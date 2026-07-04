Doble pensión ONP se paga desde este 7 de julio: El requisito para recibir la gratificación

Los pensionistas que hayan aportado 20 años o más a la ONP pueden cobrar su gratificación. - Crédito Andina

El martes 7 de julio se empieza a pagar las pensiones a los jubilados de la ONP (Oficina de Normalización Previsional), pero este mes el pago no solo incluirá el monto usual, sino que vendrá como un pago doble.

Esto es por la gratificación, que además del sector privado también alcanza a los jubilados de la ONP. Esto significa que si como pensión el jubilado recibe S/1.000, en julio recibirá S/2.000 (también aplica para diciembre).

Sin embargo no son todos los asegurados los que tendrán derecho a esta pensión adicional. Quienes reciben la gratificación en la ONP son los del régimen general, quienes hayan cumplido con 20 años o más de aportes.

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Este julio se paga la pensión más la gratificación a jubilados de la ONP, pero estos tienen que cumplir algunos requisitos. - Crédito Andina

Se pagará desde este 7 de julio

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) anunció el cronograma de pago de pensiones de julio para los beneficiarios de los distintos regímenes previsionales que administra la entidad, que este mes vendrá con gratificaciones.

Cabe indicar que la ONP, organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas iniciará este martes 7 de julio el pago de pensiones correspondiente al mes de julio a 790 mil 556 pensionistas en todo el país.

Además, como parte de este proceso, 649 mil 203 pensionistas del régimen general recibirán, además de la pensión de julio, una pensión adicional también conocida como la “grati”, con motivo de las Fiestas Patrias.

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Con tu clave virtual puedes acceder a tus constancias de pago a través de ONP Virtual. | ONP

Estas son las fechas según el apellido:

Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre A y C - martes 7 de julio

Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre D y L - miércoles 8 de julio

Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre M y Q - jueves 9 de julio

Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre R y Z - viernes 10 de julio.

deberán estar atentos a las fechas del lunes 13 de julio al sábado 25 de julio. Los domiciliados que tengan pago a domicilio deberán estar atentos a las fechas del lunes 13 de julio al sábado 25 de julio.

Como se recuerda, en su momento, Fermín Sáenz, coordinador de asesoría previsional de la ONP, precisó que el depósito de la pensión con gratificación se realizará automáticamente en la misma cuenta bancaria donde recibe su pensión mensual, según el cronograma oficial.

Asimismo, los depósitos se realizarán mediante abono en cuenta bancaria en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif, mientras que algunos pensionistas también podrán acceder al servicio de pago a domicilio.

Desde el 7 de julio se cobrará según el apellido. - Créditos Andina

Pensiones por encargo

De igual manera, para los otros regímenes de pensiones que paga esta institución, las fechas son las siguientes:

Decreto Ley N° 18846 : Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 13 de julio. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 18 al 25 de julio

Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo . Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 13 de julio. Pago a domicilio: del 18 al 25 de julio

Ley N° 30003 pensionistas pesqueros : Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 13 de julio. Pago a domicilio: del 18 al 25 de julio

Ley N° 26790 – pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 13 de julio. Pago a domicilio: del 18 al 25 de julio.

Se debe precisar que, de acuerdo con el Decreto Supremo N.º 282-2021-EF, los pensionistas que reciben una pensión proporcional, otorgada a quienes acreditaron al menos 10 años de aportes, no perciben gratificaciones en los meses de julio y diciembre.

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