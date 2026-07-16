Peruanos viajarán masivamente por Fiestas Patrias 2026: prevén 1,9 millones de turistas internos y ganancias de USD 254 millones

Según las proyecciones del Mincetur, el feriado de Fiestas Patrias de 2026 generará un movimiento económico mayor que el registrado en el mismo periodo del año pasado. Foto: Mincetur

El próximo feriado largo por Fiestas Patrias, que se extenderá del 25 al 29 de julio, impulsará un importante movimiento turístico en el país. Según estimaciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), cerca de 1,9 millones de personas realizarán viajes dentro del territorio nacional, lo que permitirá generar un impacto económico aproximado de USD 254 millones.

Las proyecciones corresponden al estudio Impacto Económico del Feriado de Fiestas Patrias 2026, elaborado a partir de encuestas realizadas a personas mayores de 18 años en las principales ciudades del país. El informe calcula un desembolso promedio de S/ 547 por viajero, destinado a gastos como transporte, hospedaje, alimentación, actividades recreativas y otros servicios vinculados al sector turístico.

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El turismo interno superará el desempeño registrado en 2025

Las estimaciones del Mincetur muestran que la campaña de Fiestas Patrias de este año tendrá un efecto económico superior al alcanzado durante el mismo feriado de 2025. En esa oportunidad, el movimiento turístico generó alrededor de USD 223 millones, cifra que ahora sería ampliamente superada.

De acuerdo con el estudio, este crecimiento estaría relacionado principalmente con una mayor permanencia de los viajeros en los destinos elegidos. Una estadía más prolongada también incrementaría el gasto realizado durante el viaje, beneficiando a distintos negocios vinculados a la actividad turística.

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Vacaciones y recreación lideran las motivaciones para viajar

El descanso continúa siendo la principal razón para desplazarse durante el feriado largo. El informe indica que el 64,3% de quienes tienen previsto viajar lo hará por vacaciones, recreación u ocio.

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En segundo lugar aparecen las visitas a familiares y amigos, con el 29,2% de las preferencias. El resto de los viajes responde a otros motivos con una participación considerablemente menor.

Lima y Cusco figuran entre los destinos más elegidos

Entre las regiones con mayor intención de recibir turistas destacan Lima, que concentra el 13,4% de las preferencias, seguida por Cusco (10,7%), Arequipa (10,4%), Ica (7,6%), Piura (7,3%), Cajamarca (7,2%), La Libertad (6,3%), Áncash (4,8%), Lambayeque (4,8%) y Junín (4,6%).

El estudio también revela que el 66,2% de los turistas internos optará por regresar a un destino que ya conoce, mientras que el 33,8% visitará un lugar nuevo. Este comportamiento refleja un elevado nivel de fidelidad hacia diversos destinos nacionales, aunque también existe un importante grupo dispuesto a explorar nuevas alternativas.

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Las vacaciones, la recreación y el ocio serán el principal motivo de viaje durante el feriado largo, con el 64,3% de las preferencias, según el informe. Foto: Mincetur

Atractivos turísticos y patrimonio influyen en la elección del destino

Entre quienes viajarán por vacaciones, la diversidad de atractivos turísticos constituye el principal criterio al momento de decidir el lugar a visitar. Este factor reúne el 50% de las preferencias.

Otros aspectos relevantes son la historia y el patrimonio cultural (27,4%), la posibilidad de visitar familiares y amigos (27,1%), el clima favorable (27%) y la oferta gastronómica (24,2%). Estos elementos continúan consolidando el atractivo de distintos destinos turísticos del país.

El bus seguirá siendo el transporte más utilizado

El transporte terrestre continuará siendo la principal alternativa para movilizarse durante el feriado. El 50,1% de los viajeros tiene previsto utilizar buses interprovinciales para llegar a su destino.

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Después aparecen los viajes en avión (18,2%), el vehículo propio del hogar (9,7%), la movilidad de familiares o amigos (8,1%) y los servicios de transporte ofrecidos por agencias de turismo (7,3%).

La restricción vehicular abarca las cuadras 19 a la 21 de la vía auxiliar de la avenida Brasil, obligando a los conductores a tomar rutas alternas (Créditos: Panamericana TV)

Hoteles de tres estrellas concentran la mayor demanda

En cuanto al hospedaje, los hoteles de tres estrellas serán la opción más elegida por los turistas, con una participación del 26,6%. También destacan las viviendas de familiares o amigos (20,9%), los hospedajes (13,5%) y las casas o departamentos alquilados mediante plataformas como Airbnb (12,4%).

Asimismo, el 11,1% de los viajeros planea alojarse en hoteles de cuatro y cinco estrellas. Con estas proyecciones, el Mincetur ratificó su apuesta por fortalecer el turismo interno como un mecanismo para dinamizar las economías regionales, impulsar el empleo y promover el desarrollo sostenible de los destinos turísticos del país.

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