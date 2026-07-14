Mundial 2026: Indecopi bloquea 238 páginas web por transmisión ilegal de partidos del torneo internacional

La imagen muestra a una persona que ve un partido del Mundial 2026 en su teléfono celular desde un sillón, mientras en la pantalla aparece un ícono de advertencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) implementó una acción contundente contra la piratería digital en el marco del Mundial 2026.

El pasado 10 de junio, Indecopi ordenó el bloqueo de 238 páginas web que retransmitían partidos de fútbol sin autorización o facilitaban el acceso ilegal a estas transmisiones, vulnerando la normativa de derechos de autor.

Medidas cautelares y ejecución nacional

La Comisión de Derecho de Autor (CDA) de Indecopi dictó medidas cautelares que permitieron que distintas empresas proveedoras de internet en el Perú restringieran el acceso a los sitios identificados.

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De acuerdo con la Resolución N° 0333-2026/CDA-Indecopi, la investigación determinó que estas plataformas ofrecían servicios de streaming ilegal o actuaban como directorios de enlaces que redirigían a los usuarios a portales donde se difundían los partidos del Mundial 2026 sin autorización.

Se verificó que, a través de estos portales, se realizaban actos de explotación de contenidos protegidos o se facilitaba que terceros desarrollaran actividades ilícitas, afectando tanto a los propietarios de derechos como a la industria audiovisual.

Indecopi explicó que “estas medidas forman parte de las acciones permanentes para combatir la piratería digital, proteger los derechos de autor, así como las inversiones y fuentes de empleo vinculadas a las industrias creativas y audiovisuales”.

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Además de la protección legal, la entidad resaltó la importancia de disminuir la congestión de las redes de internet provocada por estos sitios piratas y de prevenir riesgos para los usuarios, como el robo de información personal o la instalación de programas maliciosos en los dispositivos.

Rodri celebra un gol este martes, en el partido de semifinales del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y España en el estadio AT&T en Arlington (Estados Unidos) EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Supervisión de nuevas tendencias digitales

La intervención de Indecopi ocurre en un momento en que el Mundial 2026 genera una altísima demanda de contenido deportivo en línea. La transmisión ilegal de los partidos no solo representa un perjuicio para los titulares de derechos, sino que también supone un riesgo para quienes acceden a estas páginas, ya que muchas de ellas emplean estrategias para captar datos personales o instalar software dañino.

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En paralelo al bloqueo de sitios web, la autoridad ha puesto atención a otros fenómenos asociados al evento futbolístico, como el crecimiento de las apuestas deportivas en línea y la promoción de plataformas por parte de influencers.

Indecopi recordó que tanto las casas de juego como quienes promocionan estos servicios deben advertir sobre los riesgos de la ludopatía y cumplir con la normativa vigente, en particular con la identificación clara de contenidos publicitarios.

Entre marzo y junio de 2026, el organismo supervisó la difusión de publicidad de plataformas de apuestas y verificó la legalidad de los servicios ofrecidos, además de la correcta señalización en contenidos digitales. En caso de detectarse infracciones, las sanciones podrían alcanzar las 700 UIT, equivalentes a S/ 3 850 000.

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Bloqueo continuará

Las acciones adoptadas por Indecopi se inscriben en una estrategia permanente de protección de la propiedad intelectual y defensa de la industria creativa. Por ello, la entidad reiteró la importancia de acceder a contenidos desde plataformas oficiales y mantenerse alerta ante los riesgos asociados a sitios de origen dudoso.

La campaña continuará durante el desarrollo del torneo y en los eventos deportivos venideros, en coordinación con proveedores de internet y organismos internacionales, para reforzar la protección de los derechos de autor y promover un entorno digital seguro y legal para los aficionados al fútbol en el país.