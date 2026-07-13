Perú

Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 13 de julio

La divisa estadounidense ha registrado un avance respecto a la jornada anterior

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En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en 3,41 soles peruanos, implicando una variación al alza del 0,5% respecto al cierre previo de 3,39 soles peruanos, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,3%, aunque su variación interanual muestra una caída del -3,86%.

El tipo de cambio del dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, consolidándose el crecimiento por un día consecutivo.

La volatilidad actual se sitúa en un 4,58%, inferior a la volatilidad de referencia del 6,8%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.

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