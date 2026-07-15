Perú

Aguinaldo por Fiestas Patrias 2026: ¿Este beneficio está afecto a descuentos por AFP, ONP o quinta categoría?

El pago extra que reciben los trabajadores por Fiestas Patrias genera interrogantes sobre posibles deducciones, mientras la normativa actual distingue entre aportes previsionales y la incidencia del impuesto a la renta

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Este video presenta a un especialista de SERVIR explicando el concepto y aplicación del aguinaldo. El material audiovisual ofrece detalles sobre este beneficio económico, en el contexto de la normativa laboral peruana.

El pago del aguinaldo suele generar dudas entre los trabajadores respecto a los descuentos aplicables a este ingreso adicional. El aguinaldo no está sujeto a descuentos de AFP, ONP ni genera aportes a EsSalud, según la normativa vigente para el sector público en Perú. De acuerdo con fuentes oficiales, este beneficio busca incrementar el poder adquisitivo de los trabajadores durante las campañas de julio y diciembre.

La consulta sobre la retención de la quinta categoría es una de las más frecuentes entre empleados y responsables de recursos humanos. El aguinaldo, aunque exento de los citados descuentos previsionales y de salud, puede impactar en el cálculo del Impuesto a la Renta de quinta categoría, según la interpretación de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).

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Calculadora, lápiz, formulario de Impuesto a la Renta, sobre con billetes de soles y la etiqueta 'Aguinaldo', logo de SUNAT.
La relación entre el aguinaldo y el impuesto a la renta de quinta categoría en Perú se ilustra con billetes de soles, un formulario tributario y una calculadora con el logo de SUNAT. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos y exclusiones para descuentos previsionales

El marco legal establece que los aguinaldos que perciben los trabajadores estatales y privados no forman parte de la base para aportes obligatorios a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) ni a la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Además, estos montos tampoco generan contribuciones a la seguridad social en salud (EsSalud). La normativa busca garantizar que el monto recibido por concepto de aguinaldo llegue íntegramente al trabajador, sin deducciones previsionales.

Esta exoneración responde a la naturaleza excepcional y no remunerativa del aguinaldo. Según la interpretación de la legislación laboral peruana, el aguinaldo constituye un beneficio adicional y no un componente regular del salario. Por tanto, la AFP y la ONP no registran estos pagos como parte de los ingresos computables para la jubilación o pensión.

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Mano de persona adulta sostiene un sobre blanco con billetes, la palabra 'Aguinaldo' y documentos tachados con 'AFP' y 'ONP'.
Una persona recibe un sobre blanco con billetes de soles peruanos como aguinaldo, indicando la ausencia de descuentos por AFP u ONP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consideración del aguinaldo en el impuesto a la renta

No obstante, la situación varía en relación con los tributos. El aguinaldo puede ser considerado dentro del cálculo del Impuesto a la Renta de quinta categoría, dependiendo del nivel de ingresos y de los tramos vigentes establecidos por la SUNAT. Según la entidad tributaria, la suma de los ingresos anuales determina la base imponible para la retención mensual de este impuesto, en el que el aguinaldo puede tener un efecto relevante en trabajadores con remuneraciones medias o altas.

La inclusión del aguinaldo en el cálculo de la quinta categoría no es automática para todos los trabajadores. El impacto depende de si el ingreso total anual supera los umbrales fijados por la SUNAT para la retención del impuesto. Por ello, los empleadores deben proyectar los ingresos anuales de cada colaborador y determinar si corresponde aplicar una retención mayor tras el pago del aguinaldo.

Un sobre con billetes de soles peruanos y la palabra "Aguinaldo", junto a documentos con los logos de AFP, ONP y EsSalud, sellados con "No aplica" o "Exento".
Un aguinaldo en soles peruanos dentro de un sobre muestra la exención de descuentos de AFP, ONP y EsSalud para este beneficio laboral en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Procedimiento para la proyección y retención

En la práctica, las áreas de recursos humanos y contabilidad revisan la proyección de ingresos de cada trabajador al momento de calcular la retención de la quinta categoría. La inclusión del aguinaldo puede modificar la tasa efectiva de retención mensual, especialmente en los casos en que el ingreso anual acumulado se acerca o supera el tramo exento de este impuesto.

La normativa de la SUNAT establece que la retención debe ajustarse conforme a la variación de los ingresos reales del trabajador. Si el pago del aguinaldo eleva el ingreso anual por encima del tramo exento, el empleador debe recalcular la retención y realizar el descuento correspondiente en los meses siguientes.

Una calculadora gris, un billete de cien soles peruanos doblado y tres tarjetas superpuestas con los logos de SUNAT, AFP y ONP sobre un fondo gris claro.
Una calculadora, un billete de cien soles peruanos y los logos de SUNAT, AFP y ONP ilustran los sistemas tributarios y de pensiones en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para la gestión de planillas

Los especialistas en temas tributarios aconsejan que los responsables de planillas revisen detalladamente el impacto del aguinaldo en el cálculo anual del impuesto a la renta. En el caso de trabajadores públicos y privados con remuneraciones medias y altas, la correcta proyección evita contingencias tributarias y posibles sanciones por omisiones.

La revisión periódica de la proyección de ingresos permite anticipar si el aguinaldo hará que un trabajador pase a un tramo superior de retención. En estos casos, la coordinación entre el área contable y la de recursos humanos resulta fundamental para cumplir con la normativa y evitar ajustes inesperados al finalizar el año fiscal.

Una calculadora, una boleta de pago, un bolígrafo y tres tarjetas con logos de SUNAT, AFP y ONP sobre un escritorio de madera.
Una boleta de pago peruana, una calculadora y los logos de SUNAT, AFP y ONP señalan trámites relacionados con impuestos y pensiones en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias entre regímenes y sectores

El tratamiento del aguinaldo puede variar según el régimen laboral y el sector de pertenencia. En el sector público, el aguinaldo se entrega como un monto fijo definido por el Ejecutivo, mientras que en el sector privado puede equivaler a una gratificación proporcional al tiempo trabajado. En ambos casos, la exclusión de aportes previsionales y de salud se mantiene, aunque la integración al cálculo de la quinta categoría sigue la lógica general dictada por la SUNAT.

La normativa vigente busca uniformizar el tratamiento fiscal y previsional del aguinaldo, aunque su monto y modalidad de entrega pueden diferir entre los sectores público y privado. Este enfoque busca dar claridad a los trabajadores respecto al destino y uso de este beneficio, así como a los empleadores en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y previsionales.

Una mano sostiene un documento con el logo de SUNAT y las siglas AFP, ONP, con una calculadora y otros papeles en un escritorio.
Una mano adulta sostiene un recibo de aguinaldo que muestra el logo de SUNAT, AFP y ONP, sobre un escritorio con una calculadora en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Claves para el trabajador

Para los trabajadores, resulta importante conocer que el aguinaldo no reduce sus aportes previsionales ni el saldo a favor en EsSalud, pero puede influir en el impuesto anual si el ingreso supera los tramos exentos. La revisión de la boleta de pago y la consulta con el área de recursos humanos o un asesor tributario ayudan a aclarar eventuales dudas sobre la retención o el cálculo de la quinta categoría.

La transparencia en la información y el acceso a canales de consulta en la SUNAT permiten a los trabajadores y empleadores tomar decisiones informadas sobre la gestión del aguinaldo y sus efectos tributarios. La correcta interpretación de la normativa previene errores en las liquidaciones y eventuales inconvenientes al cierre del ejercicio fiscal.

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