Perú

Reclamo por un choque terminó en pelea en Surco: mujer cayó al pavimento y las partes se culpan mutuamente

El conflicto se inició por una discrepancia sobre quién provocó el choque. La escena fue registrada mientras el conductor reclamaba a las ocupantes del vehículo

Guardar
Google icon
Una discusión por un presunto choque vehicular en Surco terminó en un enfrentamiento en la Panamericana Sur. Una mujer resultó herida tras un forcejeo y los involucrados dieron versiones distintas sobre lo ocurrido. Fuente: Buenos días Perú / Panamericana Televisión

Una discusión por un presunto choque vehicular terminó en un incidente de tránsito que dejó a una mujer herida en el distrito de Surco. El hecho ocurrió a la altura del puente Derby, en la Panamericana Sur, donde un reclamo entre dos conductores escaló hasta un enfrentamiento que involucró a los ocupantes de ambos vehículos.

Imágenes difundidas por el programa Buenos Días Perú de Panamericana Televisión mostraron el momento en que un hombre discutía con varias mujeres que se encontraban dentro de un automóvil. La confrontación comenzó luego de una aparente discrepancia sobre la responsabilidad del accidente ocurrido en plena vía.

PUBLICIDAD

Según el reporte televisivo, el conductor reclamó a la mujer que manejaba el vehículo y sostuvo que ella había provocado el impacto. En medio de la discusión, el hombre habría reaccionado de manera agresiva y rompió el espejo lateral izquierdo de la unidad. Las ocupantes del automóvil respondieron al reclamo y la situación aumentó de tensión.

Diptych con mujer en el suelo, auto gris con puerta abierta, personas de pie en carretera, e interior de vehículo con parabrisas y espejo retrovisor
Una mujer permanece en el asfalto junto a un automóvil involucrado en un incidente de tránsito en la Panamericana Sur, en el distrito de Surco, Perú, que dejó a una persona herida. (Composición: Infobae Perú)

Pelea pasó de los reclamos al forcejeo y terminó con una mujer herida

El intercambio de palabras ocurrió mientras otros conductores circulaban por la zona y algunos intentaron intervenir para evitar que la pelea continuara. En el registro audiovisual se observa al conductor intentando regresar a su vehículo mientras las mujeres permanecían cerca de la unidad.

Una de las pasajeras, ubicada en el asiento del copiloto, descendió del automóvil para intentar detener al hombre. En ese momento se produjo un forcejeo entre ambos y, durante la maniobra, la mujer cayó al pavimento mientras el conductor avanzaba con su vehículo.

PUBLICIDAD

Tras el incidente, la conductora del automóvil continuó detrás del hombre, quien intentaba retirarse del lugar. El vehículo del presunto involucrado se detuvo metros más adelante, mientras otros ciudadanos se acercaron para auxiliar a la mujer que quedó tendida en la vía.0

La víctima recibió atención tras la caída y fue trasladada a una clínica cercana para evaluar sus lesiones. De acuerdo con la información difundida, la mujer presentó un fuerte golpe en la cabeza y permaneció bajo observación médica.

Una persona tendida en el asfalto, otra persona de pie, un automóvil oscuro, varios vehículos y un puente en una autopista con tráfico
Un incidente de tránsito en la Panamericana Sur en Surco muestra a una persona en el suelo y a otra de pie en la vía, junto a un automóvil, en medio de la congestión vehicular. (Captura Buenos Días Perú)

El caso generó preocupación entre los testigos debido a que la discusión inicial por un accidente de tránsito terminó involucrando una agresión y una persona herida. Las autoridades recogieron las declaraciones de los participantes para determinar cómo ocurrió la secuencia de hechos.

Versiones cruzadas

Luego del incidente, se presentó una denuncia en la comisaría correspondiente. El conductor permaneció detenido mientras avanzaban las diligencias para esclarecer responsabilidades.

De acuerdo con el parte policial citado en el reporte, existen versiones distintas sobre el origen del conflicto. La conductora señaló que el otro vehículo habría cerrado el paso y provocado la situación inicial. En tanto, el hombre sostuvo que la mujer habría impactado su automóvil y luego intentó retirarse del lugar.

Las autoridades revisarán las cámaras de seguridad ubicadas en la zona del puente Derby y otros elementos de prueba para establecer la responsabilidad de cada involucrado. Mientras continúan las investigaciones, el caso permanece bajo evaluación policial debido a las lesiones ocasionadas durante el incidente.

Dos tomas desde el interior de un automóvil muestran a un hombre de mediana edad con camiseta polo blanca, de pie, con la boca abierta
Un hombre discute con las ocupantes de un vehículo en Surco, Perú, tras un incidente de tránsito ocurrido en la Panamericana Sur. (Composición: Infobae Perú)

Temas Relacionados

SurcoPanamericana Surperu-noticias

Más Noticias

¿Dónde comer rico y barato en Lima? Yape lanza nueva función para descubrir los huariques más ‘caletas’

La plataforma móvil de BCP presenta una ruta por 16 locales de sazón casera que conservan recetas familiares, y abrió una votación para premiar a los favoritos con incentivos de hasta S/2,800

¿Dónde comer rico y barato en Lima? Yape lanza nueva función para descubrir los huariques más ‘caletas’

¿Por qué hace tanto calor en Lima en pleno invierno? Expertos del Senamhi y el clima explican este fenómeno que no se irá hasta el 2027

Las estaciones meteorológicas de La Molina y Jesús María marcaron hasta 28,5 °C el 13 de julio, valores propios del verano. La directora de Meteorología del Senamhi, Grinia Ávalos, explica por qué el anticiclón del Pacífico Sur —el escudo natural del país— está debilitado y qué esperar en los próximos meses

¿Por qué hace tanto calor en Lima en pleno invierno? Expertos del Senamhi y el clima explican este fenómeno que no se irá hasta el 2027

Minsa suma la salud mental a la estrategia preventiva ante El Niño Costero

El Ministerio de Salud refuerza sus campañas informativas para promover el autocuidado emocional y la resiliencia comunitaria, sumando el bienestar psicológico a las medidas de preparación ante eventos climáticos extremos

Minsa suma la salud mental a la estrategia preventiva ante El Niño Costero

¿Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel?

El costo de los combustibles cambia cada 24 horas, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

¿Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel?

Matteo Tassara, el joven portero peruano que busca ganarse un sitio en el Virtus Entella de la Serie B

Con 17 años, el seleccionado peruano acaba de ser citado al plantel principal. Su convocatoria, eso sí, obedece a una medida de observación para conocer su estado de momento tras militar en el elenco Primavera

Matteo Tassara, el joven portero peruano que busca ganarse un sitio en el Virtus Entella de la Serie B
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Jorge Nieto a Keiko Fujimori: “Considere las rutas para la libertad del presidente Castillo dentro del marco constitucional”

Jorge Nieto a Keiko Fujimori: “Considere las rutas para la libertad del presidente Castillo dentro del marco constitucional”

Informe del JNE propone aceptar la declinación de Rafael López Aliaga al Senado y convocar a su accesitario

Dos denuncias, dos jóvenes, el mismo patrón: el acoso sexual que acorrala al exministro de Trabajo Freddy Solano

Elecciones Regionales y Municipales 2026: Sorteo de miembros de mesa será el 24 de julio

Abogado que gestionó el informe de la ONU a favor de Pedro Castillo estuvo preso más de 11 años por terrorismo

ENTRETENIMIENTO

Ethel Pozo revela que María Pía Copello fue la mediadora para su entrevista de hoy con Magaly Medina

Ethel Pozo revela que María Pía Copello fue la mediadora para su entrevista de hoy con Magaly Medina

Christian Domínguez le habría advertido a Ethel Pozo sobre Janet Barboza y Edson Dávila: “No son tus amigos”

El dardo de iOA a Laura Spoya en YouTube: “Huv...a la gente que sale, toma, maneja y choca”

Magaly Medina y Ethel Pozo por primera vez frente a frente: la historia de rivalidades y enfrentamientos públicos que anteceden el encuentro

Hugo García emociona al mostrar a Koa con la ropa que su mamá guardó desde el día en que él nació

DEPORTES

Matteo Tassara, el joven portero peruano que busca ganarse un sitio en el Virtus Entella de la Serie B

Matteo Tassara, el joven portero peruano que busca ganarse un sitio en el Virtus Entella de la Serie B

Ignacio Buse cederá terreno en el ranking ATP tras caer ante Stéfanos Tsitsipás en Gstaad: ¿hasta qué puesto descenderá?

Gabi se perderá la fase final de la VNL Femenina 2026 por lesión: ¿podrá disputar el Campeonato Sudamericano con Brasil?

José Ochoa vuelve al octágono con el Top 15 del peso mosca en el horizonte: desafiará a Charles Johnson en el UFC 330

Estos son los jugadores sancionados que quedaron fuera del arranque del Clausura de la Liga 1 2026