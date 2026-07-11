Gratificación CAS en riesgo: Tras fallo del TC, Keiko Fujimori podría buscar inconstitucionalidad de Ley aprobada

La última recta para los trabajadores CAS pone en riesgo el futuro de su gratificación. Ya revelaron que saldrán a marchar. - Crédito Andina

El primer choque del nuevo gobierno podría ser con los trabajadores CAS del sector público. La situación del pago de la gratificación a los empleados estatales bajo el régimen del decreto legislativo 1057 se vuelve a complejizar, ahora tras una nueva sentencia del Tribunal Constitucional que retrocede en la decisión de reconocer la iniciativa de gasto del Congreso de la República.

Ahora, para el TC, justo a puertas del gobierno de Keiko Fujimori, “la iniciativa de gasto es una competencia del Poder Ejecutivo como instrumento de administración de la hacienda pública. Los congresistas no tienen iniciativa para incrementar gastos que incidan en el presupuesto anual o que impacten en el futuro.

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Pero a pesar de que la Ley 32563 se aprobó —esta dio gratificación y CTS a los trabajadores CAS, a todas luces una que entra dentro de lo considerado iniciativa de gasto para el Estado, motivada por el Congreso—, fuentes del sector público revelaron a Infobae Perú que hay una preocupación de que el gobierno entrante lleve, con la justificación de fallo del TC, esta Ley para que sea declarada inconstitucional.

En la esfera pública han crecido los pedidos para que Fujimori elimine feriados, quite gratificaciones y CTS. - Crédito Difusión

TC cambia las ‘reglas’ para el nuevo gobierno

Luego de unos cuatro años donde el TC había reconocido la iniciativa de gasto del Congreso —con lo que decenas de proyectos de ley fueron aprobados para crear universidades y destinar recursos para esto, aprobar bonos para sectores como los veteranos de las Fuerzas Armadas, crear nuevos derechos para trabajadores, elevar monto de pensiones—, ahora la entidad retrocede.

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Esto ha preocupado a los trabajadores CAS, quienes esperan que el Congreso pueda elaborar una fórmula este lunes 13 de julio para que el Gobierno autorice el pago de sus gratificaciones de este mes, sino no obtendrían ningún pago adicional como beneficio por Fiestas Patrias.

La controversia por el pago de la gratificación a los trabajadores CAS continúa. El presidente Balcázar afirma que será la nueva administración la que deba asumir el tema, incluyendo las críticas del Consejo Fiscal, mientras los trabajadores afectados realizan protestas para asegurar el 100% de su beneficio.

Pero esta Ley justamente ha sido motivada reconociendo esa iniciativa de gasto del Congreso, con el fallo anterior del TC. Para economistas como Luis Alberto Arias, exjefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), “las leyes aprobadas por el Congreso vía iniciativa de gasto de los congresistas contraviniendo la Constitución y esta nueva sentencia del TC deberían ser derogadas”.

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Eso es lo que temen los trabajadores CAS ahora. “Al emitirse esta sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe a los congresistas no aprobar leyes que tienen presupuesto o gasto público, posiblemente el siguiente gobierno pueda enviar al Tribunal Constitucional muchas leyes aprobadas (...) y el TC de plano podría declararlas inconstitucionales”, revelo una fuente de la Confederación de Trabajadores Estales del Perú (CTE Perú) a Infobae Perú. Dentro de estas podría estar la Ley de gratificación CAS.

El Tribunal Constitucional le ha devuelto al Ejecutivo la exclusividad de la iniciativa de gasto y se la quita el Congreso, justo a puertas de un nuevo gobierno fujimorista. - Crédito Andina

Leyes que podrían considerarse

Sin embargo, las iniciativas que consideran los estatales que podrían derogarse no solo sería la Ley 32563, que da gratificación y CTS a los CAS, sino otras también que afectarían a otros sectores de trabajadores públicos.

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La Ley que da gratificación a los trabajadores CAS

La Ley de pensión digna, que daría montos de S/3.500,70, a los maestros cesantes y jubilados

La Ley de la homologación del incentivo único del CAFAE.

“Eso a nosotros un poco, a los trabajadores nos preocupa. [Que se deroguen] derechos que han sido conquistados en el Congreso políticamente, reestableciendo derechos, que los trabajadores han dejado de percibir. (...) Todos esos podrían ser quedar nulos”, agrega la fuente estatal.