Gratificación y CTS se pagaría a más de 11.500 trabajadores CAS COVID con pase al régimen 728

Los trabajadores bajo el CAS COVID tendrán grati y CTS al pasar al régimen del DL 728. - Crédito Andina

Hay otro lado de la gratificación para los trabajadores CAS. Mientras más de 370 mil de estos empleados públicos esperan al lunes 13 de julio para tener seguridad sobre el pago de su nuevo beneficio laboral, hay otro grupo que dejaría de estar bajo este régimen para pasar de frente al del decreto legislativo 728, que les daría gratificación y CTS.

Se trata de los CAS COVID de EsSalud. Como se recuerda en marzo se publicó la Ley N° 32568, norma que autoriza el nombramiento del personal CAS COVID de ESSALUD al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728. Pero el plazo para publicación del reglamento venció y el tema quedó en el aire.

PUBLICIDAD

Pero ahora, con la entrada de Flavio Cruz Mamani, el congresista que ahora pasa a ser Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) por una semanas —luego del escándalo del anterior—, el preproyecto del reglamento se ha publicado. Y durante 15 días calendario se recibirán opiniones sobre este; es decir, hasta el domingo 26 de julio, días antes de que Keiko Fujimori entre en funciones como presidenta.

Congreso aprobó incorporación de trabajadores CAS indeterminados de EsSalud y Minsa al régimen laboral 728

CAS COVID pasarán al régimen del DL 728

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) aprobó la prepublicación del proyecto de reglamento de la Ley N° 32568, norma que autoriza el nombramiento del personal CAS COVID de ESSALUD al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728, “dando un paso importante para la implementación de este proceso en beneficio de miles de trabajadores que prestaron servicios durante la emergencia sanitaria”, según resaltó la entidad.

PUBLICIDAD

Como se sabe, la ley beneficia al personal CAS COVID, integrado por profesionales asistenciales —como médicos, enfermeras, técnicos y auxiliares—, así como por personal administrativo que desempeñó un rol fundamental en la atención de los pacientes durante la pandemia de la COVID-19, especialmente desde la primera línea de respuesta sanitaria.

Esta propuesta normativa establece los procedimientos, órganos responsables, etapas del proceso, adjudicación de plazas, incorporación y formalización del cambio de régimen laboral. Asimismo, desarrolla las disposiciones de la ley respetando el marco legal vigente y contempla una incorporación progresiva de aproximadamente 11 mil 500 trabajadores durante los próximos cinco años.

PUBLICIDAD

Este video es una entrevista televisiva sobre la movilización de trabajadores de construcción civil, convocada por la FTCCP para el 2 de julio en Campo de Marte. El evento exige atención oportuna, medicamentos y gestión eficaz de EsSalud. Durante la emisión, se muestra un clip de una marcha callejera con manifestantes portando pancartas. Los panelistas abordan la demanda de 350 mil trabajadores por la mala atención de EsSalud.

Asimismo, el nuevo titular del MTPE, Flavio Cruz Mamani, destacó que la prepublicación del reglamento permitirá recoger aportes de la ciudadanía y de las instituciones involucradas para contar con una norma técnica que garantice un proceso transparente y ordenado.

“Con esta prepublicación reafirmamos el compromiso del Gobierno de implementar la Ley N° 32568 con responsabilidad, transparencia y respeto por los derechos de los trabajadores. Nuestro objetivo es que el proceso de incorporación se desarrolle con reglas claras, seguridad jurídica y en estricto cumplimiento de la ley”, señaló el ministro.

Sin embargo, si se se señala que se prepublica el proyecto, en la web del MTPE aún no está subido el preproyecto para consulta.

Reconocimiento a la labor durante el COVID

La aprobación de la Ley N° 32568, promulgada este año, autoriza el nombramiento al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728 del personal asistencial que fue incorporado al régimen CAS a plazo indeterminado mediante la Ley N° 31539, luego de haber sido contratado durante la emergencia sanitaria por la COVID-19.

PUBLICIDAD

Con esta medida, el Estado busca reconocer el aporte de este personal, que durante varios años desempeñó funciones esenciales en el sistema de salud bajo condiciones laborales diferenciadas, contribuyendo a fortalecer los servicios de salud y la continuidad de los servicios que reciben los ciudadanos.

La prepublicación del proyecto de reglamento permitirá recibir comentarios y sugerencias de la ciudadanía, organizaciones e instituciones interesadas, con el fin de enriquecer la propuesta antes de su aprobación definitiva.