Dos ciudadanos alemanes fueron hallados con vida en el Valle del Colca después de varias horas de búsqueda y una operación conjunta de rescate

Dos turistas alemanes se extraviaron mientras caminaban hacia el Oasis de Sangalle, en el Valle del Colca. Autoridad Autónoma del Colca y Anexos

Cuatro instituciones y equipos de respuesta participaron en el rescate de dos ciudadanos alemanes que se extraviaron durante un recorrido turístico en el Valle del Colca, uno de los destinos más visitados de la región Arequipa. El operativo permitió ubicarlos con vida luego de varias horas de búsqueda y trasladarlos a un establecimiento de salud para una evaluación médica preventiva.

Las autoridades locales insistieron en que los visitantes comuniquen sus itinerarios antes de iniciar las caminatas y respeten la señalización instalada en los circuitos turísticos.

El Valle del Colca recibe cada año a viajeros nacionales y extranjeros atraídos por sus paisajes naturales y rutas de caminata. Debido a las características del terreno, las entidades responsables mantienen protocolos de respuesta ante emergencias que requieren coordinación entre diferentes instituciones.

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Según la información difundida por la Municipalidad Provincial de Caylloma y AUTOCOLCA, la intervención concluyó sin víctimas y permitió proteger la integridad de los dos turistas, quienes solo presentaron un cuadro leve de deshidratación.

Operativo permitió ubicar a los visitantes tras varias horas de búsqueda

Los turistas, identificados como Marcel M. (28) y Anna-L. B. (24), se apartaron del recorrido establecido la tarde del 9 de julio mientras avanzaban hacia el Oasis de Sangalle. La alerta sobre su desaparición se reportó aproximadamente a las 7:00 p. m., momento en el que comenzó el despliegue de las labores de búsqueda.

El operativo reunió a la Municipalidad Provincial de Caylloma, AUTOCOLCA, la Subprefectura de Tapay, el Serenazgo de Tapay y la Policía Nacional del Perú de Cabanaconde. La coordinación entre estas entidades permitió realizar el rastreo en la zona donde se perdió contacto con los visitantes.

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Después de varias horas de trabajo, los equipos localizaron a ambos ciudadanos alemanes y efectuaron su traslado hasta la posta médica de Cabanaconde, donde recibieron atención preventiva.

De acuerdo con el personal de salud que atendió a los visitantes, Marcel M. y Anna-L. B. presentaban únicamente un cuadro leve de deshidratación. Tras la evaluación correspondiente, se confirmó que ambos se encontraban fuera de peligro.

La atención médica formó parte del protocolo aplicado después del rescate, con el objetivo de verificar el estado físico de los turistas luego del tiempo que permanecieron extraviados en la ruta hacia el Oasis de Sangalle.

La información difundida por las autoridades no reportó otras lesiones ni complicaciones relacionadas con el incidente.

Autoridades exhortan a respetar los senderos autorizados

Ambos visitantes fueron encontrados con vida tras varias horas de búsqueda. Autoridad Autónoma del Colca y Anexos

Tras el rescate, la Municipalidad Provincial de Caylloma y AUTOCOLCA solicitaron a los visitantes nacionales y extranjeros respetar las rutas señalizadas durante los recorridos por el Valle del Colca.

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Las entidades también recomendaron informar previamente los itinerarios de viaje y evitar desviaciones de los caminos autorizados. Según indicaron, estas medidas permiten reducir el riesgo de incidentes y facilitan una respuesta más rápida en caso de emergencia.

El llamado estuvo dirigido tanto a turistas que realizan caminatas por cuenta propia como a quienes recorren los principales circuitos turísticos de la provincia de Caylloma.

Los turistas solo presentaban un cuadro leve de deshidratación y quedaron fuera de peligro. Colca

El Valle del Colca concentra uno de los principales atractivos turísticos de Arequipa

El Cañón del Colca se ubica en la provincia de Caylloma, en la región Arequipa. Su nombre proviene de las palabras Collaguas y Cabanas, en referencia a las etnias que ocuparon históricamente los alrededores del río Colca.

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Con una profundidad de 4.160 metros, figura entre los cañones más profundos del planeta. La provincia de Caylloma ocupa una superficie de 11.990,24 kilómetros cuadrados y limita con el departamento del Cusco por el norte, Puno por el este, Arequipa y Camaná por el sur, Castilla por el oeste y Condesuyos por el noroeste.

El escenario natural del Colca concentra gran parte de la actividad turística de la provincia y reúne circuitos de caminata, miradores y localidades distribuidas alrededor del cañón.

Durante 2019, la Unesco declaró al Cañón del Colca como geoparque mundial, reconocimiento que destaca el valor geológico y paisajístico de este territorio ubicado en la provincia de Caylloma.

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Este reconocimiento internacional incrementó la proyección del destino entre los viajeros interesados en naturaleza y turismo de aventura. Al mismo tiempo, las autoridades locales mantienen recomendaciones permanentes para promover recorridos seguros dentro de las rutas autorizadas y reducir la posibilidad de nuevos extravíos.