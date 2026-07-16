Euro hoy en Perú: cotización de cierre del 16 de julio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,88 soles, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, con una variación porcentual de 0,15% en comparación con el día anterior. Fuente: Dow Jones.
En la última semana, el euro experimentó un avance del 0,29%, aunque su variación interanual se mantiene en una disminución del -5,01%.
El euro a sol peruano ha mantenido una tendencia positiva en los últimos dos días, reflejando un ligero fortalecimiento de la moneda europea. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 4,29%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 7,21%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.
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