Perú

¿Cuánto reciben los trabajadores peruanos de gratificación? La mitad cobrará S/1.500 o menos

Situación del sector laboral peruano. Una encuesta de Bumeran reveló los montos que reciben los trabajadores en el país. El 13% recibe por encima de S/5.000

Guardar
Google icon
Mano con billetes de 100 soles
La 'grati' ya está empezando a pagarse a trabajadores privados. El monto equivale a un poco más de un sueldo entero. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

La gratificación se paga máximo este viernes 15 de julio al sector privado. Como se sabe, esta equivale a un sueldo íntegro (en el caso de los que estén en planilla completa) más el 9% por el aporte a EsSalud o 6,75 % por pago a una EPS.

¿Pero cuánto realmente están ganando los trabajadores por este bono de Fiestas Patrias? Bumeran realizó una encuesta y descubrió que, del universo de consultados, el 20 % no recibía gratificación, mientras que el 13 % recibía montos por encima de S/5.000. En general, el 50 % recibiría un monto de solo S/1.500 o menos (incluido los que no reciben).

PUBLICIDAD

  • El 20 % de personas trabajadoras indicó que no recibe gratificación
  • El 10 % indicó que recibe menos de S/500
  • El 10 % señaló que recibe entre S/500 y S/1.000
  • El 10 % dijo que recibe entre S/1.000 y S/1.500
  • El 9 % dijo que recibe entre S/1.500 y S/2.000
  • El 8 % dijo que recibe entre S/2.000 y S/2.500
  • El 6 % dijo que recibe entre S/2.500 y S/3.000
  • El 3 % dijo que entre S/3.000 y S/3.500
  • El 6 % entre S/3.500 y S/4.000
  • El 5 % entre S/4.500 y S/5.000
  • El 13 % apuntó que recibirá más de S/5.000.

Un hombre con traje presenta un segmento informativo sobre las gratificaciones laborales. Se abordan temas de pagos no realizados y los períodos específicos, como el semestre de enero a junio. Una imagen de un mazo de juez refuerza el contexto legal y los derechos para ex empleados. El material es un tutorial que explica los pasos a seguir ante el impago de estos beneficios.

¿De cuánto es tu gratificación?

Como se sabe, básicamente tu gratificación es básicamente equivalente a tu sueldo, si es que estás en una empresa grande y que no esté bajo el régimen aplicable para la media planilla (con la mitad de los beneficios).

Si ganas el sueldo mínimo, recibirás S/1.130 más S/101,7 si tu empleador aporta a EsSalud: un monto de S/1231,7, como base. una forma sencilla de calcularla es la siguiente:

  • Gratificación = Sueldo bruto obtenido en los últimos 6 meses / 6 x los meses trabajados + 9 % de EsSalud o 6,75 % de EPS + Asignación familiar equivalente a S/113 (en caso se perciba).
Keiko Fujimori con los pulgares arriba
¿Keiko Fujimori mantendrán los beneficios laborales de los trabajadores? Crecen los pedidos a recortar derechos desde la esfera pública. - Crédito Difusión

Entonces ¿por qué hay algunos trabajadores que ganan más o menos, inclusive recibiendo el sueldo mínimo? Por un lado, ese monto sería la mitad, si uno está en la ‘media planilla’, de solo S/615,85.

PUBLICIDAD

Pero podría ser mayor si se incluye en el cálculo otros pagos remunerativos, como horas extras, pago de feriados, etc.

manos contando billetes de soles y calculadora
El plazo para el primer pago de la gratificación del año vence el miércoles 15 de julio. - Crédito Andina/Carla Patiño Ramírez

Lo que incluye la ‘grati’

Dentro del cálculo de la ‘grati’ se incluyen conceptos remunerativos como los siguientes:

  • Sueldos y salarios básicos
  • Comisiones o destajo
  • Horas extras
  • Compensación por trabajo en días de descanso y en feriados
  • Remuneración vacacional
  • Premio por ventas.
  • Alimentación en dinero
  • Prestaciones alimentarias: suministro directo
  • Incremento 10,23 % AFP
  • Incremento 3,00 % AFP
  • Remuneración en especie
  • Incremento 3,3 % SNP
  • Remuneración por la hora de permiso por lactancia.

Asimismo, se añaden las asignaciones (como la asignación familiar y otras asignaciones otorgadas regularmente), bonificaciones (como las que son por tiempo de servicios, por riesgo de caja, por producción, altura, turno, entre otras). También el cálculo puede incluir bonificaciones regulares, otras gratificaciones otorgadas de forma ordinaria, pago de licencias con goce de haber y tributos a cargo del trabajador asumidos por el empleador.

Temas Relacionados

GratificaciónGratificación 2026Sector privadoperu-economia

Más Noticias

Se conoció que Roberto Mosquera pidió salida de jugador histórico de Sporting Cristal: “Sería cedido a prestado”

El DT tomó una drástica decisión a pocos días del inicio del Torneo Clausura 2026: ¿se alista una salida más en el Rímac? Conoce los detalles de la última novedad con los ‘cerveceros’

Se conoció que Roberto Mosquera pidió salida de jugador histórico de Sporting Cristal: “Sería cedido a prestado”

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del viernes 10 de julio de 2026

Dos sismos de magnitudes 3.4 y 4.5 se registraron en Moquegua y Junín, en la mañana del 9 de julio, según reportes del Instituto Geofísico del Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del viernes 10 de julio de 2026

Campaña veterinaria para este jueves 16 de julio: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

Los vecinos accederán sin costo a servicios veterinarios básicos y orientación especializada para el cuidado de sus mascotas

Campaña veterinaria para este jueves 16 de julio: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

Esperó el momento para atacarlo: hombre fue asesinado a balazos tras dejar a su hijo en un colegio de Nuevo Chimbote

El ataque ocurrió en plena hora de entrada al colegio Gran Maestro, donde padres y estudiantes presenciaron la escena. La Policía realiza diligencias para identificar a los responsables

Esperó el momento para atacarlo: hombre fue asesinado a balazos tras dejar a su hijo en un colegio de Nuevo Chimbote

Machu Picchu acumula una pérdida de casi 6.1 millones de turistas desde 2020

Este rezago se encuentra en línea con el menor flujo de turistas internacionales al Perú, el cual se sitúa 21% por debajo de 2019

Machu Picchu acumula una pérdida de casi 6.1 millones de turistas desde 2020
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

José María Balcázar dice que gabinete de Keiko Fujimori no sería de ancha base: “Gobernará con sus propios militantes”

José María Balcázar dice que gabinete de Keiko Fujimori no sería de ancha base: “Gobernará con sus propios militantes”

Marco Vinelli, jefe de transferencia de Keiko Fujimori, pide al Gobierno de Balcázar que deje de hacer nuevas designaciones

Cesan a Amado Enco del cargo de procurador de la Contraloría por “pérdida de confianza”, pese a que ganó concurso público

Organismo de la ONU declara “arbitraria” la detención de Castillo y pide su liberación “inmediata” e indemnización

José María Balcázar reconoce que informe de ONU cambiaría las condiciones para indultar a Pedro Castillo

ENTRETENIMIENTO

La Noche Dorada 2 del Zein: fecha, lugar y peleas confirmadas de la velada de boxeo

La Noche Dorada 2 del Zein: fecha, lugar y peleas confirmadas de la velada de boxeo

Magaly Medina vs Jefferson Farfán: denuncias, amenazas y un video que el Poder Judicial declaró inadmisible

Verónica Linares habla sobre los rumores de una supuesta relación con Federico Salazar tras separarse de Katia Condos

Cantante cusqueña Dayan Flor compite por el título de mejor vocalista en los InterContinental Music Awards 2016

Ariel Fefer busca descubrir quién mató a su madre, expresa el rechazo que siente hacia su padre y se refiere a Eva: “No me arrepiento de haberla culpado, pero sí de la forma”

DEPORTES

Se conoció que Roberto Mosquera pidió salida de jugador histórico de Sporting Cristal: “Sería cedido a préstamo”

Se conoció que Roberto Mosquera pidió salida de jugador histórico de Sporting Cristal: “Sería cedido a préstamo”

Pablo Guede definió once para Alianza Lima vs Deportivo Cali: la sorpresa en el ataque ante el equipo de Pedro Gallese

Dónde ver España vs Bélgica HOY en Perú: canal tv online del partido por cuartos de final del Mundial 2026

A qué hora juega España vs Bélgica en Perú: partido por cuartos de final del Mundial 2026

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 HOY: así van los partidos de la Semana 3