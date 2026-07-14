Gobierno autoriza transferencia de más de S/8 millones para aguinaldo y pensiones de la Ley 20530

A diferencia de los jubilados del régimen general de la Oficina de Normalización Previsional, los de la Ley 20530, que han pasado a manos de la ONP de otra entidades del Estado, recibirán un pago extra en julio (y también en diciembre) conocido como el aguinaldo.
Así, por un lado del régimen general, que han aportado de 20 a más años, recibirán una gratificación, lo que les sumó una doble pensión en julio, pero los de la 20530 será un monto de S/300.
Justo para esto el Ministerio de Economía y Finanzas ya autorizado la transferencia para asegurar estos pagos. Se debe apuntar que los jubilados de la 20530, a pesar del monto extra de S/300, estos pensionistas reciben mayores montos de jubilación.
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MEF autoriza pago
“Se autoriza una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, hasta por la suma de S/ 8 millones 147 mil 212 por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor de la Oficina de Normalización Previsional, para financiar la sostenibilidad del pago de las pensiones correspondientes al ejercicio fiscal 2026″, acota el MEF.
Pero esto también incluirá los aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad, bonificaciones y demás conceptos que correspondan percibir a los beneficiarios. Se trata de 573 pensionistas del Decreto Ley Nº 20530 del Ministerio del Interior y a tres pensionistas del Decreto Ley Nº 20530 de la Superintendencia Nacional de Migraciones
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Esto se da “en el marco de lo establecido en la Sexagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, con cargo a los recursos del presupuesto institucional de dichos pliegos".
Cronograma de pagos
Recuerda que las pensiones por encargo de la ONP y las fechas que tienen son las siguientes:
- Decreto Ley N° 18846: Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 13 de julio. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 18 al 25 de julio
- Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo. Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 13 de julio. Pago a domicilio: del 18 al 25 de julio
- Ley N° 30003 pensionistas pesqueros: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 13 de julio. Pago a domicilio: del 18 al 25 de julio
- Ley N° 26790 – pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 13 de julio. Pago a domicilio: del 18 al 25 de julio.
Asimismo, como se sabe, aún hay trabajadores que reciben sus pensiones a través de otras entidades. Estos pasarán progresivamente a la ONP.
- Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: lunes 13 de julio
- Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: martes 14 de julio
- Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: miércoles 15 de julio
- Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: jueves 16 de julio.
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