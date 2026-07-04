Perú

Doble pensión ONP se paga desde este 7 de julio: El requisito para recibir la gratificación

Los jubilados de la ONP también podrán cobrar la gratificación, justo como el sector privado. Pero hay un requisito que deben haber cumplido durante el periodo en que aportaron a sus pensiones

Guardar
Google icon
Pensionistas cobrando dinero en el Banco de la Nación
Los pensionistas que hayan aportado 20 años o más a la ONP pueden cobrar su gratificación. - Crédito Andina

El martes 7 de julio se empieza a pagar las pensiones a los jubilados de la ONP (Oficina de Normalización Previsional), pero este mes el pago no solo incluirá el monto usual, sino que vendrá como un pago doble.

Esto es por la gratificación, que además del sector privado también alcanza a los jubilados de la ONP. Esto significa que si como pensión el jubilado recibe S/1.000, en julio recibirá S/2.000 (también aplica para diciembre).

Sin embargo no son todos los asegurados los que tendrán derecho a esta pensión adicional. Quienes reciben la gratificación en la ONP son los del régimen general, quienes hayan cumplido con 20 años o más de aportes.

PUBLICIDAD

aportantes de la ONP con dinero en mano en el Banco de la Nación
Este julio se paga la pensión más la gratificación a jubilados de la ONP, pero estos tienen que cumplir algunos requisitos. - Crédito Andina

Se pagará desde este 7 de julio

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) anunció el cronograma de pago de pensiones de julio para los beneficiarios de los distintos regímenes previsionales que administra la entidad, que este mes vendrá con gratificaciones.

Cabe indicar que la ONP, organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas iniciará este martes 7 de julio el pago de pensiones correspondiente al mes de julio a 790 mil 556 pensionistas en todo el país.

Además, como parte de este proceso, 649 mil 203 pensionistas del régimen general recibirán, además de la pensión de julio, una pensión adicional también conocida como la “grati”, con motivo de las Fiestas Patrias.

PUBLICIDAD

Con tu clave virtual puedes acceder a tus constancias de pago a través de ONP Virtual. | ONP

Estas son las fechas según el apellido:

  • Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre A y C - martes 7 de julio
  • Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre D y L - miércoles 8 de julio
  • Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre M y Q - jueves 9 de julio
  • Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre R y Z - viernes 10 de julio.
  • Los domiciliados que tengan pago a domicilio deberán estar atentos a las fechas del lunes 13 de julio al sábado 25 de julio.

Como se recuerda, en su momento, Fermín Sáenz, coordinador de asesoría previsional de la ONP, precisó que el depósito de la pensión con gratificación se realizará automáticamente en la misma cuenta bancaria donde recibe su pensión mensual, según el cronograma oficial.

Asimismo, los depósitos se realizarán mediante abono en cuenta bancaria en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif, mientras que algunos pensionistas también podrán acceder al servicio de pago a domicilio.

Aportante de la ONP retirando dinero de cajero del Banco de la Nación
Desde el 7 de julio se cobrará según el apellido. - Créditos Andina

Pensiones por encargo

De igual manera, para los otros regímenes de pensiones que paga esta institución, las fechas son las siguientes:

  • Decreto Ley N° 18846: Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 13 de julio. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 18 al 25 de julio
  • Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo. Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 13 de julio. Pago a domicilio: del 18 al 25 de julio
  • Ley N° 30003 pensionistas pesqueros: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 13 de julio. Pago a domicilio: del 18 al 25 de julio
  • Ley N° 26790 – pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 13 de julio. Pago a domicilio: del 18 al 25 de julio.

Se debe precisar que, de acuerdo con el Decreto Supremo N.º 282-2021-EF, los pensionistas que reciben una pensión proporcional, otorgada a quienes acreditaron al menos 10 años de aportes, no perciben gratificaciones en los meses de julio y diciembre.

Temas Relacionados

ONPCronograma ONPGratificaciónperu-economia

Más Noticias

Canadá vs Marruecos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de final del Mundial 2026

La anfitriona y los ’leones del atlas’ se verán las caras en Houston por un lugar entre los ocho mejores del certamen mundial. El vencedor se medirá ante Francia o Paraguay

Canadá vs Marruecos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de final del Mundial 2026

Gratificación de julio para trabajadores CAS: Sindicatos piden a ministerios cumplir con pago del 100%

Luego de que se cayera la propuesta del MEF de pagar el 10%, los trabajadores CAS están presionando porque se cumpla el pago tal cual señala la Ley 32563, ya vigente

Gratificación de julio para trabajadores CAS: Sindicatos piden a ministerios cumplir con pago del 100%

Cancillería confirma tres peruanos fallecidos y siete desaparecidos tras los terremotos en Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú informó que mantiene las labores de búsqueda de los connacionales no ubicados y brinda asistencia consular a 13 peruanos afectados por la emergencia

Cancillería confirma tres peruanos fallecidos y siete desaparecidos tras los terremotos en Venezuela

Corte de agua para este lunes 06 de julio: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Sedapal aconsejó a la población verificar el horario de suspensión en su zona y tomar previsiones mediante el almacenamiento de agua antes del corte

Corte de agua para este lunes 06 de julio: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Receta de arroz con pollo

El arroz con pollo tiene influencias de la cocina española, y su evolución en el Perú ha dado como resultado una versión única, donde el uso de culantro y ají amarillo le otorga ese característico color verde y sabor intenso. Es un plato que se sirve en muchas celebraciones familiares y es común en reuniones grandes, ya que su preparación es rendidora y accesible.

Receta de arroz con pollo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Roberto Sánchez plantea libertad de Pedro Castillo como condición para diálogo con Keiko Fujimori

Roberto Sánchez plantea libertad de Pedro Castillo como condición para diálogo con Keiko Fujimori

Keiko Fujimori fue proclamada presidenta: así fue la ceremonia encabezada por el presidente del JNE

Renovación Popular apela decisión del JEE que deja fuera candidatura de Rafael López Aliaga a la MML

Fiscal de la Nación señala por qué le quitó su confianza a Germán Juárez Atoche y por qué hoy está suspendido de sus funciones

Keiko Fujimori da su primer discurso como presidenta electa: “Hoy comienza una nueva etapa para el Perú”

ENTRETENIMIENTO

Confirman la muerte de Yorgelis Delgado, actriz de ‘Entre Tú y Yo’, tras los terremotos en Venezuela: fans peruanos expresan su pesar

Confirman la muerte de Yorgelis Delgado, actriz de ‘Entre Tú y Yo’, tras los terremotos en Venezuela: fans peruanos expresan su pesar

Deysi Araujo llora al contar que venderá su departamento en San Isidro por hostigamiento: “Dos veces he encontrado mi llanta con un tajo”

Christian Cueva responde si obsequió camioneta a Pamela Franco y asegura: “No soy duro para los regalos”

Alejandra Baigorria responde a Magaly Medina tras calificarla de ‘criminal’: “Yo ya llegué a mi límite”

Detienen a Jackson Mora y lo acusan de integrar una banda criminal: “Los arquitectos del fraude”

DEPORTES

Canadá vs Marruecos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de final del Mundial 2026

Canadá vs Marruecos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de final del Mundial 2026

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinal vuelta de la Liga Femenina 2026

Programación de los octavos de final del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú de la competición FIFA

Gianluca Lapadula no entrenó una semana en Universitario: ¿tuvo la aprobación de Héctor Cúper?

Universitario vs Sport Boys se suspendió: ¿por qué no se jugará el amistoso previo al Torneo Clausura 2026?