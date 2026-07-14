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Ethel Pozo revela que María Pía Copello fue la mediadora para su entrevista de hoy con Magaly Medina

La exconductora explicó que antes no podía ir por restricciones contractuales en América Televisión y que ahora está libre para sentarse frente a la polémica periodista

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Ethel Pozo revela que María Pía Copello fue la mediadora para su entrevista de hoy con Magaly Medina. IG
Ethel Pozo revela que María Pía Copello fue la mediadora para su entrevista de hoy con Magaly Medina. IG

Ethel Pozo confirmó que María Pía Copello fue la mediadora para concretar su entrevista con Magaly Medina, un encuentro que hasta hace poco parecía improbable y que hoy ya está pactado para emitirse en 'Magaly TV La Firme’.

La exconductora de 'América Hoy’ lo anunció en sus redes sociales con un mensaje breve, en el que atribuyó a Copello el rol clave para que ambas partes llegaran a un acuerdo.

“Es verdad, ella lo logró Pia Copello, Hoy estaré en el set de Magaly”, escribió Pozo, al ratificar que la conversación con la periodista de espectáculos se realizará esta noche.

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La revelación se suma a lo que la propia Magaly Medina ya había adelantado al aire: que Ethel aceptó la invitación para acudir al programa y que la entrevista será en vivo y en directo, sin temas vetados.

El anuncio de Ethel Pozo: María Pía Copello como mediadora

El detalle que Pozo puso sobre la mesa fue el “detrás de cámaras” de la coordinación. No se trató solo de aceptar una invitación: Ethel remarcó que María Pía Copello fue quien facilitó las conversaciones y ayudó a destrabar el encuentro.

Con esa frase —“ella lo logró”—, Pozo instaló la idea de que hubo una gestión previa para que el diálogo con Medina se concrete, en un momento en el que la exconductora está fuera de América Televisión y, por lo tanto, ya no arrastra restricciones de asistencia a espacios que compiten en el mismo horario.

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“Hoy estaré en el set de Magaly”, escribió Pozo al anunciar el encuentro a través de sus redes sociales. IG
“Hoy estaré en el set de Magaly”, escribió Pozo al anunciar el encuentro a través de sus redes sociales. IG

Magaly Medina confirma la entrevista y la quiere en vivo: “Nada de grabado”

Magaly Medina confirmó en su programa que Ethel Pozo llegará como invitada y precisó que la conversación no será grabada. La conductora lo anunció después de comentar, con humor, la reciente aparición de Ethel en el pódcast de Copello.

“Y ella viene mañana como invitada a nuestro programa. Así es. Viene acá en vivo y en directo. Nada de grabado. No, no. Viene en vivo y en directo”, dijo Medina, al dejar claro que el encuentro será sin edición.

La periodista también adelantó el tipo de entrevista que busca hacer: “Vamos a tocar todos los temas, por supuesto, todos los temas. No hay ningún tema tabú. Acá mañana con Ethel Pozo, es nuestra invitada”.

Tras las declaraciones de Ethel Pozo en un podcast, Magaly Medina no dudó en invitarla a su programa. La 'Urraca' confirma en vivo que la hija de Gisela Valcárcel estará en su set para una entrevista sin filtros. ATV/ Magaly TV La Firme.

Lo que dijo Ethel en el streaming: por qué antes “no podía” sentarse con Magaly

La confirmación de la entrevista se produjo después de que Ethel Pozo hablara en el pódcast 'Sin + Que Decir’, conducido por María Pía Copello. Allí, sorprendió al afirmar que, pese a los años de críticas y diferencias públicas, sí le hubiera gustado conversar con Magaly.

“Mira, todos estos años yo no he ido y me hubiera gustado muchas veces sentarme con ella porque siempre digo: ‘Quizás habla de esa forma porque no me conoce, no conoce a mi mami, no me conoce a mí’”, comentó.

Pozo explicó que el impedimento era contractual mientras trabajaba en América Televisión: “No he podido porque cuando tú tienes contrato con América no puedes ir claramente a programas que compiten en el horario. Ahora estoy libre”.

Esa frase fue tomada por Magaly como una confirmación de que ya no hay obstáculos para que la entrevista ocurra: “Ahora está libre. Así es, ahora está libre, ya no hay pretextos para que no venga”.

Ethel Pozo revela los motivos contractuales que le impidieron sentarse en el programa de Magaly Medina. Ahora, sin ataduras, deja abierta la posibilidad de un encuentro cara a cara. ¿Se concretará la entrevista del año? Video: TikTok @farandulatv.pe01

“Conmigo nunca hay que fiarse”: la advertencia de Magaly antes del cara a cara

Fiel a su estilo, Magaly Medina acompañó el anuncio con una advertencia en tono irónico, dejando claro que el público no debe dar por sentado el tono del encuentro.

“Tampoco se fíen de algunos comentarios, ah. Conmigo nunca hay que fiarse”, dijo.

Luego se describió a sí misma con humor y remató: “Lo saben todos los que trabajan acá, porque un día puedo venir muy linda, amorosa, buena, pero al día siguiente soy una bruja, sin remedio. No puedo. Mi condición natural es la de ser bruja. O sea, está en mi naturaleza, ¿entienden?. Y contra la naturaleza uno no puede luchar”.

La visita de la exconductora de 'América Hoy' a 'Magaly TV La Firme' se concreta luego del apoyo que recibió en su salida de 'América Hoy' y de una rivalidad televisiva que parecía imposible de cruzar.
La visita de la exconductora de 'América Hoy' a 'Magaly TV La Firme' se concreta luego del apoyo que recibió en su salida de 'América Hoy' y de una rivalidad televisiva que parecía imposible de cruzar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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