Lucciana Pérez debuta con victoria e inicia la defensa del doblete conquistado en el W35 de São Paulo

Lucciana Pérez buscará revalidar el doblete que consiguió en 2025 en el W35 de Sao Paulo. Crédito: @puppotenis

São Paulo ocupa un lugar especial en la carrera de Lucciana Pérez. Fue en la ciudad brasileña donde, hace apenas una temporada, la tenista peruana firmó una de las semanas más memorables de su trayectoria al conquistar los títulos de individuales y dobles del W35 disputado en el Esporte Clube Pinheiros. Ahora, con la misión de defender aquella histórica actuación, la limeña comenzó con el pie derecho su nueva participación.

Pérez avanzó a los cuartos de final del torneo de dobles junto a la brasileña Ana Candiotto, luego de imponerse con autoridad por 6-2 y 6-4 a la dupla conformada por la local Jennifer Rosa Dourado y la chilena Agustina Soto Neira.

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El encuentro tuvo una duración de una hora y 19 minutos y dejó buenas sensaciones para la peruana y su compañera, quienes mostraron un juego sólido desde el arranque. En el primer parcial dominaron con claridad gracias a la efectividad de sus devoluciones y la consistencia desde el fondo de la cancha, mientras que en el segundo set supieron administrar la ventaja para cerrar el partido sin mayores sobresaltos.

Con este triunfo, Lucciana da el primer paso en un torneo que le trae grandes recuerdos y donde buscará repetir el éxito alcanzado el año pasado. Aunque en esta edición cambió de compañera en dobles, el objetivo sigue siendo el mismo: pelear por un nuevo título sobre la arcilla paulista.

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Los torneos que disputará Lucciana Pérez en su vuelta a Sudamérica. Crédito: Instagram El Saber del Deporte.

En la siguiente ronda, Pérez y Candiotto enfrentarán a las ganadoras del duelo entre la brasileña Carolina Bohrer Martins y la colombiana María Fernanda Herazo frente a las locales Marjorie Souza y Catalina Melleiro. El premio para las vencedoras será un lugar en las semifinales del certamen.

La peruana atraviesa un gran momento en el circuito ITF y llega a Brasil con la confianza que le otorgan los buenos resultados obtenidos durante la temporada. Su regularidad en los últimos meses le ha permitido consolidarse como una de las principales representantes del tenis peruano y seguir escalando posiciones en el ranking mundial.

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Debut en ‘singles’

La actividad de Lucciana Pérez en São Paulo no se limita al cuadro de dobles. Este miércoles 15 de julio, desde las 12:30 horas de Perú, hará su estreno en individuales frente a la argentina Chiara Di Genova, en un duelo que trae un antecedente favorable para la peruana.

Ambas jugadoras solo se han enfrentado en una oportunidad dentro del circuito profesional. Fue hace dos años, en el ITF Brasil 07A, donde Pérez se mostró ampliamente superior y se quedó con la victoria por un contundente doble 6-1.

Lucciana Pérez debuta en individuales del W35 de Sao Paulo. Crédito: captura Sofascore.

La participación de Lucciana Pérez en São Paulo 2025

El recuerdo de la edición pasada sigue muy presente para la tenista nacional. En 2025, Lucciana vivió una semana perfecta al conquistar los dos títulos que estuvieron en disputa, una actuación que marcó un punto de inflexión en su crecimiento dentro del circuito profesional.

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En individuales, la finalista de Roland Garros Junior levantó el trofeo tras vencer a la argentina María Florencia Urrutía en una exigente final de dos horas y 13 minutos. Luego de un primer set muy parejo, que resolvió en el ‘tie-break’ por 7-6 (7), la peruana elevó su nivel para cerrar el encuentro con un 6-3 que confirmó su superioridad.

Horas antes ya había celebrado otro título. En la modalidad de dobles, hizo dupla con la mexicana Marian Gómez y derrotó en la final a la pareja china integrada por Dang y You, completando un inolvidable doblete que impulsó su confianza para el resto de la temporada.

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La peruana sigue brillando en el tenis internacional. (Video: Instituto Sports).

Ahora, un año después, Lucciana Pérez vuelve al mismo escenario con la responsabilidad de defender aquella brillante actuación. El estreno no pudo ser mejor y el camino hacia una nueva campaña exitosa ya comenzó con una victoria que alimenta la ilusión de volver a celebrar sobre la arcilla de São Paulo.