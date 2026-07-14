Reclamo por un choque terminó en pelea en Surco: mujer cayó al pavimento y las partes se culpan mutuamente

Una discusión por un presunto choque vehicular en Surco terminó en un enfrentamiento en la Panamericana Sur. Una mujer resultó herida tras un forcejeo y los involucrados dieron versiones distintas sobre lo ocurrido. Fuente: Buenos días Perú / Panamericana Televisión

Una discusión por un presunto choque vehicular terminó en un incidente de tránsito que dejó a una mujer herida en el distrito de Surco. El hecho ocurrió a la altura del puente Derby, en la Panamericana Sur, donde un reclamo entre dos conductores escaló hasta un enfrentamiento que involucró a los ocupantes de ambos vehículos.

Imágenes difundidas por el programa Buenos Días Perú de Panamericana Televisión mostraron el momento en que un hombre discutía con varias mujeres que se encontraban dentro de un automóvil. La confrontación comenzó luego de una aparente discrepancia sobre la responsabilidad del accidente ocurrido en plena vía.

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Según el reporte televisivo, el conductor reclamó a la mujer que manejaba el vehículo y sostuvo que ella había provocado el impacto. En medio de la discusión, el hombre habría reaccionado de manera agresiva y rompió el espejo lateral izquierdo de la unidad. Las ocupantes del automóvil respondieron al reclamo y la situación aumentó de tensión.

Una mujer permanece en el asfalto junto a un automóvil involucrado en un incidente de tránsito en la Panamericana Sur, en el distrito de Surco, Perú, que dejó a una persona herida. (Composición: Infobae Perú)

Pelea pasó de los reclamos al forcejeo y terminó con una mujer herida

El intercambio de palabras ocurrió mientras otros conductores circulaban por la zona y algunos intentaron intervenir para evitar que la pelea continuara. En el registro audiovisual se observa al conductor intentando regresar a su vehículo mientras las mujeres permanecían cerca de la unidad.

Una de las pasajeras, ubicada en el asiento del copiloto, descendió del automóvil para intentar detener al hombre. En ese momento se produjo un forcejeo entre ambos y, durante la maniobra, la mujer cayó al pavimento mientras el conductor avanzaba con su vehículo.

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Tras el incidente, la conductora del automóvil continuó detrás del hombre, quien intentaba retirarse del lugar. El vehículo del presunto involucrado se detuvo metros más adelante, mientras otros ciudadanos se acercaron para auxiliar a la mujer que quedó tendida en la vía.0

La víctima recibió atención tras la caída y fue trasladada a una clínica cercana para evaluar sus lesiones. De acuerdo con la información difundida, la mujer presentó un fuerte golpe en la cabeza y permaneció bajo observación médica.

Un incidente de tránsito en la Panamericana Sur en Surco muestra a una persona en el suelo y a otra de pie en la vía, junto a un automóvil, en medio de la congestión vehicular. (Captura Buenos Días Perú)

El caso generó preocupación entre los testigos debido a que la discusión inicial por un accidente de tránsito terminó involucrando una agresión y una persona herida. Las autoridades recogieron las declaraciones de los participantes para determinar cómo ocurrió la secuencia de hechos.

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Versiones cruzadas

Luego del incidente, se presentó una denuncia en la comisaría correspondiente. El conductor permaneció detenido mientras avanzaban las diligencias para esclarecer responsabilidades.

De acuerdo con el parte policial citado en el reporte, existen versiones distintas sobre el origen del conflicto. La conductora señaló que el otro vehículo habría cerrado el paso y provocado la situación inicial. En tanto, el hombre sostuvo que la mujer habría impactado su automóvil y luego intentó retirarse del lugar.

Las autoridades revisarán las cámaras de seguridad ubicadas en la zona del puente Derby y otros elementos de prueba para establecer la responsabilidad de cada involucrado. Mientras continúan las investigaciones, el caso permanece bajo evaluación policial debido a las lesiones ocasionadas durante el incidente.

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Un hombre discute con las ocupantes de un vehículo en Surco, Perú, tras un incidente de tránsito ocurrido en la Panamericana Sur. (Composición: Infobae Perú)