La ‘amenaza’ que le hizo Yoshimar Yotún a Gianluca Lapadula tras su llegada a Universitario y el cruce ante Sporting Cristal

Yoshimar Yotún reveló que dio la bienvenida a Gianluca Lapadula tras su llegada a Universitario, aunque dejó claro que la amistad quedará de lado cuando ambos se enfrenten por la Liga 1. (Selección Peruana)

La llegada de Gianluca Lapadula a Universitario de Deportes no solo agitó el mercado de pases, también encendió reacciones inmediatas en la Liga 1. Entre las voces que se pronunciaron apareció Yoshimar Yotún, capitán de Sporting Cristal, quien contó que se comunicó con el delantero apenas se confirmó su incorporación al club crema.

El mediocampista explicó que el mensaje fue cordial: le dio la bienvenida al torneo local y le deseó lo mejor en el desafío que asumirá con su nuevo equipo. Sin embargo, también marcó una línea para cuando se midan en cancha.

Un saludo fuera de la cancha y una advertencia para el césped

El capitán de Sporting Cristal contó que escribió a Gianluca Lapadula para felicitarlo por su fichaje en Universitario, pero advirtió que el respeto terminará cuando se crucen en la cancha. (La Sustancia)

Yotún relató, en el programa La Sustancia, que su primer contacto con Lapadula fue directo y personal. Dijo que le escribió para recibirlo en la Liga 1 y dejarle un deseo positivo ante el cambio de escenario deportivo. En ese mismo relato, subrayó el vínculo que existe entre ambos por la convivencia en la selección peruana y por el trato cotidiano que comparten.

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“Yo le mandé un mensaje, le dije bienvenido, que le vaya bien obviamente porque el ‘Bambino’ es muy buena gente, es parte de nosotros y ya está”, expresó el volante.

El mediocampista remarcó que ese gesto no se contradice con la competencia. Aseguró que si se cruzan antes del partido lo saludará sin inconvenientes, con naturalidad, como ocurre entre futbolistas que se conocen y se respetan. También deslizó un gesto de camaradería para después del encuentro, con una invitación para que el atacante se sienta cómodo en su etapa inicial dentro del campeonato peruano.

“Claro que lo voy a saludar cuando lo vea. Después lo invitamos a comer a Lapadula para que se sienta cómodo, pero en el partido ahí es a muerte”, añadió.

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La frase funcionó como un mensaje de alerta: el trato cordial quedará para el antes y el después. Durante los 90 minutos, la prioridad será el resultado.

El “clásico moderno” como primer gran cruce entre ambos en la Liga 1

El esperado enfrentamiento entre Sporting Cristal y Universitario marcará el primer cara a cara entre Yotún y Lapadula en el torneo local, con la amistad al margen durante los 90 minutos. (Universitario de Deportes)

El aviso de Yotún no fue abstracto. Apuntó a un enfrentamiento concreto, previsto en el calendario del Torneo Clausura. Sporting Cristal y Universitario volverán a verse las caras en lo que suele denominarse el “clásico moderno”, un duelo que, por contexto y expectativas, toma una dimensión especial cada vez que aparece en el fixture.

Este partido, además, tendrá un componente adicional: Lapadula quedará frente a frente con el club cuyo capitán le acaba de marcar el tono competitivo que espera imponer en el campo. Para Universitario, será una oportunidad de medir el impacto de su incorporación más comentada. Para Cristal, el cruce servirá como un examen de carácter ante un rival directo y con un atacante que llega con rótulo de fichaje determinante.

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Yotún dejó claro que la relación personal no interferirá con el plan deportivo cuando comience el partido. Su idea, según explicó, es competir con intensidad total para impedir que el delantero salga vencedor del duelo. La lógica es simple: el saludo no se negocia, pero tampoco se negocia el esfuerzo ni la ambición de ganar.

En el mismo mensaje, el capitán rimense sugirió que el tiempo para la cercanía será posterior al pitazo final. Primero llegará el choque por los puntos; luego, la charla y el reencuentro fuera del rigor del juego.

Fecha, hora y estadio del Sporting Cristal vs Universitario por el Clausura

La fecha 4 del Torneo Clausura ofrecerá uno de los partidos más esperados del campeonato: Sporting Cristal recibirá a Universitario el 7 de agosto con Lapadula como gran atractivo del encuentro. (Sporting Cristal)

El primer episodio de esta historia tiene día, hora y escenario confirmados. El encuentro entre Sporting Cristal y Universitario, correspondiente a la fecha 4 del Torneo Clausura 2026, quedó programado para el viernes 7 de agosto a las 20:00, en el Estadio Monumental.

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Con Lapadula ya incorporado a Universitario, el partido aparece como una de las citas señaladas del inicio del torneo. También será el momento en el que la advertencia de Yotún se traslade del mensaje privado al terreno de juego, con dos futbolistas que comparten vestuario en la selección y que ahora estarán en veredas opuestas dentro del campeonato local.

Pero hasta que llegue ese momento, el capitán de Cristal eligió fijar postura sin rodeos: bienvenida y buenos deseos para el nuevo desafío del delantero, pero una promesa de máxima exigencia cuando el balón empiece a rodar.