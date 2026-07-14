Un ataque armado en el sector Morro de Arica, en el distrito de Coishco, provincia del Santa, dejó como saldo el asesinato de tres mujeres pertenecientes a una misma familia, incluidas una adolescente de 13 años, su madre y su abuela.

El hecho, ocurrido la noche del lunes, provocó un fuerte impacto en la comunidad de Chimbote y en toda la región Áncash, que enfrenta una creciente preocupación por la inseguridad y la presencia de bandas criminales.

Triple crimen en Chimbote: sicarios asesinan a abuela, madre y menor de 13 años | Foto: Noticias Chimbote (Facebook)

Detalles del atentado y víctimas

Según información de los medios regionales, dos sujetos armados llegaron en motocicleta hasta la vivienda donde se realizaba una reunión familiar. Aprovecharon que la puerta estaba semiabierta e ingresaron disparando contra los presentes. Las víctimas fueron identificadas como Juana René Sánchez Huamanchumo (50), su hija Rosa Angélica Tapia Sánchez (33) y la menor Elizabeth Ramos Tapia (13).

PUBLICIDAD

Rosa Tapia falleció antes de llegar al Hospital La Caleta, mientras que la adolescente y la abuela murieron horas después en una clínica local debido a la gravedad de los disparos.

Vecinos del sector Morro de Arica alertaron a las autoridades tras escuchar los disparos. El ataque se perpetró con armas de fuego y los agresores escaparon en la misma motocicleta, tomando rumbo desconocido.

Investigación e indignación

La Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público han iniciado investigaciones para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables. Como parte de las diligencias, se están recopilando declaraciones de familiares y testigos, así como revisando imágenes de cámaras de seguridad ubicadas en la zona.

PUBLICIDAD

Un atentado armado en el sector Morro de Arica dejó sin vida a tres integrantes de una familia, hecho que generó alarma y reclamos de justicia en la región Áncash| Foto: Noticias Chimbote (Facebook)

Hasta el momento, las autoridades no han descartado ninguna hipótesis, aunque la modalidad del ataque apunta a un ajuste de cuentas vinculado al sicariato.

El jefe de la Región Policial Áncash, general PNP Eduan Díaz Díaz, señaló que existe la posibilidad que el ataque habría sido dirigido a una de las víctimas. Asimismo, señaló que se ha detenido a un sujeto, pero faltaría capturar a más presuntos autores.

El triple crimen ha generado consternación y temor entre los habitantes de Coishco, quienes reclaman mayor presencia policial y acciones efectivas contra la delincuencia organizada.