Escolar de 13 años recibe impacto de proyectil durante ensayo en Chorrillos: será operado mientras investigan el origen del disparo

El estudiante sintió un golpe antes de descubrir que tenía un proyectil incrustado. Composición: Infobae

Un estudiante de 13 años permanece internado en el área de emergencias pediátricas del Hospital Rebagliati luego de recibir el impacto de un proyectil mientras participaba en un ensayo de la banda de música de su colegio, en el distrito de Chorrillos. El menor llegó consciente al centro médico y los exámenes determinaron que el objeto quedó alojado entre la piel y el músculo, sin alcanzar el cráneo.

El caso generó preocupación debido a que, durante varias horas, la familia indicó que no existía una fecha definida para la intervención quirúrgica destinada a retirar el proyectil. La madre del adolescente solicitó atención inmediata debido a la ubicación de la lesión y a la incertidumbre sobre el origen del disparo.

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Las circunstancias del hecho todavía son materia de investigación. Entre las posibilidades mencionadas figura un proyectil procedente de un campo de tiro cercano o una bala perdida. Sin embargo, las autoridades precisaron que el origen solo podrá establecerse después de la extracción del proyectil y de los peritajes correspondientes.

Mientras el menor permanece bajo observación médica con tratamiento de antibióticos y antiinflamatorios, la Policía y otras instituciones iniciaron las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Madre relata cómo ocurrió el incidente durante el ensayo escolar

Una madre de familia denuncia la grave situación de su hijo, un menor de edad que recibió el impacto de una bala perdida en la cabeza mientras ensayaba con la banda de su colegio en Chorrillos. A pesar de la gravedad, el proyectil aún no ha sido retirado y esperan por una cirugía. Latina Noticias

Según explicó la madre del estudiante, el hecho ocurrió mientras su hijo participaba en el ensayo de la banda del colegio en Chorrillos. La familia recibió una llamada desde la institución educativa para informar que el adolescente sufrió un aparente golpe en la cabeza.

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Al llegar al colegio, la madre encontró al menor acompañado por docentes. “La profesora me dice que hay que llevarlo porque es una bala, es una balita”, señaló. El estudiante fue trasladado al Hospital Rebagliati en un vehículo facilitado por el director del plantel junto con el profesor de música.

La madre indicó que el director comentó la posibilidad de que el proyectil proviniera del campo de tiro ubicado cerca del colegio o que correspondiera a una bala perdida. No obstante, precisó que ninguna versión pudo confirmarse.

La familia informó que el adolescente permanece consciente y recuerda con claridad lo ocurrido. De acuerdo con la tomografía realizada en el Hospital Rebagliati, el proyectil solo comprometió la piel y el músculo.

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“Le han sacado la tomografía, dice que solamente ha tocado piel y músculo. No ha llegado, gracias a Dios, al hueso, pero el proyectil sigue ahí”, manifestó la madre.

Pese a la estabilidad del paciente, explicó que durante las primeras horas no recibió una fecha para la cirugía ni figuraba en la programación quirúrgica. “Mi hijo no aparece en la programación”, afirmó. También indicó que el menor permanecía en emergencias pediátricas con tratamiento de antibióticos y medicamentos antiinflamatorios.

El estudiante sintió un golpe antes de descubrir el proyectil

La madre contó que su hijo no identificó de inmediato la gravedad de la lesión. Según el relato del adolescente, primero sintió un golpe en la cabeza mientras participaba en la práctica musical.

“Mi hijo me dice que él sintió como si fuera un golpe de cocacho en la cabeza. Él se fue a mojar en la cabeza y sintió un bultito”, explicó. Después de revisar la zona afectada, el escolar avisó a su profesor, quien descubrió el objeto incrustado.

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El menor también comentó que durante el ensayo escuchó detonaciones provenientes de los alrededores. “Mi hijo me dice que se escuchaban ruidos de tiros porque hay un campo cercano que pertenece al ejército”, declaró su madre. El profesor, según explicó, respondió que no percibió esos sonidos debido al ruido de los instrumentos musicales.

Investigación depende de la extracción del proyectil

La madre indicó que un efectivo policial acudió al hospital para registrar el caso y elaborar el acta correspondiente. Según la información recibida por la familia, la investigación requiere recuperar el proyectil para realizar los peritajes que permitan establecer su procedencia.

“Me dicen que necesitan el proyectil para poder hacer lo demás”, expresó.

Hasta ese momento, tampoco recibió una explicación sobre los motivos de la demora para la intervención quirúrgica. “No tengo fecha, mi hijo no está programado, mi hijo no tiene una cama, solamente está en emergencias pediátricas con antibióticos y antiinflamatorios”, sostuvo.

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Hospital confirma estado estable y anuncia intervención

Posteriormente, médicos del Hospital Rebagliati informaron que el adolescente será intervenido quirúrgicamente para retirar el proyectil en las próximas horas.

El establecimiento de salud confirmó que el paciente permanece estable, condición que también fue ratificada por la madre del menor.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo informó que seguirá el desarrollo del caso. La institución señaló que mantendrá vigilancia sobre la atención médica del estudiante, así como sobre las investigaciones destinadas a identificar a los responsables del hecho y establecer las sanciones correspondientes. Además, indicó que supervisará las acciones que adopten las entidades competentes para evitar situaciones similares.

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