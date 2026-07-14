Perú

Mundial 2026: Indecopi bloquea 238 páginas web por transmisión ilegal de partidos del torneo internacional

La Comisión de Derecho de Autor ejecutó la medida en coordinación con proveedores de internet, advirtiendo sobre riesgos para los usuarios y fortaleciendo la vigilancia frente a la piratería digital durante la Copa del Mundo

Guardar
Google icon
Persona sentada en un sillón mirando un partido de fútbol en un teléfono celular con un icono de advertencia superpuesto. Un mando a distancia está junto a la persona.
La imagen muestra a una persona que ve un partido del Mundial 2026 en su teléfono celular desde un sillón, mientras en la pantalla aparece un ícono de advertencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) implementó una acción contundente contra la piratería digital en el marco del Mundial 2026.

El pasado 10 de junio, Indecopi ordenó el bloqueo de 238 páginas web que retransmitían partidos de fútbol sin autorización o facilitaban el acceso ilegal a estas transmisiones, vulnerando la normativa de derechos de autor.

Medidas cautelares y ejecución nacional

La Comisión de Derecho de Autor (CDA) de Indecopi dictó medidas cautelares que permitieron que distintas empresas proveedoras de internet en el Perú restringieran el acceso a los sitios identificados.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Resolución N° 0333-2026/CDA-Indecopi, la investigación determinó que estas plataformas ofrecían servicios de streaming ilegal o actuaban como directorios de enlaces que redirigían a los usuarios a portales donde se difundían los partidos del Mundial 2026 sin autorización.

Se verificó que, a través de estos portales, se realizaban actos de explotación de contenidos protegidos o se facilitaba que terceros desarrollaran actividades ilícitas, afectando tanto a los propietarios de derechos como a la industria audiovisual.

Indecopi explicó que “estas medidas forman parte de las acciones permanentes para combatir la piratería digital, proteger los derechos de autor, así como las inversiones y fuentes de empleo vinculadas a las industrias creativas y audiovisuales”.

PUBLICIDAD

Además de la protección legal, la entidad resaltó la importancia de disminuir la congestión de las redes de internet provocada por estos sitios piratas y de prevenir riesgos para los usuarios, como el robo de información personal o la instalación de programas maliciosos en los dispositivos.

Rodri celebra un gol este martes, en el partido de semifinales del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y España en el estadio AT&T en Arlington (Estados Unidos) EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
Rodri celebra un gol este martes, en el partido de semifinales del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y España en el estadio AT&T en Arlington (Estados Unidos) EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Supervisión de nuevas tendencias digitales

La intervención de Indecopi ocurre en un momento en que el Mundial 2026 genera una altísima demanda de contenido deportivo en línea. La transmisión ilegal de los partidos no solo representa un perjuicio para los titulares de derechos, sino que también supone un riesgo para quienes acceden a estas páginas, ya que muchas de ellas emplean estrategias para captar datos personales o instalar software dañino.

En paralelo al bloqueo de sitios web, la autoridad ha puesto atención a otros fenómenos asociados al evento futbolístico, como el crecimiento de las apuestas deportivas en línea y la promoción de plataformas por parte de influencers.

Indecopi recordó que tanto las casas de juego como quienes promocionan estos servicios deben advertir sobre los riesgos de la ludopatía y cumplir con la normativa vigente, en particular con la identificación clara de contenidos publicitarios.

Entre marzo y junio de 2026, el organismo supervisó la difusión de publicidad de plataformas de apuestas y verificó la legalidad de los servicios ofrecidos, además de la correcta señalización en contenidos digitales. En caso de detectarse infracciones, las sanciones podrían alcanzar las 700 UIT, equivalentes a S/ 3 850 000.

Bloqueo continuará

Las acciones adoptadas por Indecopi se inscriben en una estrategia permanente de protección de la propiedad intelectual y defensa de la industria creativa. Por ello, la entidad reiteró la importancia de acceder a contenidos desde plataformas oficiales y mantenerse alerta ante los riesgos asociados a sitios de origen dudoso.

La campaña continuará durante el desarrollo del torneo y en los eventos deportivos venideros, en coordinación con proveedores de internet y organismos internacionales, para reforzar la protección de los derechos de autor y promover un entorno digital seguro y legal para los aficionados al fútbol en el país.

Temas Relacionados

Mundial 2026IndecopiCopa del Mundoperu-noticiasInternet

Más Noticias

¿Dónde comer rico y barato en Lima? Yape lanza nueva función para descubrir los huariques más ‘caletas’

La plataforma móvil de BCP presenta una ruta por 16 locales de sazón casera que conservan recetas familiares, y abrió una votación para premiar a los favoritos con incentivos de hasta S/2,800

¿Dónde comer rico y barato en Lima? Yape lanza nueva función para descubrir los huariques más ‘caletas’

¿Por qué hace tanto calor en Lima en pleno invierno? Expertos del Senamhi y el clima explican este fenómeno que no se irá hasta el 2027

Las estaciones meteorológicas de La Molina y Jesús María marcaron hasta 28,5 °C el 13 de julio, valores propios del verano. La directora de Meteorología del Senamhi, Grinia Ávalos, explica por qué el anticiclón del Pacífico Sur —el escudo natural del país— está debilitado y qué esperar en los próximos meses

¿Por qué hace tanto calor en Lima en pleno invierno? Expertos del Senamhi y el clima explican este fenómeno que no se irá hasta el 2027

Minsa suma la salud mental a la estrategia preventiva ante El Niño Costero

El Ministerio de Salud refuerza sus campañas informativas para promover el autocuidado emocional y la resiliencia comunitaria, sumando el bienestar psicológico a las medidas de preparación ante eventos climáticos extremos

Minsa suma la salud mental a la estrategia preventiva ante El Niño Costero

¿Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel?

El costo de los combustibles cambia cada 24 horas, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

¿Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel?

Matteo Tassara, el joven portero peruano que busca ganarse un sitio en el Virtus Entella de la Serie B

Con 17 años, el seleccionado peruano acaba de ser citado al plantel principal. Su convocatoria, eso sí, obedece a una medida de observación para conocer su estado de momento tras militar en el elenco Primavera

Matteo Tassara, el joven portero peruano que busca ganarse un sitio en el Virtus Entella de la Serie B
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Jorge Nieto a Keiko Fujimori: “Considere las rutas para la libertad del presidente Castillo dentro del marco constitucional”

Jorge Nieto a Keiko Fujimori: “Considere las rutas para la libertad del presidente Castillo dentro del marco constitucional”

Informe del JNE propone aceptar la declinación de Rafael López Aliaga al Senado y convocar a su accesitario

Dos denuncias, dos jóvenes, el mismo patrón: el acoso sexual que acorrala al exministro de Trabajo Freddy Solano

Elecciones Regionales y Municipales 2026: Sorteo de miembros de mesa será el 24 de julio

Abogado que gestionó el informe de la ONU a favor de Pedro Castillo estuvo preso más de 11 años por terrorismo

ENTRETENIMIENTO

Ethel Pozo revela que María Pía Copello fue la mediadora para su entrevista de hoy con Magaly Medina

Ethel Pozo revela que María Pía Copello fue la mediadora para su entrevista de hoy con Magaly Medina

Christian Domínguez le habría advertido a Ethel Pozo sobre Janet Barboza y Edson Dávila: “No son tus amigos”

El dardo de iOA a Laura Spoya en YouTube: “Huv...a la gente que sale, toma, maneja y choca”

Magaly Medina y Ethel Pozo por primera vez frente a frente: la historia de rivalidades y enfrentamientos públicos que anteceden el encuentro

Hugo García emociona al mostrar a Koa con la ropa que su mamá guardó desde el día en que él nació

DEPORTES

Matteo Tassara, el joven portero peruano que busca ganarse un sitio en el Virtus Entella de la Serie B

Matteo Tassara, el joven portero peruano que busca ganarse un sitio en el Virtus Entella de la Serie B

Ignacio Buse cederá terreno en el ranking ATP tras caer ante Stéfanos Tsitsipás en Gstaad: ¿hasta qué puesto descenderá?

Gabi se perderá la fase final de la VNL Femenina 2026 por lesión: ¿podrá disputar el Campeonato Sudamericano con Brasil?

José Ochoa vuelve al octágono con el Top 15 del peso mosca en el horizonte: desafiará a Charles Johnson en el UFC 330

Estos son los jugadores sancionados que quedaron fuera del arranque del Clausura de la Liga 1 2026