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Los K2 Black Panther de Perú vs. los Leopard 2A4CHL de Chile: ¿qué tanque de guerra tiene mayor poder de combate?

La comparación entre ambos vehículos revela diferencias en automatización, sistemas electrónicos, movilidad y capacidad ofensiva, factores clave en los escenarios modernos de combate terrestre

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Dos tanques de guerra en un diseño dividido: un tanque militar camuflado con disparo de cañón y bandera de Perú, y un tanque militar color arena con bandera de Chile
Un tanque K2 Black Panther del ejército de Perú dispara su cañón junto a un Leopard 2A4CHL del ejército de Chile, mostrando los modelos blindados de ambos países. (Infobae Perú)

Las Fuerzas Armadas (FF.AA.) se encuentran en un proceso de modernización de sus capacidades militares, y uno de los proyectos más importantes está enfocado en renovar la flota blindada del Ejército de Perú. En diciembre de 2025, se formalizó el programa para la adquisición de tanques de guerra K2 Black Panther, fabricados por la empresa surcoreana Hyundai Rotem, con el objetivo de reemplazar progresivamente a los antiguos tanques soviéticos T-55 que durante décadas fueron parte del poder acorazado peruano.

El acuerdo contempla la compra de 54 unidades K2 Black Panther y 141 vehículos blindados K808-PE, dentro de un programa valorizado aproximadamente entre US$ 1.400 millones y US$ 1.800 millones. Según la información del programa Perú-Corea, la adquisición incluye transferencia tecnológica y participación de la empresa estatal FAME, con miras a fortalecer las capacidades industriales vinculadas al mantenimiento y producción militar.

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Frente a esta incorporación, surge la inevitable comparación con los Leopard 2A4CHL de Chile, considerados una de las plataformas blindadas más avanzadas de Sudamérica. Ambos pertenecen a la categoría de carros principales de batalla, tienen pesos similares y cuentan con motores de aproximadamente 1.500 caballos de fuerza, aunque fueron desarrollados bajo conceptos tecnológicos diferentes.

Un tanque de batalla K2 Black Panther de camuflaje, con cañón largo y orugas, se exhibe en un pabellón con banderas de Corea del Sur y Perú, y logotipos de Hyundai y Kia
Un tanque K2 Black Panther se exhibe en un pabellón, con banderas de Perú y Corea del Sur, en el marco del programa de modernización del Ejército peruano.

Perú se renueva con los K2 Black Panther

El K2 Black Panther fue diseñado por la Agencia para el Desarrollo de la Defensa de Corea del Sur (ADD) y fabricado por Hyundai Rotem. El tanque entró en servicio en 2014 y fue desarrollado como una plataforma de nueva generación, con sistemas electrónicos avanzados, alta movilidad y capacidad para operar en escenarios de guerra moderna.

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Según Hyundai Rotem, el K2 incorpora un sistema de combate digitalizado que integra sensores, computadora balística, visor panorámico independiente para el comandante y sistemas de seguimiento de objetivos. Además, cuenta con una arquitectura preparada para operaciones conectadas en red, permitiendo compartir información táctica durante una misión.

Tanque militar con camuflaje de red y pintura, cañón largo, orugas, antenas y una ametralladora, sobre hormigón con puntos de luz
El tanque K2 Black Panther de Corea del Sur, desarrollado por la Agencia para el Desarrollo de la Defensa y fabricado por Hyundai Rotem, representa una plataforma de nueva generación para combate moderno.

Leopard 2A4CHL: principal tanque de Chile

Chile incorporó los Leopard 2A4CHL como parte de un proceso de modernización iniciado a mediados de la década del 2000. En 2006, el país firmó un contrato con Alemania para adquirir inicialmente 140 unidades, que fueron entregadas entre 2007 y 2009. Posteriormente, la flota aumentó hasta aproximadamente 172 tanques.

Según la información del programa chileno, estos vehículos fueron adaptados para operar en las condiciones geográficas del país, incluyendo zonas desérticas y sectores ubicados a gran altitud. Entre las modificaciones realizadas destacan mejoras en comunicaciones, sistemas de apoyo y ajustes del motor para operar a unos 4.300 metros sobre el nivel del mar.

El mantenimiento de los Leopard 2A4CHL está a cargo de FAMAE, institución que desarrolla labores de soporte técnico desde 2014. Además, Chile inició procesos de modernización para parte de su flota, incluyendo la incorporación de nuevos sistemas electrónicos y la actualización de algunos cañones al estándar L/55.

Tanque militar de color arena con cañón, torreta, escotillas y orugas; se desplaza sobre un terreno árido, levantando polvo, bajo un cielo despejado
Un tanque Leopard 2A4CHL del Ejército de Chile avanza sobre un terreno árido, levantando una estela de polvo bajo un cielo despejado. (FAMAE Ejército de Chile)

K2 Black Panther: mayor poder de fuego

Uno de los principales puntos de diferencia entre ambos tanques está en su armamento principal. El K2 Black Panther utiliza un cañón liso 120 mm L/55, mientras que el Leopard 2A4CHL emplea originalmente un cañón Rheinmetall 120 mm L/44.

Según las especificaciones técnicas del K2, su cañón más largo permite generar una mayor energía de boca, lo que mejora su capacidad para enfrentar blindajes modernos a mayores distancias. Además, incorpora un cargador automático que permite una cadencia aproximada de 10 disparos por minuto.

Las principales diferencias en armamento son:

  • K2 Black Panther
    • Cañón CN08 de 120 mm L/55.
    • Cargador automático.
    • Aproximadamente 40 proyectiles a bordo.
    • Capacidad para emplear municiones avanzadas y el misil KSTAM-II.
  • Leopard 2A4CHL
    • Cañón Rheinmetall de 120 mm L/44.
    • Cargador manual.
    • 42 proyectiles a bordo.
    • Uso de municiones APFSDS, HEAT y proyectiles explosivos.
Tanque militar K2 Black Panther camuflado dispara su cañón con gran fogonazo, sobre terreno de tierra. Hay árboles, cielo nublado y un marcador rojo
Un tanque K2 Black Panther del ejército polaco dispara su cañón de 120 mm durante un ejercicio que genera un intenso fogonazo.

Armamento secundario: ¿cuál está mejor equipado?

Además de su cañón principal de 120 mm, los tanques K2 Black Panther y Leopard 2A4CHL cuentan con armamento secundario diseñado para enfrentar amenazas cercanas, proteger a la tripulación y aumentar su capacidad de combate en distintos escenarios. El blindado surcoreano incorpora una ametralladora coaxial de 7,62 mm instalada junto al cañón principal, utilizada contra infantería, vehículos ligeros y objetivos no blindados. También puede integrar una ametralladora pesada de 12,7 mm sobre la torre, destinada principalmente a defensa contra blancos terrestres ligeros y amenazas aéreas de baja altura. Además, algunas configuraciones del K2 pueden incorporar una estación de armas remota que permite operar la ametralladora desde el interior del vehículo, reduciendo la exposición del comandante.

Por su parte, el Leopard 2A4CHL del Ejército de Chile mantiene la configuración tradicional de la familia Leopard 2 con una ametralladora coaxial MG3 de 7,62 mm junto al cañón y otra ametralladora del mismo calibre montada sobre la torre para defensa cercana. Su sistema defensivo también incluye lanzadores de granadas de humo Wegmann, que permiten generar cortinas de ocultamiento para dificultar la detección y el ataque enemigo. Aunque ambos tanques poseen capacidades similares en armamento auxiliar, el K2 presenta una ventaja tecnológica al permitir sistemas de operación remota y una mayor integración electrónica, mientras que el Leopard 2A4CHL destaca por la fiabilidad y amplia experiencia operacional de su plataforma alemana.

Imagen dividida. Arriba, tanque de batalla con camuflaje, soldado en torreta, cañón largo. Abajo, tanque gris con emblema estelar, cañón y orugas
Una composición fotográfica muestra el tanque surcoreano K2 Black Panther con camuflaje y el tanque chileno Leopard 2A4CHL sobre un terreno despejado. (Foto composición: Infobae Perú)

Protección y movilidad: características de los tanques

En protección, ambos vehículos cuentan con blindaje compuesto diseñado para resistir municiones modernas. El Leopard 2A4CHL utiliza una estructura multicapa desarrollada en Alemania, mientras que el K2 incorpora materiales avanzados y módulos de protección adicionales.

El Black Panther dispone de sistemas de alerta y sensores electrónicos, además de una arquitectura preparada para incorporar sistemas de protección activa en futuras versiones. El Leopard, por su parte, mantiene una protección sólida basada en el diseño alemán y sus posteriores actualizaciones.

En movilidad, los dos tanques presentan características similares:

  • El K2 pesa entre 55 y 56 toneladas, tiene un motor de aproximadamente 1.500 CV y alcanza unos 70 km/h.
  • El Leopard 2A4CHL pesa cerca de 55 toneladas, utiliza un motor MTU de 1.500 CV y puede alcanzar unos 72 km/h.
Tanque militar K2 Black Panther de camuflaje verde, marrón y negro con cañón largo, torreta, ametralladora y orugas, sobre un fondo de humo o polvo
Un tanque de combate surcoreano K2 Black Panther avanza en un entorno empolvado, exhibiendo su blindaje compuesto y armamento principal.

La principal diferencia está en la suspensión. El K2 cuenta con un sistema hidroneumático ajustable que permite modificar la posición del vehículo según el terreno, mientras que el Leopard emplea una suspensión tradicional con barras de torsión. Sin embargo, el tanque chileno ofrece una mayor autonomía, cercana a los 550 kilómetros frente a los aproximadamente 450 kilómetros del Panther.

Tecnología y costos: dos estrategias blindadas

El K2 Black Panther fue diseñado como un tanque de nueva generación con una arquitectura completamente digital, incorporando sensores avanzados, sistemas de comunicación táctica y capacidad de intercambio de información en tiempo real. Entre sus principales tecnologías destacan el radar de alta frecuencia, cámaras térmicas, sistemas automatizados de seguimiento de objetivos y herramientas que mejoran la detección y respuesta frente a amenazas en el campo de batalla.

El Leopard 2A4CHL, pese a pertenecer a una generación anterior, conserva un alto nivel operativo gracias a las actualizaciones aplicadas por Chile. Su sistema de control de tiro EMES-15, cámaras térmicas y equipos de comunicación digital permiten mantener una elevada precisión en combates diurnos y nocturnos, aunque su diseño original no incorpora el mismo nivel de automatización que el tanque surcoreano.

El K2 Black Panther es un tanque de batalla principal desarrollado por Corea del Sur. Foto: internationalpress.jp
El K2 Black Panther es un tanque de batalla principal desarrollado por Corea del Sur. Foto: internationalpress.jp

En el aspecto económico, Perú afrontará una inversión mayor debido a la adquisición de una plataforma nueva que incluye tecnología moderna, soporte logístico y transferencia tecnológica. El costo estimado del programa se ubica entre US$ 26 millones y US$ 33 millones por unidad, considerando el paquete integral. Chile, por su parte, compró sus Leopard 2A4 de segunda mano a Alemania durante la década del 2000 a un precio inicial considerablemente menor y posteriormente destinó recursos para su mantenimiento, repuestos y procesos de modernización.

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