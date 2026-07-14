Christian Domínguez alertó a Ethel Pozo de Janet Barboza y Edson Dávila: “Ellos no son tus amigos”. YouTube: Sin Que decir.

Christian Domínguez se refirió a la polémica entre Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila durante su visita al programa de streaming ‘Sin +Que Decir’, conducido por María Pía Copello.

El cantante, que formó parte de una de las etapas más comentadas de América Hoy, habló de su relación con Pozo, recordó cómo cambió su percepción con el tiempo y soltó una frase que llamó la atención por su carga directa: aseguró que le advirtió a Ethel sobre quienes la rodeaban.

“Las personas que están a tu lado no son tus amigos. Las personas que están en las malas son tus amigos y conmigo vas a contar en las malas”, afirmó Domínguez, en un mensaje en el que también dijo que la apoya cuando le pasa algo malo y que incluso le escribe en momentos clave.

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Su intervención se dio en medio de versiones encontradas: Pozo sostuvo que sus compañeros sabían de su salida de 'América Hoy’ y no se lo dijeron, mientras Barboza lo negó y aseguró que todo se comunicó con anticipación. En ese escenario, Domínguez no dijo que “le crea” a uno u otro, pero sí opinó que, si la versión de Ethel es como la cuenta, lo que ocurrió sería grave.

Christian Domínguez le habría advertido a Ethel Pozo sobre Janet Barboza y Edson Dávila: “No son tus amigos”. YouTube: Sin + Que decir.

“Yo no le caía bien”: cómo evolucionó su relación con Ethel Pozo

El cantante de cumbia también confesó que, al inicio, Ethel Pozo no tenía buena impresión de él. Según su relato, ella fue “textual” y el cambio se dio con el tiempo, cuando lo conoció más allá de los prejuicios.

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“Yo no le caía bien y fue textual conmigo, ¿me entienden? Ella fue cambiando su manera de pensar, porque me fue conociendo como ser humano”, sostuvo.

El artista remarcó que ese proceso fue progresivo y que ambos se fueron conociendo, al punto de reconocer virtudes del otro. “El ser humano está lleno de horrores y virtudes”, dijo, al explicar por qué las relaciones cambian cuando hay convivencia y trato constante.

La defensa de Ethel: “estudia, busca y toca puertas”, según Domínguez

En otro tramo, Domínguez explicó por qué su opinión sobre Pozo fue mejorando. Señaló que la vio trabajar, buscar oportunidades y esforzarse, en un entorno donde —según dijo— siempre hay críticas.

“Eh, es una de las personas que estudia. Para mí es una persona que estudia, que se dedica”, comentó.

Y agregó: “Busca, que toca las puertas, o sea, no la tiene sencilla, lo hace como todos nosotros. Me causaba una admiración al respecto porque hasta más pilas que yo tenía, mucho más atrevida que yo y la facil-facilidad que tiene para conducir también la admiraba”.

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Domínguez sostuvo que esa admiración no apareció de un día para otro. “Esto no fue de la noche a la mañana”, remarcó, para insistir en que fue un proceso “poco a poco”.

Christian Domínguez cuestionó el pronunciamiento de Janet Barboza y dijo: “Me parece mal lo de Janet”. YouTube: Sin + Que decir.

La advertencia sobre Janet y Edson: “Ellos no son tus amigos”

La frase que más reacciones generó fue la que Christian Domínguez aseguró haberle dicho directamente a Pozo en su momento. Sin rodeos, afirmó que la alertó sobre Janet Barboza y Edson Dávila, a quienes identificó como personas cercanas, pero no necesariamente amigas.

“Las personas que están, yo se lo dije, por eso lo he repetido, las personas que están a tu lado no son tus amigos”, afirmó.

Enseguida, planteó su propia definición de amistad y se ofreció como apoyo en momentos difíciles: “Las personas que están en las malas son tus amigos y conmigo tú vas a contar en las malas”.

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Además, reforzó que cuando a Ethel le ocurre algo bueno o malo, él se mantiene atento: “Cuando le sale algo, algo malo, yo le escribo para le felicitarla o para decirle que si estás bien”.

También dijo que su apoyo se extiende por el vínculo que tiene con el círculo cercano de Pozo: “Ya sabe que estoy con ella para las que sea, así sea, madrugada, porque también considero que su esposo también es amigo mío y también le tengo un gran cariño”.

“No es que a quién le crea”: su reacción ante la polémica

Consultado por el enfrentamiento entre Ethel, Janet y Edson, Domínguez fue claro en que no tenía información previa y que se enteró por lo que vio en el propio programa.

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“No es que a quién le crea... yo no sabía, me he enterado por ustedes”, comentó. Sin embargo, sí evaluó el escenario a partir de lo que Ethel contó: “Si es así como lo cuenta Ethel, lo escucho pésimo. Yo espero que no sea así, espero que haya alguna explicación mayor, tengo la esperanza que por ahí falte alguna respuesta...”, señaló.

Ethel Pozo volvió a 'Sin más que decir' para responder a Janet Barboza por la polémica sobre su salida de 'América Hoy'.

“Me parece mal lo de Janet”: su crítica al pronunciamiento de Barboza

El esposo de Karla Tarazona también opinó sobre el pronunciamiento de Janet Barboza tras las declaraciones de Ethel Pozo, especialmente cuando se refirió a ella como “excompañera”. El cantante consideró que ese detalle no fue acertado.

“Me parece mal lo de Janet, pienso que bajo cualquier circunstancia, es mi compañera, puede decir exintegrante que yo quiero, una amiga...”, expresó.

En otro tramo, añadió que, si él hubiera estado en la posición de Barboza y Dávila, se habría ido con Gisela Valcárcel y Pozo por agradecimiento a la oportunidad que recibió en el programa. “Yo me hubiera ido con ellas porque me dieron la oportunidad”, sostuvo.

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