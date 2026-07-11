Doble pensión de la ONP se paga desde este 13 de julio en casa de los jubilados

Atención, jubilados. La Oficina de Normalización Previsional (ONP) iniciará este lunes 13 de julio el pago de pensiones a domicilio para 10 mil 60 pensionistas de Lima y el Callao, un servicio gratuito que permite cobrar la pensión de manera segura sin necesidad de acudir a una agencia bancaria.
La entidad, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informó que la entrega de las pensiones se realizará hasta el 25 de julio, de acuerdo con un cronograma establecido por zonas, con el fin de facilitar la atención de los beneficiarios.
- El recorrido comenzará el 13 y 14 de julio en los distritos de Lima Sur: Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo
- Del 15 al 17 de julio, el servicio continuará en Lima Norte, que comprende Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla
- Posteriormente, entre el 18 y 20 de julio, se atenderá a los pensionistas de Lima Centro, en los distritos de Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacámac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia
- La ONP precisó que del 21 al 25 de julio se realizará una segunda visita dirigida a los pensionistas que no pudieron ser ubicados durante la primera fecha programada.
Cómo solicitar el pago en casa
Los pensionistas que deseen recibir su pensión en casa pueden solicitar este servicio de manera gratuita a través de la plataforma virtual de la ONP.
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La entidad indicó que las solicitudes registradas entre el 11 de julio y el 7 de agosto serán atendidas desde setiembre, mes en el que los nuevos beneficiarios empezarán a cobrar su pensión bajo esta modalidad.
¿Dónde hacer consultas? Para obtener mayor información, los pensionistas pueden comunicarse con la central telefónica ONP Te Escucha, llamando al (01) 634-2222, opción 1, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 5:30 p. m.
Pago del decreto 20530
Pero también aún hay trabajadores que reciben sus pensiones a través de otras entidades. Como se sabe, estos son los del decreto Ley 20530, quienes pasarán progresivamente a la ONP.
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Por ahora, quienes reciben en otras entidades tienen estas fechas:
- Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: lunes 13 de julio
- Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: martes 14 de julio
- Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: miércoles 15 de julio
- Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: jueves 16 de julio.
ONP recomienda estar alerta
También la entidad ha dado algunas recomendaciones y consejos para proteger tu dinero, sobre todo en estas Fiestas Patrias:
- Planifica el retiro de tu pensión: Si no necesitas todo el dinero de inmediato, retira solo el monto que utilizarás en los próximos días. Si es posible, acude acompañado de un familiar o una persona de confianza
- Evita aceptar ayuda de desconocidos: Si tienes dificultades para usar el cajero o realizar una operación, solicita apoyo únicamente al personal identificado del banco
- Guarda el dinero antes de salir del banco: No cuentes el efectivo en lugares públicos ni lo exhibas al retirarte de la agencia
- Protege tu tarjeta y clave: Al digitar tu clave, cubre el teclado con la mano y nunca permitas que otra persona la vea
- No aceptes cambiar billetes ni recibir ayuda para transportar tu dinero: Algunos delincuentes se hacen pasar por personas amables para cometer robos.
Igualmente la entidad te recuerda que puedes llamar a ONP Te escucha al teléfono (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m., si tienes alguna duda o necesitas orientación.
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