garantía otorgada a favor de los bonos administrados por la ONP.
La aprobación de la operación se realizó con el voto favorable del Consejo de Ministros y cuenta con el refrendo del presidente del Consejo de Ministros y del ministro de Economía y Finanzas.
La norma fue firmada en la Casa de Gobierno, en Lima, el 15 de julio de 2026, por el presidente de la República, José María Balcázar Zelada; el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez; y el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas.
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