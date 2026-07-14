Pago de gratificación CAS: Defensoría pide al MEF no retrasar “habilitación de recursos”

En la cancha del MEF. Además de que el Congreso verá la aplicación 'progresiva' del pago de las gratificaciones de los CAS, el MEF será el encargado de decidir si autoriza los pagos o no. - Crédito MEF

Presión al Ejecutivo. Mientras los trabajadores CAS siguen en vilo, pero tendrían una respuesta sobre su gratificación de julio este martes 14 en el Congreso, la Defensoría del Pueblo ha exhortado al Ministerio de Economía y Finanzas a que habilite los recursos de las entidades para que estas paguen a los trabajadores este bono de julio.

Así, el defensor pide “priorizar la habilitación de recursos y optimizar los saldos institucionales para asegurar el pago de las gratificaciones correspondientes a este mes de julio”.

“El retraso de este beneficio impacta directamente en la canasta básica familiar de miles de servidores públicos. Su atención oportuna es indispensable para salvaguardar el derecho a una remuneración equitativa, la estabilidad socioeconómica de los hogares y la paz social en la Administración Pública”, señala el comunicado enviado.

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Se acerca el pago de las planillas y la gratificación queda en vilo. Entidades temen que no cumplir con la Ley traiga consecuencias. - Crédito Andina

Lo que está pendiente

La Defensoría del Pueblo ha actuado ante las recientes movilizaciones y el malestar expresado por diversos gremios de trabajadores bajo el régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS), respecto a la implementación de la Ley N° 32563 sobre el pago de sus gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

Así, esta entidad ha pedido al Poder Ejecutivo que garantice los beneficios laborales de los trabajadores CAS, ya vigente con la Ley 32563.

“Nuestra institución reafirma su defensa irrestricta de los derechos laborales. En ese sentido, la promulgación de la Ley N° 32563 constituye un paso fundamental hacia la eliminación de la discriminación laboral en el sector público, al equiparar progresivamente los beneficios de los servidores CAS con los de otros regímenes laborales", considera la defensoría

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La controversia por el pago de la gratificación a los trabajadores CAS continúa. El presidente Balcázar afirma que será la nueva administración la que deba asumir el tema, incluyendo las críticas del Consejo Fiscal, mientras los trabajadores afectados realizan protestas para asegurar el 100% de su beneficio.

Por eso, “exhortamos respetuosamente al Poder Ejecutivo, en especial al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a los titulares de los pliegos presupuestales, a priorizar la habilitación de recursos y optimizar los saldos institucionales para asegurar el pago de las gratificaciones correspondientes a este mes de julio”.

Como se recuerda, varias entidades no pagarían las gratificaciones a los trabajadores CAS, a pesar de que está vigente la Ley 32563, porque esperan que el MEF de el visto bueno para las modificaciones presupuestales que han propuesto para dar estos pagos.

Por el lado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sugirieron que dado que la Ley está vigente, si no cumplen con el pago no aceptarán responsabilidades por las consecuencias.

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Rodolfo Acuña Namihas es el actual ministro de Economía. No logró aplicar la gradualidad a la Ley de gratificación a los CAS y ahora estaría elaborando nueva propuesta con el Congreso. - Crédito MEF

“Esta Oficina General de Planeamiento y Presupuesto deja expresa constancia del deslinde de responsabilidades respecto de cualquier efecto, contingencia o incumplimiento que pudiera producirse como consecuencia de la demora o falta de emisión del pronunciamiento por parte de su Despacho, toda vez que este constituye un requisito legal indispensable para efectuar las modificaciones presupuestarias autorizadas por la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32563″, aclara el MTC al MEF.

El rol de los gremios

Dado que los gremios de trabajadores siguen movilizándose, y están atentos al resultado de hoy en el Congreso, la Defensoría intenta poner ‘paños fríos’ a los ánimos.

“Hacemos un llamado a los gremios sindicales y a las autoridades a canalizar las demandas mediante mesas de diálogo técnico, transparente y constructivo. Asimismo, recordamos que, si bien el derecho a la protesta está garantizado, este debe ejercerse de manera pacífica, sin afectar el libre tránsito ni la continuidad de los servicios públicos esenciales para la ciudadanía”, recuerda.

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