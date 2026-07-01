Aumentos salariales confirmados: Gobierno y sindicatos firman convenio colectivo para 2027

Estos son los aumentos confirmados entre Gobierno y confederaciones. Entrarán en vigencia el 2027. - Crédito Andina

Finalmente, la representación del Gobierno y las confederaciones de trabajadores estatales suscribieron con su firma el Convenio Colectivo Centralizado 2026-2027, el documento con los acuerdo de aumentos salariales y otros beneficios para los empleados públicos, que entrarán en vigencia desde enero de 2027.

Así, tras meses de negociación colectiva, los montos acordados últimos quedaron conformes y se plantea aumentos desde S/60 hasta S/220, según el nivel de gobierno en el que se aplican. Revisa cada monto a continuación:

Decreto legislativo 276 ( Administrativos ) del Gobierno nacional y gobiernos regionales: S/220 para profesionales, para técnicos y para auxiliares.

Decreto legislativo 276 (Administrativos) de gobiernos locales: S/125

D. Leg 728 , régimen privado : para Gobierno nacional y gobiernos regionales será de S/60 para entidades con escala aprobada entre 2023 y 2026, y de S/125 para entidades con escala aprobada antes del 2023. Para los gobiernos locales será de S/150

D. Leg. 1057 , CAS : Para Gobierno nacional y gobiernos regionales, los que tengan ingresos menores o igual a S/2.364,19 se les aumentará S/153 ; los que tengan ingresos menores o igual a S/4.364,19 y mayores a S/2.364,19 aumentarán en S/125 ; y los que ganen más de S/4.364,19 reciben S/60 . Para los de los gobiernos locales será S/125 de aumento.

Ley 31991, Guardaparques : Todos recibirán aumento de S/125

Ley 30057, Servicio civil : Todos recibirán S/60

Ley 29709, Servidores penitenciarios : Incremento de S/144,33 , para llegar a una RIM de S/2.700

Ley N°28091, el Servicio Diplomático, no recibirá aumentos por esta negociación.

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