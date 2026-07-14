¿Dónde comer rico y barato en Lima? Yape lanza nueva función para descubrir los huariques más ‘caletas’

Esta nueva guía interactiva reúne 16 paradas culinarias populares. Los comensales podrán registrar su voto hasta el 21 de julio para otorgar un capital semilla a los tres mejores. // Video: Yape - Instagram

Los huariques forman parte de la identidad gastronómica del Perú. Son esos pequeños restaurantes de barrio que, muchas veces lejos de los circuitos turísticos, se ganan la fama gracias al boca a boca, las recetas familiares y los precios accesibles. En los últimos años, las redes sociales han contribuido a que muchos de estos locales pasen del anonimato a convertirse en destinos obligatorios para quienes buscan probar comida tradicional con sazón casera.

Ahora, esa búsqueda también podrá realizarse desde una billetera digital. Yape anunció el lanzamiento de Buen Provecho, una nueva sección dentro de su aplicación que reúne información sobre huariques de Lima, con el objetivo de facilitar que los usuarios descubran estos emprendimientos gastronómicos y, al mismo tiempo, brindarles mayor visibilidad. La herramienta debuta con 16 establecimientos participantes y una competencia que permitirá a los propios usuarios elegir a sus favoritos.

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¿Qué ofrece Buen Provecho y cómo funciona la nueva guía de huariques de Yape?

Composición: Infobae Perú

La nueva función de Yape busca convertirse en una guía digital para quienes desean descubrir nuevos lugares donde comer. Desde la aplicación, los usuarios podrán acceder a información práctica de cada establecimiento, como la especialidad de su carta, ubicación, rango de precios y enlaces a sus redes sociales, facilitando así la planificación de una visita.

El lanzamiento incluye inicialmente 16 huariques de Lima, seleccionados para formar parte de esta primera edición del proyecto. Además de mostrar sus propuestas culinarias, la plataforma presenta las historias detrás de cada negocio, sus recetas y la trayectoria de quienes los impulsan.

Como parte de esta iniciativa, la aplicación también abrió una votación en la que los llamados “yaperos” podrán elegir a sus locales favoritos hasta el 21 de julio. Los negocios con mayor respaldo recibirán incentivos económicos destinados a fortalecer sus emprendimientos.

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Los premios contemplan S/2.800 para el primer lugar, S/1.800 para el segundo y S/900 para el tercero.

Los establecimientos que participan en esta primera edición son:

Caldos Huapaya

Cebichería Papy Ricky

Desayunos El Morro

Don Facu

El Warike de Karlonchito

Eli el Tiburón del Ceviche

Fina Sazón

Fátima

Julio Broaster

La Chicharronería

La Cuyería de Doña Magda

La Gringa Chanfainita

La Lola

Los Ñañitos

Punto 29

Se Salió el Pollo

Durante la presentación de la iniciativa, Lucía Barrantes, Líder de Experiencia de Yape, señaló que el propósito es acercar a más personas a estos negocios y ampliar las oportunidades para los pequeños emprendimientos gastronómicos.

“La gastronomía es uno de los principales motivos de orgullo nacional y un importante motor para miles de pequeños negocios en todo el país. Por eso, desde Yape buscamos darles una mayor vitrina, facilitar que más personas los descubran y acercar a los yaperos a propuestas gastronómicas que forman parte de la identidad y cultura de sus ciudades y comunidades”, indicó.

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Según adelantó la representante de la empresa, la intención es que Buen Provecho continúe creciendo con la incorporación de nuevos emprendimientos gastronómicos de distintas regiones, para que la plataforma reúna una mayor diversidad de sabores del país.

¿Qué es un huarique y por qué estos pequeños restaurantes son parte de la cultura peruana?

Perú es elegido el mejor destino culinario de Sudamérica: ¿Estamos listos para darle oportunidad a los huariques?

El origen del término “huarique” se remonta al idioma quechua. La lingüista Martha Hildebrandt explicó que proviene de la unión de “wa”, que significa “escondido”, y una derivación de “rocqro”, asociada al concepto de guiso. Con el paso del tiempo, la palabra evolucionó hasta convertirse en “huarique”, como se conoce actualmente.

La Real Academia Española (RAE) incorpora el término para referirse a un lugar escondido o reservado y, en el contexto peruano, la Asociación de Academias de la Lengua Española lo define como un bar, club o restaurante con cierto aire de exclusividad dentro de la cultura popular.

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Sin embargo, para muchos peruanos el concepto va mucho más allá de esa definición. Un huarique suele identificarse por ofrecer platos tradicionales preparados con recetas familiares, porciones generosas, precios accesibles y una atención cercana, generalmente brindada por los propios dueños del negocio.

El reconocido chef Gastón Acurio ha descrito a estos establecimientos como pequeños espacios donde predominan una o dos especialidades culinarias, con un ambiente casero y un servicio familiar que atrae a clientes en busca de sabor, calidad y buena relación entre precio y cantidad.

Durante décadas, estos restaurantes fueron conocidos principalmente por recomendaciones entre vecinos, familiares o amigos. Hoy, las plataformas digitales y las redes sociales han permitido que muchos de ellos lleguen a nuevos públicos, incluso fuera de sus distritos de origen.

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En ese contexto, iniciativas como Buen Provecho buscan aprovechar el alcance de aplicaciones con millones de usuarios para que más personas descubran huariques, mientras los pequeños negocios obtienen una mayor exposición.