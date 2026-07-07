Doble pensión ONP se paga desde hoy 7 de julio: El cronograma de fechas para cobra la gratificacion

Este martes 7 de julio se empieza a pagar las pensiones de los jubilados a cargo de la ONP, del régimen 19990, quienes recibirán el pago usual de su pensión más la gratificación, según el cronograma aprobado.
Así, tal cual el sector privado, esta equivale al monto entero que suelen recibir de pensión: tal cual como ocurre con el doble sueldo en el sector privado, los jubilados recibirán una doble pensión. Sin embargo, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) ya apuntó anteriormente que los asegurados que tendrán derecho a esta pensión adicional son los del régimen general; es decir, quienes tengan más de 20 años o más de aportes.
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- Apellidos A-C: martes 7 de julio
- Apellidos D-L: miércoles 8 de julio
- Apellidos M-Q: jueves 9 de julio
- Apellidos R-Z: viernes 10 de julio
- Inicio del pago a domicilio: lunes 13 de julio
- Fin de pago a domicilio: sábado 25 de julio.
Pensiones por encargo
De igual manera, para las pensiones por encargo a la ONP , las fechas son las siguientes:
- Decreto Ley N° 18846: Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 13 de julio. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 18 al 25 de julio
- Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo. Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 13 de julio. Pago a domicilio: del 18 al 25 de julio
- Ley N° 30003 pensionistas pesqueros: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 13 de julio. Pago a domicilio: del 18 al 25 de julio
- Ley N° 26790 – pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 13 de julio. Pago a domicilio: del 18 al 25 de julio.
Pago del decreto 20530
Pero también aún hay trabajadores que reciben sus pensiones a través de otras entidades. Como se sabe, estos son los del decreto Ley 20530, quienes pasarán progresivamente a la ONP.
Por ahora, quienes reciben en otras entidades tienen estas fechas:
- Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: lunes 13 de julio
- Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: martes 14 de julio
- Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: miércoles 15 de julio
- Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: jueves 16 de julio.
ONP recomienda estar alerta
Asimismo, la entidad ha dado algunas recomendaciones y consejos para proteger tu dinero, sobre todo en estas Fiestas Patrias:
- Planifica el retiro de tu pensión: Si no necesitas todo el dinero de inmediato, retira solo el monto que utilizarás en los próximos días. Si es posible, acude acompañado de un familiar o una persona de confianza
- Evita aceptar ayuda de desconocidos: Si tienes dificultades para usar el cajero o realizar una operación, solicita apoyo únicamente al personal identificado del banco
- Guarda el dinero antes de salir del banco: No cuentes el efectivo en lugares públicos ni lo exhibas al retirarte de la agencia
- Protege tu tarjeta y clave: Al digitar tu clave, cubre el teclado con la mano y nunca permitas que otra persona la vea
- No aceptes cambiar billetes ni recibir ayuda para transportar tu dinero: Algunos delincuentes se hacen pasar por personas amables para cometer robos.
Tambiém la entidad te recuerda que puedes llamar a ONP Te escucha al teléfono (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m., si tienes alguna duda o necesitas orientación.
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