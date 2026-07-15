Vanessa López anunció que tomará acciones legales contra Magaly Medina y Magaly TV La Firme por difundir videos de su cumpleaños extraídos de un Close Friends de Instagram.

Vanessa López anunció que tomará acciones legales contra Magaly Medina y el programa ‘Magaly TV La Firme’ tras la difusión de videos de su cumpleaños emitidos la noche del lunes 13 de julio.

La modelo e influencer cuestionó que las imágenes se mostraran “sin censura”, aseguró que fueron obtenidas de historias privadas de Instagram y afirmó que, además de exponerla a ella, se expuso a personas que “no son mediáticas”, entre ellas amigas que asistieron a la celebración, incluida la hija mayor de Jefferson Farfán.

En sus historias de Instagram, López sostuvo que el material no fue publicado por ella de forma abierta, sino extraído de un Close Friends (lista privada de Instagram) perteneciente a una amiga.

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En el contenido difundido en televisión, según explicó, aparece Gabriela Alava y Maialen Farfán, en un contexto de diversión entre amigas. López también señaló que en una parte del video ella se levanta el vestido y se ve su ropa interior, algo que —en su versión— nunca debió salir de un entorno privado.

Vanessa López anuncia acciones legales contra Magaly Medina por difundir videos privados donde aparece la hija de Jefferson Farfán

La molestia de Vanessa López: “¿Ya no tienen tacto para sacar todo sin censurar nada?”

López publicó un extenso mensaje en el que marcó una diferencia entre lo que ella decide compartir de forma pública y lo que se publica sin su autorización desde espacios privados. En su descargo, cuestionó la exposición sin filtros y el alcance que luego tuvo el material en redes.

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“La diferencia con mis fotos o videos anteriores es que yo subo lo que quiero compartir con ustedes PUBLICAMENTE!”, escribió.

Luego apuntó contra la decisión de difundirlo en televisión y plataformas: “¿Ya no tienen tacto para sacar todo sin censurar nada? Todos esos videos fueron sacados de una CF (historias privadas, no públicas)”.

La influencer también remarcó que, más allá del impacto sobre ella, lo que más le preocupa es el daño colateral por la exposición de personas ajenas a la farándula.

La acusación central: videos extraídos de Close Friends y enviados al programa

Según la versión de la expareja de ‘Tomate’ Barraza, las imágenes difundidas fueron capturadas mediante grabación de pantalla desde el Close Friends de una amiga. En su mensaje, aseguró que se trató de un acto con mala intención y sin el consentimiento de las personas que aparecen en los videos.

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“Todas las imágenes de ayer fueron sacadas del close friends de mi amiga Gabriela, personas mal intencionadas pasándolas al canal de Magaly TV, sin consentimiento de ninguna de nosotras, exponiendo a otras amigas que no son mediáticas, en televisión nacional y redes sociales (TikTok, Instagram)”, escribió.

En la misma línea, advirtió que buscará identificar a quien hizo la grabación de pantalla: “Vamos a llegar hasta la persona que hizo la grabación de pantalla para enviarlas al programa”, afirmó.

Vanessa López advirtió que buscarán identificar a quien hizo la grabación de pantalla y filtró las historias privadas al programa.

“Tomaremos las acciones legales”: el anuncio de la denuncia

Vanessa López confirmó que, pese a no ser partidaria de denunciar, esta vez procederá legalmente. Su frase fue directa y apuntó tanto a la difusión del material como al límite que, según ella, se cruzó al involucrar a su entorno cercano.

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“Tomaremos las acciones legales de todas maneras. Yo jamás soy de denunciar, ni empapelar a nadie. Lo detesto, pero ya fue demasiado”, escribió en sus historias.

En otro tramo del mismo mensaje, insistió en que el problema no se reduce a su imagen pública: “Yo soy súper fresh, relajada, buena onda, tengo mucha correa, pero ya suficiente con esas imágenes PRIVADAS de mi cumpleaños y vamos a llegar hasta la persona que hizo la grabación de pantalla para enviarlas al programa. ¡Yo puedo apechugar mucho, pero mi familia, ni mis amigas NO!”.

Vanessa López anuncia acciones legales contra Magaly Medina por difundir videos privados donde aparece la hija de Jefferson Farfán

La presencia de la hija de Jefferson Farfán y el foco en la exposición de terceros

Uno de los ejes del reclamo es la aparición de personas que López considera fuera del circuito mediático. En los videos emitidos por Magaly TV La Firme, según su propio recuento, aparece Maialen Farfán, hija mayor de Jefferson Farfán, compartiendo con amigas durante la celebración.

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Ese detalle elevó el nivel de indignación de López: no solo se trató de la difusión de un material que ella considera privado, sino de la exposición de terceros que no eligieron aparecer en televisión nacional y en recortes que luego circulan en redes sociales.