¿Cuánto reciben los trabajadores peruanos de gratificación? La mitad cobrará S/1.500 o menos

La gratificación se paga máximo este viernes 15 de julio al sector privado. Como se sabe, esta equivale a un sueldo íntegro (en el caso de los que estén en planilla completa) más el 9% por el aporte a EsSalud o 6,75 % por pago a una EPS.
¿Pero cuánto realmente están ganando los trabajadores por este bono de Fiestas Patrias? Bumeran realizó una encuesta y descubrió que, del universo de consultados, el 20 % no recibía gratificación, mientras que el 13 % recibía montos por encima de S/5.000. En general, el 50 % recibiría un monto de solo S/1.500 o menos (incluido los que no reciben).
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- El 20 % de personas trabajadoras indicó que no recibe gratificación
- El 10 % indicó que recibe menos de S/500
- El 10 % señaló que recibe entre S/500 y S/1.000
- El 10 % dijo que recibe entre S/1.000 y S/1.500
- El 9 % dijo que recibe entre S/1.500 y S/2.000
- El 8 % dijo que recibe entre S/2.000 y S/2.500
- El 6 % dijo que recibe entre S/2.500 y S/3.000
- El 3 % dijo que entre S/3.000 y S/3.500
- El 6 % entre S/3.500 y S/4.000
- El 5 % entre S/4.500 y S/5.000
- El 13 % apuntó que recibirá más de S/5.000.
Un hombre con traje presenta un segmento informativo sobre las gratificaciones laborales. Se abordan temas de pagos no realizados y los períodos específicos, como el semestre de enero a junio. Una imagen de un mazo de juez refuerza el contexto legal y los derechos para ex empleados. El material es un tutorial que explica los pasos a seguir ante el impago de estos beneficios.
¿De cuánto es tu gratificación?
Como se sabe, básicamente tu gratificación es básicamente equivalente a tu sueldo, si es que estás en una empresa grande y que no esté bajo el régimen aplicable para la media planilla (con la mitad de los beneficios).
Si ganas el sueldo mínimo, recibirás S/1.130 más S/101,7 si tu empleador aporta a EsSalud: un monto de S/1231,7, como base. una forma sencilla de calcularla es la siguiente:
- Gratificación = Sueldo bruto obtenido en los últimos 6 meses / 6 x los meses trabajados + 9 % de EsSalud o 6,75 % de EPS + Asignación familiar equivalente a S/113 (en caso se perciba).
Entonces ¿por qué hay algunos trabajadores que ganan más o menos, inclusive recibiendo el sueldo mínimo? Por un lado, ese monto sería la mitad, si uno está en la ‘media planilla’, de solo S/615,85.
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Pero podría ser mayor si se incluye en el cálculo otros pagos remunerativos, como horas extras, pago de feriados, etc.
Lo que incluye la ‘grati’
Dentro del cálculo de la ‘grati’ se incluyen conceptos remunerativos como los siguientes:
- Sueldos y salarios básicos
- Comisiones o destajo
- Horas extras
- Compensación por trabajo en días de descanso y en feriados
- Remuneración vacacional
- Premio por ventas.
- Alimentación en dinero
- Prestaciones alimentarias: suministro directo
- Incremento 10,23 % AFP
- Incremento 3,00 % AFP
- Remuneración en especie
- Incremento 3,3 % SNP
- Remuneración por la hora de permiso por lactancia.
Asimismo, se añaden las asignaciones (como la asignación familiar y otras asignaciones otorgadas regularmente), bonificaciones (como las que son por tiempo de servicios, por riesgo de caja, por producción, altura, turno, entre otras). También el cálculo puede incluir bonificaciones regulares, otras gratificaciones otorgadas de forma ordinaria, pago de licencias con goce de haber y tributos a cargo del trabajador asumidos por el empleador.
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