Aumentos salariales confirmados: Gobierno y sindicatos firman convenio colectivo para 2027

Finalmente, la representación del Gobierno y las confederaciones de trabajadores estatales suscribieron con su firma el Convenio Colectivo Centralizado 2026-2027, el documento con los acuerdo de aumentos salariales y otros beneficios para los empleados públicos, que entrarán en vigencia desde enero de 2027.
Así, tras meses de negociación colectiva, los montos acordados últimos quedaron conformes y se plantea aumentos desde S/60 hasta S/220, según el nivel de gobierno en el que se aplican. Revisa cada monto a continuación:
- Decreto legislativo 276 (Administrativos) del Gobierno nacional y gobiernos regionales: S/220 para profesionales, para técnicos y para auxiliares.
- Decreto legislativo 276 (Administrativos) de gobiernos locales: S/125
- D. Leg 728, régimen privado: para Gobierno nacional y gobiernos regionales será de S/60 para entidades con escala aprobada entre 2023 y 2026, y de S/125 para entidades con escala aprobada antes del 2023. Para los gobiernos locales será de S/150
- D. Leg. 1057, CAS: Para Gobierno nacional y gobiernos regionales, los que tengan ingresos menores o igual a S/2.364,19 se les aumentará S/153; los que tengan ingresos menores o igual a S/4.364,19 y mayores a S/2.364,19 aumentarán en S/125; y los que ganen más de S/4.364,19 reciben S/60. Para los de los gobiernos locales será S/125 de aumento.
- Ley 31991, Guardaparques: Todos recibirán aumento de S/125
- Ley 30057, Servicio civil: Todos recibirán S/60
- Ley 29709, Servidores penitenciarios: Incremento de S/144,33, para llegar a una RIM de S/2.700
- Ley N°28091, el Servicio Diplomático, no recibirá aumentos por esta negociación.
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